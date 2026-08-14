Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο επιδεικνύει στο Instagram το μονόπετρο που της έδωσε ο Μπακ Πάλμερ
GALA
Αλεσάντρα Αμπρόσιο Μπακ Πάλμερ Αρραβώνας μονόπετρο

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο επιδεικνύει στο Instagram το μονόπετρο που της έδωσε ο Μπακ Πάλμερ

Το 45χρονο μοντέλο δέχθηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της και σχεδιαστή κοσμημάτων

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο επιδεικνύει στο Instagram το μονόπετρο που της έδωσε ο Μπακ Πάλμερ
Το μονόπετρο που της χάρισε ο Μπακ Πάλμερ, ζητώντας της να τον παντρευτεί, επέδειξε στα social media η Αλεσάντρα Αμπρόσιο

Το 45χρονο μοντέλο δέχθηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της και σχεδιαστή κοσμημάτων τον περασμένο Απρίλιο. Λίγες μέρες αφότου έκανε γνωστή την είδηση, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στο Instagram, η Αμπρόσιο μοιράστηκε με τους θαυμαστές της φωτογραφίες που εστίαζαν στο εντυπωσιακό δαχτυλίδι.

Το διάσημο μοντέλο πόζαρε μόνη της, αλλά και στο πλευρό του αρραβωνιαστικού της, φροντίζοντας να επιδεικνύει το μονόπετρο. «Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω όλα όσα ζήσαμε. Μερικές μαγικές στιγμές», εξομολογήθηκε μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο επιδεικνύει στο Instagram το μονόπετρο που της έδωσε ο Μπακ Πάλμερ
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο επιδεικνύει στο Instagram το μονόπετρο που της έδωσε ο Μπακ Πάλμερ
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο επιδεικνύει στο Instagram το μονόπετρο που της έδωσε ο Μπακ Πάλμερ
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο επιδεικνύει στο Instagram το μονόπετρο που της έδωσε ο Μπακ Πάλμερ
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο επιδεικνύει στο Instagram το μονόπετρο που της έδωσε ο Μπακ Πάλμερ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης