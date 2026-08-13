Ανατροπή με τον Κωνσταντέλια: Ταξιδεύει στο Βέλγιο για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ
Ανατροπή με τον Κωνσταντέλια: Ταξιδεύει στο Βέλγιο για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ
Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ξεπέρασε το πολύ σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον υποχρέωσε να παραμείνει την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη
Νέα ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ταξιδεύει τελικά στις Βρυξέλλες και να τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για την αποψινή ρεβάνς με την Άντερλεχτ.
Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πολύ σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον υποχρέωσε να παραμείνει την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και αναχωρεί στις 12:50 με απευθείας πτήση για τη βελγική πρωτεύουσα.
Μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες θα μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή του ΠΑΟΚ και θα ενσωματωθεί στην ομάδα, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Lotto Park.
Μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες θα μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή του ΠΑΟΚ και θα ενσωματωθεί στην ομάδα, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Lotto Park.
Η συμμετοχή του Κωνσταντέλια στην αρχική ενδεκάδα θα αποφασιστεί από τον Ιταλό τεχνικό, με βάση την κατάστασή του και την ώρα κατά την οποία θα ενσωματωθεί στην αποστολή
Πηγή: gazzetta.gr
Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πολύ σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον υποχρέωσε να παραμείνει την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και αναχωρεί στις 12:50 με απευθείας πτήση για τη βελγική πρωτεύουσα.
Μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες θα μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή του ΠΑΟΚ και θα ενσωματωθεί στην ομάδα, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Lotto Park.
Μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες θα μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή του ΠΑΟΚ και θα ενσωματωθεί στην ομάδα, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Lotto Park.
Η συμμετοχή του Κωνσταντέλια στην αρχική ενδεκάδα θα αποφασιστεί από τον Ιταλό τεχνικό, με βάση την κατάστασή του και την ώρα κατά την οποία θα ενσωματωθεί στην αποστολή
Πηγή: gazzetta.gr
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