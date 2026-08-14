Η Γιολάντα Καλογεροπούλου ευχήθηκε στον Σταύρο Σβήγκο για τα γενέθλιά του: Χρόνια πολλά αγάπη μου
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Γιολάντα Καλογεροπούλου Σταύρος Σβήγκος Γενέθλια

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου ευχήθηκε στον Σταύρο Σβήγκο για τα γενέθλιά του: Χρόνια πολλά αγάπη μου

Η ηθοποιός ανέβασε κοινές φωτογραφίες τους με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου ευχήθηκε στον Σταύρο Σβήγκο για τα γενέθλιά του: Χρόνια πολλά αγάπη μου
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Δημόσια ευχήθηκε η Γιολάντα Καλογεροπούλου στον Σταύρο Σβήγκο για τα γενέθλιά του, μέσω μίας ανάρτησης στα social media.

Ο ηθοποιός έκλεισε την Πέμπτη 13 Αυγούστου τα 41, με τη σύντροφό του να προχωράει σε μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας κοινές φωτογραφίες τους από τη θάλασσα. Στις εικόνες, το ζευγάρι πόζαρε με φόντο το ηλιοβασίλεμα στην ακτή. Στις διαφορετικές λήψεις που μοιράστηκε η Γιολάντα Καλογεροπούλου με τους ακολούθους της, φαίνεται μεταξύ άλλων να φιλάει τον σύντροφό της και να κοιτούν το τοπίο αγκαλιά.
 
«Χρόνια πολλά αγάπη μου» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Γιολάντα Καλογεροπούλου ευχήθηκε στον Σταύρο Σβήγκο για τα γενέθλιά του: Χρόνια πολλά αγάπη μου
Η Γιολάντα Καλογεροπούλου ευχήθηκε στον Σταύρο Σβήγκο για τα γενέθλιά του: Χρόνια πολλά αγάπη μου
Η Γιολάντα Καλογεροπούλου ευχήθηκε στον Σταύρο Σβήγκο για τα γενέθλιά του: Χρόνια πολλά αγάπη μου
Η Γιολάντα Καλογεροπούλου ευχήθηκε στον Σταύρο Σβήγκο για τα γενέθλιά του: Χρόνια πολλά αγάπη μου
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

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