Το σπαγγάτο της Πηγής Δεβετζή στην παραλία, η φωτογραφία που δημοσίευσε
GALA
Πηγή Δεβετζή Παραλία

Το σπαγγάτο της Πηγής Δεβετζή στην παραλία, η φωτογραφία που δημοσίευσε

Η Ολυμπιονίκης πόζαρε με έναν πρωτότυπο τρόπο

Το σπαγγάτο της Πηγής Δεβετζή στην παραλία, η φωτογραφία που δημοσίευσε
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με έναν πρωτότυπο τρόπο πόζαρε στην παραλία η Πηγή Δεβετζή. Η αργυρή Ολυμπιονίκης βρέθηκε στην παραλία και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μερικές φωτογραφίες.

Σε μία από αυτές δεν απαθανατίζεται απλώς με μπικίνι, αλλά φωτογραφίζεται, ενώ κάνει σπαγγάτο στην άμμο. «Οταν το καλοκαίρι έχει χρώμα και διάθεση», σχολίασε η Πηγή Δεβετζή στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε τις φωτογραφίες

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης