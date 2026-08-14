Κρίστεν Στιούαρτ μετά το σκηνοθετικό ντεμπούτο της συζύγου της: Είναι πραγματικά πολύ καλή σε αυτό
Κρίστεν Στιούαρτ μετά το σκηνοθετικό ντεμπούτο της συζύγου της: Είναι πραγματικά πολύ καλή σε αυτό
Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που υπογράφει η Ντίλαν Μέγιερ με τίτλο «The Wrong Girls»
Με λόγια θαυμασμού μίλησε η Κρίστεν Στιούαρτ για τη σύζυγό της, στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της οποίας πρωταγωνιστεί. Η ηθοποιός επαίνεσε τις σκηνοθετικές ικανότητας της Ντίλαν Μέγιερ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν συνάντησαν δυσκολίες στη συνεργασία τους.
«Η Ντίλαν είναι πραγματικά πολύ καλή σε αυτό», είπε η Στιούαρτ στο PEOPLE, εκθειάζοντας τη σύζυγό της. Αν και το σκηνοθετικό ντεμπούτο της υποψήφιας για Όσκαρ ηθοποιού, «The Chronology of Water», το 2025 ήταν μία από τις πολλές φορές που είχε συνεργαστεί με τη Μέγιερ, με την οποία είναι συνιδρύτριες της εταιρείας παραγωγής Nevermind Pictures, το «The Wrong Girls» ήταν η πρώτη φορά που η Μέγιερ βρέθηκε στη σκηνοθετική καρέκλα με τη Στιούαρτ μπροστά από την κάμερα.
«Νομίζω ότι αν έχεις μέσα σου μια ταινία που πρέπει να βγει προς τα έξω, αν επικοινωνείς καλά και ξέρεις να επιλέγεις τους ανθρώπους σου», ανέφερε η Στιούαρτ, τότε η Μέγιερ «ξέρει πραγματικά πώς να τους επιλέγει, σας το λέω…!». Στη συνέχεια γελά και προσθέτει: «Συγγνώμη, αυτό ήταν πραγματικά χαζό».
Εκτός από το «εντυπωσιακό» σενάριό της, τα γυρίσματα του «The Wrong Girls» έγιναν ένας χώρος όπου η κινηματογραφική «οικογένεια» που είχε επιλέξει η Μέγιερ μπορούσε να «τη στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο, τόσο πρακτικά όσο και συναισθηματικά», τόνισε η Στιούαρτ. «Ήταν πανεύκολο. Και ναι, είναι πραγματικά πολύ παραγωγική. Έχει μέσα της τόσες πολλές ταινίες. Ανυπομονώ να δω τι θα ακολουθήσει», πρόσθεσε η ηθοποιός.
Η ταινία «The Wrong Girls», στην οποία η Κρίστεν Στιούαρτ συμπρωταγωνιστεί με την Άλια Σόκατ, ακολουθεί «δύο αλληλοεξαρτώμενες κολλητές φίλες. Η ζωή τους θα βγει εκτός ελέγχου με αφορμή μία λάθος ταυτότητα».
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
«Η Ντίλαν είναι πραγματικά πολύ καλή σε αυτό», είπε η Στιούαρτ στο PEOPLE, εκθειάζοντας τη σύζυγό της. Αν και το σκηνοθετικό ντεμπούτο της υποψήφιας για Όσκαρ ηθοποιού, «The Chronology of Water», το 2025 ήταν μία από τις πολλές φορές που είχε συνεργαστεί με τη Μέγιερ, με την οποία είναι συνιδρύτριες της εταιρείας παραγωγής Nevermind Pictures, το «The Wrong Girls» ήταν η πρώτη φορά που η Μέγιερ βρέθηκε στη σκηνοθετική καρέκλα με τη Στιούαρτ μπροστά από την κάμερα.
«Νομίζω ότι αν έχεις μέσα σου μια ταινία που πρέπει να βγει προς τα έξω, αν επικοινωνείς καλά και ξέρεις να επιλέγεις τους ανθρώπους σου», ανέφερε η Στιούαρτ, τότε η Μέγιερ «ξέρει πραγματικά πώς να τους επιλέγει, σας το λέω…!». Στη συνέχεια γελά και προσθέτει: «Συγγνώμη, αυτό ήταν πραγματικά χαζό».
Kristen Stewart Calls Being Directed by Wife Dylan Meyer in ‘The Wrong Girls’ ‘the F---ing Easiest Thing’ (Exclusive) https://t.co/JIRloLy7Md— People (@people) August 13, 2026
Η ταινία «The Wrong Girls», στην οποία η Κρίστεν Στιούαρτ συμπρωταγωνιστεί με την Άλια Σόκατ, ακολουθεί «δύο αλληλοεξαρτώμενες κολλητές φίλες. Η ζωή τους θα βγει εκτός ελέγχου με αφορμή μία λάθος ταυτότητα».
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
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