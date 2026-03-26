Η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή μετά το πρόβλημα υγείας της, δείτε βίντεο
Έλενα Παπαρίζου Προβλήματα Υγείας

Η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή μετά το πρόβλημα υγείας της, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια είχε ακυρώσει τα προηγούμενα live της καθώς είχε υποστεί ένα έντονο κρυολόγημα μετά από αλλεργικό σοκ

Η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή μετά το πρόβλημα υγείας της, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
16 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σκηνή επέστρεψε η Έλενα Παπαρίζου μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, η τραγουδίστρια είχε ακυρώσει τα live της, εξηγώντας πως είχε υποστεί ένα έντονο κρυολόγημα μετά από αλλεργικό σοκ, όμως το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου ανέβηκε ξανά στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται με τον Τάκη Ζαχαράτο, ευδιάθετη και ανανεωμένη.

Πριν από μερικούς μήνες, τον Δεκέμβριο του 2025, η Έλενα Παπαρίζου είχε αντιμετωπίσει ένα ακόμη πρόβλημα υγείας, εξαιτίας του οποίου είχε νοσηλευτεί. Όπως είχε εξηγήσει, έπαθε υπερκόπωση καθώς έκανε πολύωρες πρόβες για τα διαφορετικά πρότζεκτ που είχε αναλάβει, χωρίς να ξεκουράζεται.

Πιο αναλυτικά είχε πει: «Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά, απλά θέλει παρακολούθηση όλο αυτό. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Η δουλειά είναι υγεία αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν όλα μαζί. Και είμαι και τελειομανής. Λίγο πολύ όλοι το έχουμε αυτό στη δουλειά μας, όχι μόνο για τον εαυτό μας, γιατί θέλουμε να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας όλους».
Γεωργία Κοτζιά
16 ΣΧΟΛΙΑ

