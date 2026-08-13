Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Καθηγητής λυκείου στο Τέξας έβαλε τα κλάματα στην τάξη: «Μαθητές 18 ετών δεν μπορούν να γράψουν τέσσερις λέξεις!»
Καθηγητής λυκείου στο Τέξας έβαλε τα κλάματα στην τάξη: «Μαθητές 18 ετών δεν μπορούν να γράψουν τέσσερις λέξεις!»
Ο καθηγητής έμεινε άναυδος τη δεύτερη μέρα της σχολικής χρονιάς όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν μια μισοτελειωμένη εργασία
Καθηγητής στο Τέξας ξέσπασε σε δάκρυα όταν συνειδητοποίησε ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου που δίδασκε δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν μια απλή γραπτή άσκηση. Με κατακόκκινα μάτια από το κλάμα, ο Ντάριους Γουίλιαμς (Darius Williams), καθηγητής στο Λύκειο Wheatley της Σχολικής Περιφέρειας του Χιούστον, ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ότι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το πρώτο μάθημα της δεύτερης μέρας της σχολικής χρόνιας.
Ο λόγος, σύμφωνα με όσα είπε στο βίντεό του, ήταν το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού των μαθητών του το οποίο τον ξεπέρασε.
«Μόλις τελείωσα ένα τρίωρο μάθημα και κυριολεκτικά κατέρρευσα στη μέση της τάξης», ανέφερε ο Γουίλιαμς σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram κατά τη διάρκεια του διαλείμματός του για μεσημεριανό την Τρίτη.
Ο Γουίλιαμς, εκπαιδευτικός Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Νέου Εκπαιδευτικού Συστήματος (NES), δήλωσε ότι έδωσε στους μαθητές του —όλοι τους τελειόφοιτοι— δύο παραγράφους για ανάγνωση και τους ζήτησε να συμπληρώσουν μια πρόταση που είχε σχεδόν έτοιμη για εκείνους. Έμεινε όμως άναυδος όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την εργασία.
«Ουσιαστικά είχα συμπληρώσει την πρόταση για αυτούς», είπε. «Πρόκειται για παιδιά 17 και 18 ετών και δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν τέσσερις λέξεις. Τέσσερις λέξεις!» αναφώνησε ο Γουίλιαμς.
«Τους έδωσα το σενάριο, κάναμε μαζί τις σημειώσεις. Τους έδωσα τις απαντήσεις πριν καν δούμε το πρόβλημα και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Δεν ξέρω, απλά δεν ξέρω πού βρίσκεται το πρόβλημα», δήλωσε φανερά εκνευρισμένος.
Ο καταβεβλημένος καθηγητής, ανέφερε ότι οι μαθητές του μπορούν να μιλήσουν, να επιχειρηματολογήσουν και να υπερασπιστούν τη σκέψη τους, αλλά δεν μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες στον γραπτό λόγο.
Ο καθηγητής και influencer μαγειρικής παρουσίασε το δεύτερο πτυχίο του, το οποίο απόκτησε από το Κολλέγιο Μουσικής Μπέρκλι τον περασμένο Απρίλιο, ενώ ισχυρίστηκε ότι είναι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Αμερικανικό Κολλέγιο Εκπαίδευσης, όπου σπουδάζει Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία.
Ο λόγος, σύμφωνα με όσα είπε στο βίντεό του, ήταν το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού των μαθητών του το οποίο τον ξεπέρασε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Μόλις τελείωσα ένα τρίωρο μάθημα και κυριολεκτικά κατέρρευσα στη μέση της τάξης», ανέφερε ο Γουίλιαμς σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram κατά τη διάρκεια του διαλείμματός του για μεσημεριανό την Τρίτη.
Ο Γουίλιαμς, εκπαιδευτικός Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Νέου Εκπαιδευτικού Συστήματος (NES), δήλωσε ότι έδωσε στους μαθητές του —όλοι τους τελειόφοιτοι— δύο παραγράφους για ανάγνωση και τους ζήτησε να συμπληρώσουν μια πρόταση που είχε σχεδόν έτοιμη για εκείνους. Έμεινε όμως άναυδος όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την εργασία.
«Ουσιαστικά είχα συμπληρώσει την πρόταση για αυτούς», είπε. «Πρόκειται για παιδιά 17 και 18 ετών και δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν τέσσερις λέξεις. Τέσσερις λέξεις!» αναφώνησε ο Γουίλιαμς.
«Τους έδωσα το σενάριο, κάναμε μαζί τις σημειώσεις. Τους έδωσα τις απαντήσεις πριν καν δούμε το πρόβλημα και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Δεν ξέρω, απλά δεν ξέρω πού βρίσκεται το πρόβλημα», δήλωσε φανερά εκνευρισμένος.
«Δεν μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν»«Είναι μόλις η δεύτερη μέρα και έχω τελειόφοιτους που απλώς δεν μπορούν να διαβάσουν και τελειόφοιτους που δεν μπορούν να γράψουν. Δεν μπορούν να γράψουν», φώναξε κλαίγοντας.
Ο καταβεβλημένος καθηγητής, ανέφερε ότι οι μαθητές του μπορούν να μιλήσουν, να επιχειρηματολογήσουν και να υπερασπιστούν τη σκέψη τους, αλλά δεν μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες στον γραπτό λόγο.
Έντονη κριτική στον καθηγητήΟ Γουίλιαμς δέχθηκε έντονη κριτική μετά τη δημοσίευση του βίντεο, με επικριτές να αμφισβητούν τα προσόντα του ως εκπαιδευτικού σύμφωνα με τη nypost.com.
Ο καθηγητής και influencer μαγειρικής παρουσίασε το δεύτερο πτυχίο του, το οποίο απόκτησε από το Κολλέγιο Μουσικής Μπέρκλι τον περασμένο Απρίλιο, ενώ ισχυρίστηκε ότι είναι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Αμερικανικό Κολλέγιο Εκπαίδευσης, όπου σπουδάζει Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία.
Ανέφερε επίσης τις πολυάριθμες πιστοποιήσεις που κατέχει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την πολιτεία του Τέξας και τον Οργανισμό Εκπαίδευσης του Τέξας.
«Για όσους από εσάς μπορεί να έχετε θέμα ή πρόβλημα με το ότι διδάσκω νεαρούς ενήλικες, αναλάβετε εσείς τη ευθύνη, κάντε το εσείς. Πάρτε πιστοποίηση, μπείτε σε αυτά τα λύκεια, πάρτε μια τάξη, σταθείτε μπροστά σε 22 παιδιά σε κάθε διδακτική ώρα και να δω πόσο καλά θα τα πάτε», είπε.
Η κατάρρευση του Γουίλιαμς στη μέση της τάξης συνέβη λίγες ημέρες αφότου αποκαλύφθηκε ότι η πλειονότητα των μαθητών της Νέας Υόρκης μεταξύ 3ης και 5ης δημοτικού απέτυχαν στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ELA) την προηγούμενη σχολική χρονιά.
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα από το Υπουργείο Παιδείας της πολιτείας έδειξαν ότι το 57% των μαθητών της 3ης δημοτικού, το 52% της 4ης και το 57% της 5ης δημοτικού δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τους απαραίτητους βαθμούς στις εξετάσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.
Μόλις το 48% των μαθητών στις τάξεις που εξετάστηκαν αξιολογήθηκαν ως επαρκείς στο μάθημα της γλώσσας — μια «σημαντική» πτώση της τάξης του 5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ανέφερε το υπουργείο.
«Για όσους από εσάς μπορεί να έχετε θέμα ή πρόβλημα με το ότι διδάσκω νεαρούς ενήλικες, αναλάβετε εσείς τη ευθύνη, κάντε το εσείς. Πάρτε πιστοποίηση, μπείτε σε αυτά τα λύκεια, πάρτε μια τάξη, σταθείτε μπροστά σε 22 παιδιά σε κάθε διδακτική ώρα και να δω πόσο καλά θα τα πάτε», είπε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η κατάρρευση του Γουίλιαμς στη μέση της τάξης συνέβη λίγες ημέρες αφότου αποκαλύφθηκε ότι η πλειονότητα των μαθητών της Νέας Υόρκης μεταξύ 3ης και 5ης δημοτικού απέτυχαν στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ELA) την προηγούμενη σχολική χρονιά.
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα από το Υπουργείο Παιδείας της πολιτείας έδειξαν ότι το 57% των μαθητών της 3ης δημοτικού, το 52% της 4ης και το 57% της 5ης δημοτικού δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τους απαραίτητους βαθμούς στις εξετάσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.
Μόλις το 48% των μαθητών στις τάξεις που εξετάστηκαν αξιολογήθηκαν ως επαρκείς στο μάθημα της γλώσσας — μια «σημαντική» πτώση της τάξης του 5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ανέφερε το υπουργείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα