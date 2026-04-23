Τάκης Ζαχαράτος: Η συγκίνησή του στη σκηνή για τη Μαρινέλλα - Σήμερα είναι μια πολύ περίεργη ημέρα, είπε

με αφορμή την παρουσία του Κώστα Χατζή στο κοινό

τραγούδι «Σ’ αγαπώ» που είχε πει η Μαρίνέλλα με τον Κώστα Χατζή, στη συνέχεια έστρεψε την πλάτη του στους θεατές και κοιτώντας μία φωτογραφία της ερμηνεύτριας, που προβαλλόταν στην οθόνη, εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος. Αμέσως μετά, κατέβηκε από τη σκηνή για να χαιρετήσει τον Κώστα Χατζή, που καθόταν ανάμεσα στους θαμώνες του μαγαζιού.





Νωρίτερα, απευθυνόμενος στο κοινό από τη σκηνή, ο καλλιτέχνης σχολίασε για την ιδιαίτερη σημασία της συγκεκριμένης εμφάνισης: «Σήμερα είναι μια μέρα πολύ περίεργη, γιατί σε αυτόν εδώ τον χώρο εγκαινιάστηκαν οι Τετάρτες από τη σπουδαιότερη Ελληνίδα τραγουδίστρια που γέννησε ποτέ αυτός ο τόπος, τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, Μαρινέλλα. Και επειδή πάντα τα κανονίζει κι από εκεί κάποια πράγματα, σήμερα έχουμε την τεράστια τιμή να έχουμε κοντά μας ένα μύθο του ελληνικού τραγουδιού, έναν άνθρωπο που με τις μελωδίες του, τη φωνή του, την καρδιά του, τη διαφορετικότητά του, μας έκανε καλύτερους ανθρώπους. Ένας πραγματικά στύλος του πολιτισμού. Είναι σήμερα κοντά μας ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος Κώστας Χατζής».