Βάσω Λασκαράκη: Οι φωτογραφίες της από την επίσκεψή της στη Σητεία
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Βάσω Λασκαράκη Σητεία Κρήτη

Βάσω Λασκαράκη: Οι φωτογραφίες της από την επίσκεψή της στη Σητεία

Η ηθοποιός πόζαρε στο λιμάνι λίγο πριν από τη δύση του ηλίου

Βάσω Λασκαράκη: Οι φωτογραφίες της από την επίσκεψή της στη Σητεία
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Κρήτη βρίσκεται η Βάσω Λασκαράκη και μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media, εμφανίστηκε να ποζάρει στη Σητεία.

Η ηθοποιός έχει στενή σχέση με την Κρήτη λόγω της καταγωγής του συζύγου της, Λευτέρη Σουλτάτου από τα Ανώγεια. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Βάσω Λασκαράκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες της από το λιμάνι της Σητείας, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου.

Στα στιγμιότυπα, η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μακρύ φόρεμα, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της με hashtag «χρυσή ώρα».

Δείτε την ανάρτησή της


Βάσω Λασκαράκη: Οι φωτογραφίες της από την επίσκεψή της στη Σητεία
Βάσω Λασκαράκη: Οι φωτογραφίες της από την επίσκεψή της στη Σητεία
Βάσω Λασκαράκη: Οι φωτογραφίες της από την επίσκεψή της στη Σητεία
Βάσω Λασκαράκη: Οι φωτογραφίες της από την επίσκεψή της στη Σητεία
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

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