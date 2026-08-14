Βάσω Λασκαράκη: Οι φωτογραφίες της από την επίσκεψή της στη Σητεία
Βάσω Λασκαράκη: Οι φωτογραφίες της από την επίσκεψή της στη Σητεία
Η ηθοποιός πόζαρε στο λιμάνι λίγο πριν από τη δύση του ηλίου
Στην Κρήτη βρίσκεται η Βάσω Λασκαράκη και μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media, εμφανίστηκε να ποζάρει στη Σητεία.
Η ηθοποιός έχει στενή σχέση με την Κρήτη λόγω της καταγωγής του συζύγου της, Λευτέρη Σουλτάτου από τα Ανώγεια. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Βάσω Λασκαράκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες της από το λιμάνι της Σητείας, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου.
Στα στιγμιότυπα, η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μακρύ φόρεμα, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της με hashtag «χρυσή ώρα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός έχει στενή σχέση με την Κρήτη λόγω της καταγωγής του συζύγου της, Λευτέρη Σουλτάτου από τα Ανώγεια. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Βάσω Λασκαράκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες της από το λιμάνι της Σητείας, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου.
Στα στιγμιότυπα, η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μακρύ φόρεμα, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της με hashtag «χρυσή ώρα».
Δείτε την ανάρτησή της
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