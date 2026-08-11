Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

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Στο επίκεντρο βρίσκεται μια σχέση που έχει ήδη δοκιμαστεί στον χρόνο: η δημιουργική χημεία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη. Μια κοινή διαδρομή που τώρα αποκτά νέα δυναμική και μετατρέπεται σε ένα φιλόδοξο σχέδιο για το επόμενο κεφάλαιο της ελληνικής νυχτερινής (και όχι μόνο) διασκέδασης Ο ίδιος ο εμβληματικός τραγουδιστής, περιγράφει τη νέα συνεργασία με τα δικά του χαρακτηριστικά λόγια…ψυχής.

«Αθήνα, 10η Αυγούστου του 2026.

Μια φορά κι έναν καιρό…

Με τον Ηλία γράψαμε τη δική μας ιστορία.

Η ψυχαγωγία άφησε το πάλκο και έγινε θέαμα.

Εξέλιξη.

Και τώρα…

Στο τώρα…

Τι ωραία να ξανασυναντιέσαι πιο όμορφος και να νιώθεις την ίδια ΟΙΚΟγένεια.

Εγώ ο Γεώργιος, ο Ηλίας και ο Άγγελος.

Το παρελθόν μας φέρνει εδώ.

Live, συναυλίες, κινηματογράφος, τηλεόραση, θέατρο. Animation. Όχι όπως τα ξέρατε όμως.

Γιατί η πεπατημένη δεν είναι ποτέ ευχαριστημένη…

Και θα περάσετε εσείς καλά…

κι εμείς καλύτερα.

Γεώργιος Μαζωνάκης… όπως με βαφτίσανε.

Οσο ζώ ΜαΖώ… όπως με βαφτίσατε».





Γιατί όταν συναντιούνται άνθρωποι με κοινή αισθητική, ιστορία και όρεξη για το επόμενο βήμα, η διασκέδαση δεν ακολουθεί τις τάσεις. Τις δημιουργεί!