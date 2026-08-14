Από 1η Σεπτεμβρίου η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση διαγνωστικών εξετάσεων - Γεωργιάδης: «Τρομάζω με την τοξικότητα και αμορφωσιά που έχουν κάποιοι»

Ο υπουργός Υγείας απάντησε στα σχόλια που δέχθηκε για την ανακοίνωση της μεταρρύθμισης





Στη σχετική ανάρτησή του στο Χ εξηγεί, επίσης, ότι «η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο Αποθετήριο αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον







Όπως γράφει αναλυτικά «από 1η Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινά η σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής καταχώρησης αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας (Δημόσιες και Ιδιωτικές μονάδες). Η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο Αποθετήριο αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ Στην πρώτη φάση εντάσσονται οι εξετάσεις των κατηγοριών « Βιολογικά Υλικά 1 & 2». Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές στις υπηρεσίες Master Data και οι νέες αντιστοιχίσεις LOINC θα καταστούν υποχρεωτικές από 1η Νοεμβρίου 2026.





«Τι τοξικότητα και αμορφωσιά έχουν κάποιοι» Το πρωί της Παρασκευής ο



«Μιλάμε για ένα τεράστια βήμα μπρος στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στην άνοδο της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας, στην μείωση της ταλαιπωρίας κλπ αντί να πουν μπράβο αρχίζουν από κάτω και υβρίζουν με θεωρίες συνωμοσίας για τις Ασφαλιστικές, τα προσωπικά δεδομένα κλπ. Αγνοώντας ότι ο ΕΗΦΥ είναι απολύτως προστατευμένος, πρόσβαση έχει μόνον ο καθένας μας στον λογαριασμό του και κανένας άλλον πλην του θεράποντος ιατρού και των ιατρών στα επείγοντα αν πάμε χωρις τις αισθήσεις μας για να μπορέσουν να μας σώσουν την ζωή. Ούτε φυσικά οι ασφαλιστικές, ούτε κανένας τρίτος» διευκρινίζει ο κ. Γεωργιάδης.



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Στη δεύτερη ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει: «Πραγματικά καμία φορά τρομάζω με τί μίσος, χολή, τοξικότητα, αμορφωσιά κλπ έχουν κάποιοι. Ανεβάζω χθες την είδηση ότι πλέον από 01 Σεπτεμβρίου στον ΕΗΦΥ μας και εδώ στο myHealth app θα ανεβαίνουν υποχρεωτικά ταυτόχρονα όλες μας οι διαγνωστικές εξετάσεις. Μιλάμε για ένα τεράστια βήμα μπρος στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στην άνοδο της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας, στην μείωση της ταλαιπωρίας κλπ αντί να πουν μπράβο αρχίζουν από κάτω και υβρίζουν με θεωρίες συνωμοσίας για τις Ασφαλιστικές, τα προσωπικά δεδομένα κλπ. Αγνοώντας ότι ο ΕΗΦΥ είναι απολύτως προστατευμένος, πρόσβαση έχει μόνον ο καθένας μας στον λογαριασμό του και κανένας άλλον πλην του θεράποντος ιατρού και των ιατρών στα επείγοντα αν πάμε χωρις τις αισθήσεις μας για να μπορέσουν να μας σώσουν την ζωή. Ούτε φυσικά οι ασφαλιστικές, ούτε κανένας τρίτος. Και αντί να αναγνωρίσουν την πρόοδο βρίζουν. Βρίζουν για όλα, όλα τους φταίνε, για όλα μας κατηγορούν κλπ κλπ

Την σταδιακή εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου της υποχρεωτικής καταχώρησης αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας (Δημόσιες και Ιδιωτικές μονάδες), ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης Στη σχετική ανάρτησή του στο Χ εξηγεί, επίσης, ότι «η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο Αποθετήριο αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ » παραθέτοντας τις κατηγορίες εξετάσεων από τις οποίες θα ξεκινήσει η αλλαγή».Όπως γράφει αναλυτικά «από 1η Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινά η σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής καταχώρησης αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας (Δημόσιες και Ιδιωτικές μονάδες). Η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο Αποθετήριο αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ Στην πρώτη φάση εντάσσονται οι εξετάσεις των κατηγοριών « Βιολογικά Υλικά 1 & 2». Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές στις υπηρεσίες Master Data και οι νέες αντιστοιχίσεις LOINC θα καταστούν υποχρεωτικές από 1η Νοεμβρίου 2026.Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ενισχύει το ρόλο του Εθνικού Φακέλου Υγείας ,, προσφέροντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των εξετάσεών τους και καλύτερη συνέχεια στη φροντίδα υγείας. Παράλληλα, η υιοθέτηση της κωδικοποίησης LOINC ενισχύει την ποιότητα των ψηφιακών δεδομένων υγείας. Τους επόμενους μήνες δρομολογούμε την υποχρεωτική καταχώρηση των απεικονιστικών εξετάσεων!»Το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Υγείας έκανε νέα ανάρτηση για τη μεταρρύθμιση αυτή εκφράζοντας τον «τρόμο» του για «το μίσος, τη χολή, την τοξικότητα που έχουν κάποιοι», με αφορμή σχόλια που δέχθηκε για την ανακοίνωσή του.«Μιλάμε για ένα τεράστια βήμα μπρος στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στην άνοδο της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας, στην μείωση της ταλαιπωρίας κλπ αντί να πουν μπράβο αρχίζουν από κάτω και υβρίζουν με θεωρίες συνωμοσίας για τις Ασφαλιστικές, τα προσωπικά δεδομένα κλπ. Αγνοώντας ότι ο ΕΗΦΥ είναι απολύτως προστατευμένος, πρόσβαση έχει μόνον ο καθένας μας στον λογαριασμό του και κανένας άλλον πλην του θεράποντος ιατρού και των ιατρών στα επείγοντα αν πάμε χωρις τις αισθήσεις μας για να μπορέσουν να μας σώσουν την ζωή. Ούτε φυσικά οι ασφαλιστικές, ούτε κανένας τρίτος» διευκρινίζει ο κ. Γεωργιάδης.«Τι να πω πια πραγματικά καμμία φορά είναι να σηκώνεις τα χέρια ψηλά και να σταυροκοπιέσαι για την κακιά και την άγνοια» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.Στη δεύτερη ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει: «Πραγματικά καμία φορά τρομάζω με τί μίσος, χολή, τοξικότητα, αμορφωσιά κλπ έχουν κάποιοι. Ανεβάζω χθες την είδηση ότι πλέον από 01 Σεπτεμβρίου στον ΕΗΦΥ μας και εδώ στο myHealth app θα ανεβαίνουν υποχρεωτικά ταυτόχρονα όλες μας οι διαγνωστικές εξετάσεις. Μιλάμε για ένα τεράστια βήμα μπρος στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στην άνοδο της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας, στην μείωση της ταλαιπωρίας κλπ αντί να πουν μπράβο αρχίζουν από κάτω και υβρίζουν με θεωρίες συνωμοσίας για τις Ασφαλιστικές, τα προσωπικά δεδομένα κλπ. Αγνοώντας ότι ο ΕΗΦΥ είναι απολύτως προστατευμένος, πρόσβαση έχει μόνον ο καθένας μας στον λογαριασμό του και κανένας άλλον πλην του θεράποντος ιατρού και των ιατρών στα επείγοντα αν πάμε χωρις τις αισθήσεις μας για να μπορέσουν να μας σώσουν την ζωή. Ούτε φυσικά οι ασφαλιστικές, ούτε κανένας τρίτος. Και αντί να αναγνωρίσουν την πρόοδο βρίζουν. Βρίζουν για όλα, όλα τους φταίνε, για όλα μας κατηγορούν κλπ κλπ

Και όμως όλα αυτά που φτιάξαμε τον τελευταίο καιρό στην Υγεία πριν λίγα χρόνια τα θεωρούσαμε αδύνατα και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Οταν έλεγα ότι θα τα κάνουμε, μου απαντούσαν ότι «αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται» και τώρα που τα έχουμε σε εφαρμογή από τους πρώτους σε όλη την ΕΕ βρίζουν. Τί να πω πια πραγματικά καμμία φορά είναι να σηκώνεις τα χέρια ψηλά και να σταυροκοπιέσαι για την κακιά και την άγνοια

