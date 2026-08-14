Σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα: Φορτηγό συγκρούστηκε με τρία ΙΧ - Οκτώ τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά

Κλειστό το ρεύμα προς Άκτιο, oυρές χιλιομέτρων

Μετά το τροχαίο, η είσοδος της υποθαλάσσιας ζεύξης από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε προσωρινά, τόσο για την αντιμετώπιση του περιστατικού όσο και για την απομάκρυνση των οχημάτων και των συντριμμιών από το οδόστρωμα.Η διακοπή της κυκλοφορίας προκάλεσε πολύ μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, η οποία εκτεινόταν για αρκετά χιλιόμετρα.Ο δρόμος άρχισε στη συνέχεια να ανοίγει σταδιακά, ωστόσο η κυκλοφορία εξακολουθεί να διεξάγεται με δυσκολία και η συσσώρευση οχημάτων παραμένει μεγάλη.