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Στην Ελλάδα για τις ιδιωτικές τους διακοπές ο Βασιλιάς Φελίπε και η Βασίλισσα Λετίθια, η κίνηση που τους «πρόδωσε»
Στην Ελλάδα για τις ιδιωτικές τους διακοπές ο Βασιλιάς Φελίπε και η Βασίλισσα Λετίθια, η κίνηση που τους «πρόδωσε»
Η απόδραση αυτή έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επίσημων υποχρεώσεών τους στη Μαγιόρκα, οι οποίες φέτος διεξήχθησαν σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα λόγω των εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ισπανία
Στην Ελλάδα φαίνεται πως βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, επιλέγοντας τη χώρα μας για το δεύτερο, εντελώς ιδιωτικό σκέλος των καλοκαιρινών της διακοπών. Η απόδραση αυτή έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επίσημων υποχρεώσεών τους στη Μαγιόρκα, οι οποίες φέτος διεξήχθησαν σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα λόγω των εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ισπανία, περιορίζοντας σημαντικά τον ελεύθερο χρόνο του βασιλικού ζεύγους στις Βαλεαρίδες Νήσους.
Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της 13ης Αυγούστου από την πλατφόρμα Falcon Despega, το επίσημο αεροσκάφος Dassault Falcon 900 της ισπανικής κυβέρνησης αναχώρησε από τις Βαλεαρίδες Νήσους στις 12:10 μ.μ. και προσγειώθηκε στην Ελλάδα στις 2:30 μ.μ., μεταφέροντας, κατά τις εκτιμήσεις, τη Βασίλισσα Λετίθια, την Πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία.
Αυτός ο διαχωρισμός των μετακινήσεων δεν οφείλεται μόνο στα διαφορετικά προγράμματα των μελών της οικογένειας, αλλά υπακούει και στα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Αν και δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση, αποφεύγεται συστηματικά να ταξιδεύουν στο ίδιο αεροσκάφος ο Αρχηγός του Κράτους (Φελίπε) και η διάδοχος του θρόνου (Λεονόρ), ώστε να διασφαλίζεται η θεσμική συνέχεια του Στέμματος σε περίπτωση κάποιου απρόοπτου συμβάντος.
Η επιλογή αυτή ενέχει ισχυρό συναισθηματικό υπόβαθρο, καθώς η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της Βασιλομήτορος Σοφίας. Ο Βασιλιάς Φελίπε διατηρεί στενούς προσωπικούς και οικογενειακούς δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ενός απλού τουριστικού προορισμού. Παράλληλα, το ελληνικό τοπίο προσφέρει ακριβώς αυτό που αναζητά η οικογένεια μετά την έκθεση στη Μαγιόρκα: ηρεμία, θάλασσα, διακριτικότητα και την ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί, μακριά από τα φωτογραφικά φλας και τους κανόνες του πρωτοκόλλου.
Οι δύο οικογένειες συνδέονται με βαθιά φιλία, η οποία αποδείχθηκε έμπρακτα όταν ο Φελίπε και η Λετίθια φιλοξένησαν με απόλυτη μυστικότητα στη Μαδρίτη την Ολλανδέζα Πριγκίπισσα Αμαλία, όταν εκείνη αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από το Άμστερνταμ λόγω σοβαρών απειλών για την ασφάλειά της. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα αν θα υπάρξει κοινή διαμονή, θεωρείται πολύ πιθανό οι δύο οικογένειες να συναντηθούν κατά τη διάρκεια των φετινών διακοπών.
Τα ίχνη των πτήσεων και τα μέτρα ασφαλείαςΑν και το Παλάτι της Θαρθουέλα (Zarzuela) δεν ανακοινώνει ποτέ επίσημα τον προορισμό των ιδιωτικών διακοπών της οικογένειας, επικαλούμενο το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα, τα δημόσια στοιχεία αεροναυτιλίας «πρόδωσαν» τις μετακινήσεις τους.
Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της 13ης Αυγούστου από την πλατφόρμα Falcon Despega, το επίσημο αεροσκάφος Dassault Falcon 900 της ισπανικής κυβέρνησης αναχώρησε από τις Βαλεαρίδες Νήσους στις 12:10 μ.μ. και προσγειώθηκε στην Ελλάδα στις 2:30 μ.μ., μεταφέροντας, κατά τις εκτιμήσεις, τη Βασίλισσα Λετίθια, την Πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία.
Σύμφωνα με Ισπανικά μέσα, λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο αεροσκάφος πέταξε από την Ελλάδα πίσω στη Μαδρίτη, προτού αναχωρήσει εκ νέου για να μεταφέρει τον Βασιλιά Φελίπε, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που έφτασε στον ελληνικό προορισμό, καθώς παρακολουθούσε την ηλιακή έκλειψη.
🛬 Aterrizando T.18-1 (AME4557) en Grecia 🇬🇷— Falcon Despega (@falcon_despega) August 13, 2026
📅 13 de agosto de 2026, 14:27
🏷️ Uso: Casa Real pic.twitter.com/vJxIhqj7sk
Αυτός ο διαχωρισμός των μετακινήσεων δεν οφείλεται μόνο στα διαφορετικά προγράμματα των μελών της οικογένειας, αλλά υπακούει και στα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Αν και δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση, αποφεύγεται συστηματικά να ταξιδεύουν στο ίδιο αεροσκάφος ο Αρχηγός του Κράτους (Φελίπε) και η διάδοχος του θρόνου (Λεονόρ), ώστε να διασφαλίζεται η θεσμική συνέχεια του Στέμματος σε περίπτωση κάποιου απρόοπτου συμβάντος.
Οι οικογενειακοί δεσμοί με την ΕλλάδαΑυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φελίπε και η Λετίθια επιλέγουν την Ελλάδα. Η βασιλική οικογένεια πέρασε μέρος των θερινών της διακοπών στη χώρα μας τόσο το 2024 όσο και το 2025.
Η επιλογή αυτή ενέχει ισχυρό συναισθηματικό υπόβαθρο, καθώς η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της Βασιλομήτορος Σοφίας. Ο Βασιλιάς Φελίπε διατηρεί στενούς προσωπικούς και οικογενειακούς δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ενός απλού τουριστικού προορισμού. Παράλληλα, το ελληνικό τοπίο προσφέρει ακριβώς αυτό που αναζητά η οικογένεια μετά την έκθεση στη Μαγιόρκα: ηρεμία, θάλασσα, διακριτικότητα και την ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί, μακριά από τα φωτογραφικά φλας και τους κανόνες του πρωτοκόλλου.
Η στενή φιλία με το Ολλανδικό ΣτέμμαΈνας επιπλέον παράγοντας που ενισχύει τα σενάρια για την παραμονή τους στην Ελλάδα είναι οι στενές σχέσεις που διατηρεί το ισπανικό βασιλικό ζεύγος με τον Βασιλιά Βίλεμ-Αλέξανδρο και τη Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, οι οποίοι διατηρούν ιδιόκτητη θερινή κατοικία στην Πελοπόννησο.
Οι δύο οικογένειες συνδέονται με βαθιά φιλία, η οποία αποδείχθηκε έμπρακτα όταν ο Φελίπε και η Λετίθια φιλοξένησαν με απόλυτη μυστικότητα στη Μαδρίτη την Ολλανδέζα Πριγκίπισσα Αμαλία, όταν εκείνη αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από το Άμστερνταμ λόγω σοβαρών απειλών για την ασφάλειά της. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα αν θα υπάρξει κοινή διαμονή, θεωρείται πολύ πιθανό οι δύο οικογένειες να συναντηθούν κατά τη διάρκεια των φετινών διακοπών.
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