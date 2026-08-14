Πέντε προορισμοί για διακοπές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα
Πέντε προορισμοί για διακοπές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα
Σε Αττική, Κορινθία και τον Αργοσαρωνικό, υπάρχουν προορισμοί γραφικοί και όμορφοι που προσφέρουν την χαλάρωση που αναζητείτε
Για όσους δεν θέλουν να ταξιδεύουν για ώρες με το καράβι ή το αυτοκίνητο και για όσους θέλουν πιο ήρεμες διακοπές υπάρχουν υπέροχοι κοντινοί προορισμοί στην πρωτεύουσα που εξασφαλίζουν υπέροχες χαλαρές βουτιές χωρίς ταλαιπωρία.
Το νησί έχει έναν οικισμό στο λιμάνι και παραλίες στις οποίες θα φτάσετε κυρίως με καραβάκι. Αν τώρα δεν θέλετε να μετακινηθείτε καθόλου υπάρχουν και τα βραχάκια ακριβώς μπροστά από την πόλη της Ύδρας που κάνουν εξαιρετική δουλειά καθώς και εκεί τα νερά είναι υπέροχα. Οι βόλτες στα στενά με τα επιβλητικά αρχοντόσπιτα θα γίνουν η αγαπημένη σας συνήθεια και οι κύριες στάσεις περιλαμβάνουν τις κατοικίες των Κουντουριωταίων, του Λαζάρου που δεσπόζει μέσα στην πόλη και λειτουργεί σήμερα ως παράρτημα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, του Γεωργίου στον λόφο πάνω από το λιμάνι καθώς και τα κανονιοστάσια και τη σχολή Εμποροπλοιάρχων που στεγάζεται στο Αρχοντικό του Αναστάσιου Τσαμαδού. Για το τέλειο ηλιοβασίλεμα και για μια όμορφη πεζοπορία θα ανεβείτε στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία.
Το καταπράσινο νησί του Πόρου θα σας καλωσορίσει με περιποιημένα νεοκλασικά στο λιμάνι αλλά και στις μικρές του γειτονιές. Μπορείτε να μείνετε στο παλιό κομμάτι της πόλης που προσφέρει ένα πιο ρομαντικό σκηνικό ή να περάσετε το γεφυράκι και να μείνετε στο κυρίως σώμα του νησιού, την Καλαυρεία, που έχει μεγαλύτερη άνεση χώρου. Οι βόλτες σας στα γραφικά στενά και στο παραλιακό μέτωπο θα είναι η καθημερινή αγαπημένη σας ρουτίνα μετά φυσικά από την παραλία.
Μάλιστα, το νησί έχει τέλεια νερά και υπέροχες παραλίες όπως το Ασκέλι, το Κανάλι, η Βαγιωνιά στα βόρεια, το Νεώριο, το Μοναστήρι, ο Ρωσικός Ναύσταθμος κ.α. Εκτός από όμορφες παραλίες, όμως, έχει, και μονοπάτια στις πευκόφυτες πλαγιές του βουνού.
ΎδραΗ Ύδρα και γενικότερα τα νησιά του Αργοσαρωνικού είναι κλασικές επιλογές για διακοπές κοντά στην πρωτεύουσα. Το ιδιαίτερο και βραχώδες τοπίο της δίνει την αίσθηση της απόλυτης χαλαρότητας καθώς εδώ δεν χρειάζεστε αυτοκίνητο, δεν έχετε να επισκεφθείτε χωριά και οικισμούς και να κουβαλάτε το άγχος του «πρέπει να δω τι έχει το νησί».
Το νησί έχει έναν οικισμό στο λιμάνι και παραλίες στις οποίες θα φτάσετε κυρίως με καραβάκι. Αν τώρα δεν θέλετε να μετακινηθείτε καθόλου υπάρχουν και τα βραχάκια ακριβώς μπροστά από την πόλη της Ύδρας που κάνουν εξαιρετική δουλειά καθώς και εκεί τα νερά είναι υπέροχα. Οι βόλτες στα στενά με τα επιβλητικά αρχοντόσπιτα θα γίνουν η αγαπημένη σας συνήθεια και οι κύριες στάσεις περιλαμβάνουν τις κατοικίες των Κουντουριωταίων, του Λαζάρου που δεσπόζει μέσα στην πόλη και λειτουργεί σήμερα ως παράρτημα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, του Γεωργίου στον λόφο πάνω από το λιμάνι καθώς και τα κανονιοστάσια και τη σχολή Εμποροπλοιάρχων που στεγάζεται στο Αρχοντικό του Αναστάσιου Τσαμαδού. Για το τέλειο ηλιοβασίλεμα και για μια όμορφη πεζοπορία θα ανεβείτε στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία.
ΠόροςΤο νησί του Πόρου είναι επίσης ιδανικό για κοντινές και ήρεμες διακοπές. Θα φτάσετε οδικώς μέχρι το Γαλατά και από εκεί θα περάσετε απέναντι με το καραβάκι ή απευθείας με καράβι από τον Πειραιά.
Το καταπράσινο νησί του Πόρου θα σας καλωσορίσει με περιποιημένα νεοκλασικά στο λιμάνι αλλά και στις μικρές του γειτονιές. Μπορείτε να μείνετε στο παλιό κομμάτι της πόλης που προσφέρει ένα πιο ρομαντικό σκηνικό ή να περάσετε το γεφυράκι και να μείνετε στο κυρίως σώμα του νησιού, την Καλαυρεία, που έχει μεγαλύτερη άνεση χώρου. Οι βόλτες σας στα γραφικά στενά και στο παραλιακό μέτωπο θα είναι η καθημερινή αγαπημένη σας ρουτίνα μετά φυσικά από την παραλία.
Μάλιστα, το νησί έχει τέλεια νερά και υπέροχες παραλίες όπως το Ασκέλι, το Κανάλι, η Βαγιωνιά στα βόρεια, το Νεώριο, το Μοναστήρι, ο Ρωσικός Ναύσταθμος κ.α. Εκτός από όμορφες παραλίες, όμως, έχει, και μονοπάτια στις πευκόφυτες πλαγιές του βουνού.
ΑγκίστριΤο μικρό νησί του Αγκιστρίου που παρέμενε για χρόνια στη σκιά της Αίγινας έχει πλέον αποκτήσει τη δική του φήμη και όχι άδικα. Είναι καταπράσινο μικρό και έχει φανταστικά νερά για αξέχαστες βουτιές.
Η Χαλικιάδα με τα λευκά βότσαλα είναι μια από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού, θα χρειαστεί ωστόσο να περπατήσετε κάμποσο σε κάπως δύσκολο μονοπάτι. Η Δραγονέρα, παίρνει μπόνους λόγω του πράσινου στο φόντο και είναι οργανωμένη, το Μεγαλοχώρι μπροστά από τον ομώνυμο οικισμό είναι επίσης όμορφη, ακόμα και η παραλία στη Σκάλα, στο λιμάνι, είναι πολύ καλή.
Αξίζει όμως και η βουτιά στην Απόνησο, το μικρό αυτό νησάκι που συνδέεται με μια μικρή γεφυρούλα με το Αγκίστρι. Κατά κύριο λόγο εδώ θα έρθετε για την απόλυτη χαλαρότητα και ησυχία. Θα αφήσετε έγνοιες και στρες πίσω και θα αφεθείτε στις ευεργετικές ιδιότητες του ήλιου και της θάλασσας. Το βράδυ θα σας βρίσκει στο μπαλκόνι να ρεμβάζετε τα αστέρια ή σε κάποιο από τα ταβερνάκια του νησιού για μεζεδάκια.
ΕπίδαυροςΗ Επίδαυρος είναι από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς σαββατοκυριακάτικους προορισμούς που όμως άνετα μπορεί να φροντίσει να περάσετε καταπληκτικές διακοπές. Αν θέλετε να μη χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας σχεδόν καθόλου θα μείνετε εντός της Παλιάς Επιδαύρου και θα πηγαίνετε παντού με τα πόδια διαφορετικά μπορείτε να επιλέξετε να μείνετε στη γύρω περιοχή.
Οι παραλίες στις οποίες θα αράζετε είναι η Βαγιωνία, η Καλαμάκι όπου τα δέντρα σχεδόν βουτούν στο νερό, η παραλία της Νέας Επιδαύρου και η Πολεμάρχα ενώ προς τα νότια του χωριού υπάρχει η Γκλιάτη, καθώς και ο Καλυμνιός, στην άκρη του οποίου βρίσκεται και μια αρχαία βυθισμένη πόλη οπότε μην ξεχάσετε μάσκα και αναπνευστήρα.
Όσοι θέλετε να δείτε και άλλες πτυχές της περιοχής θα πάτε στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου (που αποτελούσε σημαντικό θεραπευτικό κέντρο της εποχής) ο οποίος απλώνεται δίπλα από το μεγάλο θέατρο της Επιδαύρου. Και αφού φτάσετε μέχρι εκεί, πεταχτείτε και μέχρι το χωριό Λυγουριό με τα υπέροχα βυζαντινά ξωκλήσια και το εντυπωσιακό Μουσείο Κωτσιομύτη Φυσικής Ιστορίας.
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