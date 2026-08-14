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Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο επιδεικνύει στο Instagram το μονόπετρο που της έδωσε ο Μπακ Πάλμερ
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο επιδεικνύει στο Instagram το μονόπετρο που της έδωσε ο Μπακ Πάλμερ
Το 45χρονο μοντέλο δέχθηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της και σχεδιαστή κοσμημάτων
Το μονόπετρο που της χάρισε ο Μπακ Πάλμερ, ζητώντας της να τον παντρευτεί, επέδειξε στα social media η Αλεσάντρα Αμπρόσιο.
Το 45χρονο μοντέλο δέχθηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της και σχεδιαστή κοσμημάτων τον περασμένο Απρίλιο. Λίγες μέρες αφότου έκανε γνωστή την είδηση, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στο Instagram, η Αμπρόσιο μοιράστηκε με τους θαυμαστές της φωτογραφίες που εστίαζαν στο εντυπωσιακό δαχτυλίδι.
Το διάσημο μοντέλο πόζαρε μόνη της, αλλά και στο πλευρό του αρραβωνιαστικού της, φροντίζοντας να επιδεικνύει το μονόπετρο. «Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω όλα όσα ζήσαμε. Μερικές μαγικές στιγμές», εξομολογήθηκε μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το 45χρονο μοντέλο δέχθηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της και σχεδιαστή κοσμημάτων τον περασμένο Απρίλιο. Λίγες μέρες αφότου έκανε γνωστή την είδηση, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στο Instagram, η Αμπρόσιο μοιράστηκε με τους θαυμαστές της φωτογραφίες που εστίαζαν στο εντυπωσιακό δαχτυλίδι.
Το διάσημο μοντέλο πόζαρε μόνη της, αλλά και στο πλευρό του αρραβωνιαστικού της, φροντίζοντας να επιδεικνύει το μονόπετρο. «Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω όλα όσα ζήσαμε. Μερικές μαγικές στιγμές», εξομολογήθηκε μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τις φωτογραφίες
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