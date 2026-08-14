Η Σόφη Πασχάλη ταξίδεψε στο Μπαλί με τον σύντροφό της: Φέτος γιορτάζουμε τρία ευτυχισμένα χρόνια μαζί, προοδεύουμε και εξελισσόμαστε
Η Σόφη Πασχάλη ταξίδεψε στο Μπαλί με τον σύντροφό της: Φέτος γιορτάζουμε τρία ευτυχισμένα χρόνια μαζί, προοδεύουμε και εξελισσόμαστε
Τρία χρόνια για τα οποία είμαι πραγματικά ευγνώμων, έγραψε η γυμνάστρια και πρώην παίκτρια του Survivor
Τρία χρόνια κοινής πορείας συμπληρώνουν η Σόφη Πασχάλη και ο σύντροφός της, με τη γυμνάστρια και πρώην παίκτρια του Survivor να αναφέρεται στην κοινή τους πορεία, όσο βρίσκονται μαζί στο Μπαλί.
Την Πέμπτη 13 Αυγούστου, η Σόφη Πασχάλη έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στιγμές από το ταξίδι τους. Σε ορισμένα στιγμιότυπα το ζευγάρι πόζαρε μαζί, με τη γυμνάστρια να εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει ζήσει με τον σύντροφό της, Νίκο Πάττα.
Πιο αναλυτικά, η γυμνάστρια και πρώην παίκτρια του Survivor ευχαρίστησε τον σύντροφό της για όλα όσα δημιουργούν μαζί, σημειώνοντας μεταξύ άλλων στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Τρίτη χρονιά στο Μπαλί. Και φέτος γιορτάζουμε τρία ευτυχισμένα χρόνια μαζί με τον σύντροφό μου! Τρία χρόνια για τα οποία είμαι πραγματικά ευγνώμων. Γιατί μαζί εξελισσόμαστε, προοδεύουμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε κάθε βήμα. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου, για την εμπιστοσύνη, και για όλα όσα δημιουργούμε μαζί».
Δείτε την ανάρτησή της
Σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε το ζευγάρι το 2024 στο περιοδικό «OK!» είχε μιλήσει για τη σχέση του, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τα 13 χρόνια που τους χωρίζουν. Ο Νίκος Πάττας είχε αναφέρει από τη μεριά του: «Είμαι 34. Έχουμε 13 χρόνια διαφορά. Αλλά κοίταξε τη Σόφη. Μπορείς να καταλάβεις την ηλικία της;». Η Σόφη Πασχάλη είχε επισημάνει πως η ηλικία δεν καθορίζει την ωριμότητα ενός ανθρώπου: «Για μένα η ηλικία ανέκαθεν ήταν απλά ένας αριθμός. Δεν αλλάζει τίποτα με τα χρόνια παρά μόνο το μυαλό μας. Η ωριμότητα είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο και όχι ο αριθμός της ηλικίας του. Ο Νίκος είναι πιο ώριμος και από μεγαλύτερούς του σε ηλικία συντρόφους που θα μπορούσα να έχω. Σημασία έχει όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος να μαθαίνει από τα χρόνια του και όχι απλά να τα αφήνει να περνάνε».
Την Πέμπτη 13 Αυγούστου, η Σόφη Πασχάλη έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στιγμές από το ταξίδι τους. Σε ορισμένα στιγμιότυπα το ζευγάρι πόζαρε μαζί, με τη γυμνάστρια να εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει ζήσει με τον σύντροφό της, Νίκο Πάττα.
Πιο αναλυτικά, η γυμνάστρια και πρώην παίκτρια του Survivor ευχαρίστησε τον σύντροφό της για όλα όσα δημιουργούν μαζί, σημειώνοντας μεταξύ άλλων στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Τρίτη χρονιά στο Μπαλί. Και φέτος γιορτάζουμε τρία ευτυχισμένα χρόνια μαζί με τον σύντροφό μου! Τρία χρόνια για τα οποία είμαι πραγματικά ευγνώμων. Γιατί μαζί εξελισσόμαστε, προοδεύουμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε κάθε βήμα. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου, για την εμπιστοσύνη, και για όλα όσα δημιουργούμε μαζί».
Δείτε την ανάρτησή της
Σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε το ζευγάρι το 2024 στο περιοδικό «OK!» είχε μιλήσει για τη σχέση του, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τα 13 χρόνια που τους χωρίζουν. Ο Νίκος Πάττας είχε αναφέρει από τη μεριά του: «Είμαι 34. Έχουμε 13 χρόνια διαφορά. Αλλά κοίταξε τη Σόφη. Μπορείς να καταλάβεις την ηλικία της;». Η Σόφη Πασχάλη είχε επισημάνει πως η ηλικία δεν καθορίζει την ωριμότητα ενός ανθρώπου: «Για μένα η ηλικία ανέκαθεν ήταν απλά ένας αριθμός. Δεν αλλάζει τίποτα με τα χρόνια παρά μόνο το μυαλό μας. Η ωριμότητα είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο και όχι ο αριθμός της ηλικίας του. Ο Νίκος είναι πιο ώριμος και από μεγαλύτερούς του σε ηλικία συντρόφους που θα μπορούσα να έχω. Σημασία έχει όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος να μαθαίνει από τα χρόνια του και όχι απλά να τα αφήνει να περνάνε».
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