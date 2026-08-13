Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε την επικίνδυνη προσπέραση - «Αν είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», λέει ο μοτοσυκλετιστής
Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε την επικίνδυνη προσπέραση - «Αν είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», λέει ο μοτοσυκλετιστής
Ο οδηγός του βυτιοφόρου έκανε προσπέραση σε στροφή στη λίμνη Πλαστήρα σε «τυφλό» σημείο και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα όπου οδηγούσε ο μοτοσικλετιστής
«Άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να αποφύγω» το βυτιοφόρο, λέει ο οδηγός της μηχανής που είδε σε απόσταση αναπνοής το βαρύ όχημα να κατευθύνεται προς τα πάνω του στη λίμνη Πλαστήρα, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας ο οδηγός του βυτιοφόρου προσήχθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
«Με αφορμή βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βυτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσικλετιστή, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», αναφέρει η Αστυνομία.
Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ο οδηγός του βυτιοφόρου έκανε προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου σε «τυφλό» σημείο και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα όπου οδηγούσε ο μοτοσικλετιστής. «Είχα βγει με τη μηχανή με σκοπό να τραβήξω ένα βίντεο. Καθώς πήγαινα προς την λίμνη Πλαστήρα, μετά από συγκεκριμένες δύο-τρεις στροφές, τυχαίνω το βυτιοφόρο. Η κάμερα έδειχνε σε άλλο σημείο. Εγώ με τα μάτια μου εννοείται το έβλεπα από πολύ πιο πριν για αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω», είπε στον ALPHA ο δικυκλιστής.
«Δεν σκεφτόμουν κάτι, το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως. Δηλαδή, απλά λέω κάτι με έσωσε. Πραγματικά άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω, γιατί ούτε πολύ χώρο είχα, πραγματικά ήμουν οριακά με το μηχανάκι», συμπλήρωσε.
Το βίντεο δημοσιεύτηκε στα social media από τον μοτοσικλετιστή και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών που ταυτοποίησαν τον οδηγό του βυτιοφόρου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται ο οδηγός του βυτιοφόρου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες ενώ ενημερώθηκε και η διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Δείτε βίντεο από τον λογαριασμό seak_o_youtuberr:
«Με αφορμή βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βυτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσικλετιστή, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», αναφέρει η Αστυνομία.
Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ο οδηγός του βυτιοφόρου έκανε προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου σε «τυφλό» σημείο και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα όπου οδηγούσε ο μοτοσικλετιστής. «Είχα βγει με τη μηχανή με σκοπό να τραβήξω ένα βίντεο. Καθώς πήγαινα προς την λίμνη Πλαστήρα, μετά από συγκεκριμένες δύο-τρεις στροφές, τυχαίνω το βυτιοφόρο. Η κάμερα έδειχνε σε άλλο σημείο. Εγώ με τα μάτια μου εννοείται το έβλεπα από πολύ πιο πριν για αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω», είπε στον ALPHA ο δικυκλιστής.
Έκανε προσπέραση σε «τυφλό» σημείο
«Δεν σκεφτόμουν κάτι, το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως. Δηλαδή, απλά λέω κάτι με έσωσε. Πραγματικά άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω, γιατί ούτε πολύ χώρο είχα, πραγματικά ήμουν οριακά με το μηχανάκι», συμπλήρωσε.
Το βίντεο δημοσιεύτηκε στα social media από τον μοτοσικλετιστή και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών που ταυτοποίησαν τον οδηγό του βυτιοφόρου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται ο οδηγός του βυτιοφόρου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες ενώ ενημερώθηκε και η διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Δείτε βίντεο από τον λογαριασμό seak_o_youtuberr:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα