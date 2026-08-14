Πέντε προορισμοί για διακοπές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα

Ύδρα

Πόρος

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Για όσους δεν θέλουν να ταξιδεύουν για ώρες με το καράβι ή το αυτοκίνητο και για όσους θέλουν πιο ήρεμες διακοπές υπάρχουν υπέροχοι κοντινοί προορισμοί στην πρωτεύουσα που εξασφαλίζουν υπέροχες χαλαρές βουτιές χωρίς ταλαιπωρία.Η Ύδρα και γενικότερα τα νησιά του Αργοσαρωνικού είναι κλασικές επιλογές για διακοπές κοντά στην πρωτεύουσα. Το ιδιαίτερο και βραχώδες τοπίο της δίνει την αίσθηση της απόλυτης χαλαρότητας καθώς εδώ δεν χρειάζεστε αυτοκίνητο, δεν έχετε να επισκεφθείτε χωριά και οικισμούς και να κουβαλάτε το άγχος του «πρέπει να δω τι έχει το νησί».Το νησί έχει έναν οικισμό στο λιμάνι και παραλίες στις οποίες θα φτάσετε κυρίως με καραβάκι. Αν τώρα δεν θέλετε να μετακινηθείτε καθόλου υπάρχουν και τα βραχάκια ακριβώς μπροστά από την πόλη της Ύδρας που κάνουν εξαιρετική δουλειά καθώς και εκεί τα νερά είναι υπέροχα. Οι βόλτες στα στενά με τα επιβλητικά αρχοντόσπιτα θα γίνουν η αγαπημένη σας συνήθεια και οι κύριες στάσεις περιλαμβάνουν τις κατοικίες των Κουντουριωταίων, του Λαζάρου που δεσπόζει μέσα στην πόλη και λειτουργεί σήμερα ως παράρτημα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, του Γεωργίου στον λόφο πάνω από το λιμάνι καθώς και τα κανονιοστάσια και τη σχολή Εμποροπλοιάρχων που στεγάζεται στο Αρχοντικό του Αναστάσιου Τσαμαδού. Για το τέλειο ηλιοβασίλεμα και για μια όμορφη πεζοπορία θα ανεβείτε στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία.Το νησί του Πόρου είναι επίσης ιδανικό για κοντινές και ήρεμες διακοπές. Θα φτάσετε οδικώς μέχρι το Γαλατά και από εκεί θα περάσετε απέναντι με το καραβάκι ή απευθείας με καράβι από τον Πειραιά.Το καταπράσινο νησί του Πόρου θα σας καλωσορίσει με περιποιημένα νεοκλασικά στο λιμάνι αλλά και στις μικρές του γειτονιές. Μπορείτε να μείνετε στο παλιό κομμάτι της πόλης που προσφέρει ένα πιο ρομαντικό σκηνικό ή να περάσετε το γεφυράκι και να μείνετε στο κυρίως σώμα του νησιού, την Καλαυρεία, που έχει μεγαλύτερη άνεση χώρου. Οι βόλτες σας στα γραφικά στενά και στο παραλιακό μέτωπο θα είναι η καθημερινή αγαπημένη σας ρουτίνα μετά φυσικά από την παραλία.Μάλιστα, το νησί έχει τέλεια νερά και υπέροχες παραλίες όπως το Ασκέλι, το Κανάλι, η Βαγιωνιά στα βόρεια, το Νεώριο, το Μοναστήρι, ο Ρωσικός Ναύσταθμος κ.α. Εκτός από όμορφες παραλίες, όμως, έχει, και μονοπάτια στις πευκόφυτες πλαγιές του βουνού.