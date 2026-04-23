Τάκης Ζαχαράτος: Η συγκίνησή του στη σκηνή για τη Μαρινέλλα - Σήμερα είναι μια πολύ περίεργη ημέρα, είπε
Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε κομμάτι της αείμνηστης τραγουδίστριας
Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Τάκης Ζαχαράτος στη σκηνή του νυχτερινού μαγαζιού όπου τραγουδάει αναφερόμενος στη Μαρινέλλα, δηλώνοντας πως η συγκεκριμένη ημέρα είχε ένα ιδιαίτερο νόημα.
Ο καλλιτέχνης μίλησε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου από τη σκηνή του κέντρου για την αείμνηστη τραγουδίστρια με αφορμή την παρουσία του Κώστα Χατζή στο κοινό, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Αφότου ο Τάκης Ζαχαράτος ερμήνευσε το τραγούδι «Σ’ αγαπώ» που είχε πει η Μαρίνέλλα με τον Κώστα Χατζή, στη συνέχεια έστρεψε την πλάτη του στους θεατές και κοιτώντας μία φωτογραφία της ερμηνεύτριας, που προβαλλόταν στην οθόνη, εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος. Αμέσως μετά, κατέβηκε από τη σκηνή για να χαιρετήσει τον Κώστα Χατζή, που καθόταν ανάμεσα στους θαμώνες του μαγαζιού.
Νωρίτερα, απευθυνόμενος στο κοινό από τη σκηνή, ο καλλιτέχνης σχολίασε για την ιδιαίτερη σημασία της συγκεκριμένης εμφάνισης: «Σήμερα είναι μια μέρα πολύ περίεργη, γιατί σε αυτόν εδώ τον χώρο εγκαινιάστηκαν οι Τετάρτες από τη σπουδαιότερη Ελληνίδα τραγουδίστρια που γέννησε ποτέ αυτός ο τόπος, τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, Μαρινέλλα. Και επειδή πάντα τα κανονίζει κι από εκεί κάποια πράγματα, σήμερα έχουμε την τεράστια τιμή να έχουμε κοντά μας ένα μύθο του ελληνικού τραγουδιού, έναν άνθρωπο που με τις μελωδίες του, τη φωνή του, την καρδιά του, τη διαφορετικότητά του, μας έκανε καλύτερους ανθρώπους. Ένας πραγματικά στύλος του πολιτισμού. Είναι σήμερα κοντά μας ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος Κώστας Χατζής».
Η κορυφαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στις 28 Μαρτίου, ύστερα από μάχη με τις επιπτώσεις του σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024. Η Μαρινέλλα πέθανε στο σπίτι της, με την οικογένειά της να γνωστοποιεί τη δυσάρεστη είδηση με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».
