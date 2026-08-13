Καθηγητής λυκείου στο Τέξας έβαλε τα κλάματα στην τάξη: «Μαθητές 18 ετών δεν μπορούν να γράψουν τέσσερις λέξεις!»

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Ανέφερε επίσης τις πολυάριθμες πιστοποιήσεις που κατέχει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την πολιτεία του Τέξας και τον Οργανισμό Εκπαίδευσης του Τέξας.«Για όσους από εσάς μπορεί να έχετε θέμα ή πρόβλημα με το ότι διδάσκω νεαρούς ενήλικες, αναλάβετε εσείς τη ευθύνη, κάντε το εσείς. Πάρτε πιστοποίηση, μπείτε σε αυτά τα λύκεια, πάρτε μια τάξη, σταθείτε μπροστά σε 22 παιδιά σε κάθε διδακτική ώρα και να δω πόσο καλά θα τα πάτε», είπε.Η κατάρρευση του Γουίλιαμς στη μέση της τάξης συνέβη λίγες ημέρες αφότου αποκαλύφθηκε ότι η πλειονότητα των μαθητών της Νέας Υόρκης μεταξύ 3ης και 5ης δημοτικού απέτυχαν στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ELA) την προηγούμενη σχολική χρονιά.Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα από το Υπουργείο Παιδείας της πολιτείας έδειξαν ότι το 57% των μαθητών της 3ης δημοτικού, το 52% της 4ης και το 57% της 5ης δημοτικού δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τους απαραίτητους βαθμούς στις εξετάσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.Μόλις το 48% των μαθητών στις τάξεις που εξετάστηκαν αξιολογήθηκαν ως επαρκείς στο μάθημα της γλώσσας — μια «σημαντική» πτώση της τάξης του 5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ανέφερε το υπουργείο.