Το σπαγγάτο της Πηγής Δεβετζή στην παραλία, η φωτογραφία που δημοσίευσε
Το σπαγγάτο της Πηγής Δεβετζή στην παραλία, η φωτογραφία που δημοσίευσε
Η Ολυμπιονίκης πόζαρε με έναν πρωτότυπο τρόπο
Με έναν πρωτότυπο τρόπο πόζαρε στην παραλία η Πηγή Δεβετζή. Η αργυρή Ολυμπιονίκης βρέθηκε στην παραλία και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μερικές φωτογραφίες.
Σε μία από αυτές δεν απαθανατίζεται απλώς με μπικίνι, αλλά φωτογραφίζεται, ενώ κάνει σπαγγάτο στην άμμο. «Οταν το καλοκαίρι έχει χρώμα και διάθεση», σχολίασε η Πηγή Δεβετζή στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε μία από αυτές δεν απαθανατίζεται απλώς με μπικίνι, αλλά φωτογραφίζεται, ενώ κάνει σπαγγάτο στην άμμο. «Οταν το καλοκαίρι έχει χρώμα και διάθεση», σχολίασε η Πηγή Δεβετζή στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε τις φωτογραφίες
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