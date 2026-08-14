Πάρις Τζάκσον: Είμαι βρώμικη και χωρίς τα τατουάζ, απάντησε σε θαυμαστή της μετά από σχόλιο για την εικόνα της
Πάρις Τζάκσον: Είμαι βρώμικη και χωρίς τα τατουάζ, απάντησε σε θαυμαστή της μετά από σχόλιο για την εικόνα της
Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον δέχτηκε σχόλιο για τα τατουάζ που έχει στο σώμα της
Με αφορμή ένα επικριτικό σχόλιο για την εμφάνισή της και τα περισσότερα από 80 τατουάζ που έχει στο σώμα της, η Πάρις Τζάκσον επέλεξε να απαντήσει με σαρκαστική διάθεση σε πρόσωπο που υποστήριξε ότι φαίνεται «βρώμικη».
Την Πέμπτη 13 Αυγούστου δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του E! News στο Instagram μία είδηση σχετικά με την πρώτη συνάντηση της 28χρονης κόρης του Μάικλ Τζάκσον με τη μητέρα της.
Ανάμεσα στα σχόλια που έγιναν κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση κάποιος έγραψε χαρακτηριστικά για την Τζάκσον: «Είναι πανέμορφη, αλλά αυτά τα τατουάζ απλώς την κάνουν να φαίνεται βρώμικη και κάνουν την εμφάνισή της να χάνει». Η Πάρις Τζάκσον δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο, σημειώνοντας: «Ωχ, όχι, τι θα κάνω τώρα (είμαι βρώμικη και χωρίς τα τατουάζ)».
Δείτε την ανάρτηση και το σχόλιο
Το ίδιο πρόσωπο επέμεινε, γράφοντας στη συνέχεια: «Όπως είπα, είσαι πανέμορφη και τα τατουάζ χαλάνε την εμφάνισή σου. Γιατί τα έβαλες με την τελειότητα; Δεν “μαρκάρεις” κάτι που είναι τέλειο».
Η Πάρις Τζάκσον έχει μιλήσει στο παρελθόν για την αγάπη της για τα τατουάζ. Σε συνέντευξή της στο People, τον Αύγουστο του 2022, είχε αποκαλύψει ότι το πρώτο της τατουάζ ήταν ένας εξωγήινος στο στήθος της, τον οποίο αποφάσισε να κάνει αυθόρμητα όταν ήταν νεότερη. «Είναι στο στήθος μου, είναι ένας εξωγήινος», είχε πει, σημειώνοντας για τα τατουάζ της: «Απλώς το ήθελα, κάπως έτσι είναι όλα. Έχω κάνει και μερικά μόνη μου», είχε προσθέσει.
Την Πέμπτη 13 Αυγούστου δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του E! News στο Instagram μία είδηση σχετικά με την πρώτη συνάντηση της 28χρονης κόρης του Μάικλ Τζάκσον με τη μητέρα της.
Ανάμεσα στα σχόλια που έγιναν κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση κάποιος έγραψε χαρακτηριστικά για την Τζάκσον: «Είναι πανέμορφη, αλλά αυτά τα τατουάζ απλώς την κάνουν να φαίνεται βρώμικη και κάνουν την εμφάνισή της να χάνει». Η Πάρις Τζάκσον δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο, σημειώνοντας: «Ωχ, όχι, τι θα κάνω τώρα (είμαι βρώμικη και χωρίς τα τατουάζ)».
Δείτε την ανάρτηση και το σχόλιο
Το ίδιο πρόσωπο επέμεινε, γράφοντας στη συνέχεια: «Όπως είπα, είσαι πανέμορφη και τα τατουάζ χαλάνε την εμφάνισή σου. Γιατί τα έβαλες με την τελειότητα; Δεν “μαρκάρεις” κάτι που είναι τέλειο».
Η Πάρις Τζάκσον έχει μιλήσει στο παρελθόν για την αγάπη της για τα τατουάζ. Σε συνέντευξή της στο People, τον Αύγουστο του 2022, είχε αποκαλύψει ότι το πρώτο της τατουάζ ήταν ένας εξωγήινος στο στήθος της, τον οποίο αποφάσισε να κάνει αυθόρμητα όταν ήταν νεότερη. «Είναι στο στήθος μου, είναι ένας εξωγήινος», είχε πει, σημειώνοντας για τα τατουάζ της: «Απλώς το ήθελα, κάπως έτσι είναι όλα. Έχω κάνει και μερικά μόνη μου», είχε προσθέσει.
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