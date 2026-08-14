«Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25, απέφυγα μηχανικά το βυτιοφόρο»: Ο μοτοσικλετιστής περιγράφει πώς γλίτωσε από την επικίνδυνη προσπέραση
«Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25, απέφυγα μηχανικά το βυτιοφόρο»: Ο μοτοσικλετιστής περιγράφει πώς γλίτωσε από την επικίνδυνη προσπέραση
Τη γλύτωσα τελευταία στιγμή, λέει ο 25χρονος Νίκος - Ο οδηγός του βυτιοφόρου εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη - Η δικογραφία αφορά επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα
Για την άκρως επικίνδυνη - αλλά ευτυχώς χωρίς συνέπειες για τον ίδιο - προσπέραση που έκανε οδηγός βυτιοφόρου το απόγευμα της 10ης Αυγούστου στη λίμνη Πλαστήρα μίλησε ο 25χρονος Νίκος, ο αναβάτης της μηχανής που γλίτωσε τελευταία στιγμή όταν το μεγάλο όχημα να έρχεται κατά πάνω του όταν επιχείρησε προσπέραση σε κλειστή στροφή περνώντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Μην μπορώντας ακόμα να πιστέψει τι έχει συμβεί, ο νεαρός περιέγραψε στο MEGA ότι η μοναδική σκέψη που πρόλαβε να κάνει όταν είδε το βυτιοφόρο μπροστά του ήταν «είναι κρίμα να πεθάνω στα 25, αποκλείεται να πεθάνω και έτσι το απέφυγα».
«Προσπάθησα να μείνω όσο περισσότερο ψύχραιμος μπορούσα, δεν πολυκατάλαβα τι συνέβη, μηχανικά απέφυγα το βυτιοφόρο» είπε ο νεαρός μοτοσικλετιστής εξηγώντας ότι μόνο όταν είδε το υλικό «κατάλαβα πώς τη γλύτωσα τελευταία στιγμή».
Σύμφωνα με τον ίδιο «ο οδηγός του βυτιοφόρου δεν είχε καμία ορατότητα. Την Πέμπτη ξαναπέρασα από το ίδιο σημείο, μπήκα στη θέση του και πιστεύω ότι με είδε τελευταία στιγμή».
Εκτίμησε ακόμα ότι «αν ήμουν με αυτοκίνητο θα ήταν 100% μετωπική σύγκρουση, δεν υπήρχε χώρος για να χωρέσω όπως έκανα με τη μηχανή».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας ο οδηγός του βυτιοφόρου προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του από τη μεταφορική εταιρεία στην οποία εργάζεται και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
«Με αφορμή βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βυτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσικλετιστή, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», αναφέρει η Αστυνομία.
Σύμφωνα με το newsauto.gr βάσει του άρθρου του Ποινικού Κώδικα με το οποίο σχηματίζεται η δικογραφία, ο οδηγός του βυτιοφόρου κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης που ξεκινά από 3 χρόνια και μπορεί να φτάσει έως και τα ισόβια ανάλογα με τη βαρύτητα των συνεπειών των πράξεων.
Μην μπορώντας ακόμα να πιστέψει τι έχει συμβεί, ο νεαρός περιέγραψε στο MEGA ότι η μοναδική σκέψη που πρόλαβε να κάνει όταν είδε το βυτιοφόρο μπροστά του ήταν «είναι κρίμα να πεθάνω στα 25, αποκλείεται να πεθάνω και έτσι το απέφυγα».
«Προσπάθησα να μείνω όσο περισσότερο ψύχραιμος μπορούσα, δεν πολυκατάλαβα τι συνέβη, μηχανικά απέφυγα το βυτιοφόρο» είπε ο νεαρός μοτοσικλετιστής εξηγώντας ότι μόνο όταν είδε το υλικό «κατάλαβα πώς τη γλύτωσα τελευταία στιγμή».
Σύμφωνα με τον ίδιο «ο οδηγός του βυτιοφόρου δεν είχε καμία ορατότητα. Την Πέμπτη ξαναπέρασα από το ίδιο σημείο, μπήκα στη θέση του και πιστεύω ότι με είδε τελευταία στιγμή».
Εκτίμησε ακόμα ότι «αν ήμουν με αυτοκίνητο θα ήταν 100% μετωπική σύγκρουση, δεν υπήρχε χώρος για να χωρέσω όπως έκανα με τη μηχανή».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας ο οδηγός του βυτιοφόρου προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του από τη μεταφορική εταιρεία στην οποία εργάζεται και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
«Με αφορμή βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βυτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσικλετιστή, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», αναφέρει η Αστυνομία.
Σύμφωνα με το newsauto.gr βάσει του άρθρου του Ποινικού Κώδικα με το οποίο σχηματίζεται η δικογραφία, ο οδηγός του βυτιοφόρου κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης που ξεκινά από 3 χρόνια και μπορεί να φτάσει έως και τα ισόβια ανάλογα με τη βαρύτητα των συνεπειών των πράξεων.
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