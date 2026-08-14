Αγριεύουν τα μελτέμια για 48 ώρες: Απαγορευτικό από Ραφήνα και Λαύριο, ακυρώθηκαν δρομολόγια από Πειραιά, πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς
Αγριεύουν τα μελτέμια για 48 ώρες: Απαγορευτικό από Ραφήνα και Λαύριο, ακυρώθηκαν δρομολόγια από Πειραιά, πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς
Κανονικά τα περισσότερα δρομολόγια από τον Πειραιά - Έως 100 χλμ/ώρα οι ριπές του ανέμου - Από την Κυριακή η εξασθένηση - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Για το επόμενο 48ωρο, τα θυελλώδη μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, με ριπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα.
Αποτέλεσμα είναι το πρωί της Παρασκευής να υπάρξει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι.
Όσον αφορά τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγια του Blue Star Πάρος για Σύρο, Τήνο, Μύκονο ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με φεύγουν με «σχέδιο ταξιδιού», που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν.
Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκαν το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι και το δρομολόγιο του Champions Jet για Κύθνο, Σίφνο, Σέριφο, Κίμωλο και Μήλο
Αντίθετα κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά.
Η μεγάλη έξοδος είχε ήδη ξεκινήσει από χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου, με αυξημένη κίνηση και στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων, με 23.665 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 55 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 8.589 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια, με 7.267 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από το Λαύριο αναχώρησαν 8 πλοία, μεταφέροντας 2.754 επιβάτες.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, οι ισχυροί άνεμοι θα δυσκολέψουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες στο Αιγαίο, θα ρίξουν τη θερμοκρασία κατά 6 με 7 βαθμούς, κυρίως στα ανατολικά, ενώ παράλληλα θα διαμορφώσουν ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς.
Στις περιοχές Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, ανατολική Μακεδονία Θράκη και Κυκλάδες, Κρήτη, οι ήδη επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω τις επόμενες δύο ημέρες.
Αποτέλεσμα είναι το πρωί της Παρασκευής να υπάρξει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι.
Όσον αφορά τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγια του Blue Star Πάρος για Σύρο, Τήνο, Μύκονο ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με φεύγουν με «σχέδιο ταξιδιού», που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν.
Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκαν το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι και το δρομολόγιο του Champions Jet για Κύθνο, Σίφνο, Σέριφο, Κίμωλο και Μήλο
Αντίθετα κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά.
Η μεγάλη έξοδος είχε ήδη ξεκινήσει από χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου, με αυξημένη κίνηση και στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων, με 23.665 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 55 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 8.589 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια, με 7.267 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από το Λαύριο αναχώρησαν 8 πλοία, μεταφέροντας 2.754 επιβάτες.
Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για τον καιρό
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, οι ισχυροί άνεμοι θα δυσκολέψουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες στο Αιγαίο, θα ρίξουν τη θερμοκρασία κατά 6 με 7 βαθμούς, κυρίως στα ανατολικά, ενώ παράλληλα θα διαμορφώσουν ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς.
Στις περιοχές Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, ανατολική Μακεδονία Θράκη και Κυκλάδες, Κρήτη, οι ήδη επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω τις επόμενες δύο ημέρες.
Από την Κυριακή οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν και η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, χωρίς επεισόδια ακραίας ζέστης.
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