Ανατροπή με τον Κωνσταντέλια: Ταξιδεύει στο Βέλγιο για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ
SPORTS
Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ Άντερλεχτ

Ανατροπή με τον Κωνσταντέλια: Ταξιδεύει στο Βέλγιο για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ξεπέρασε το πολύ σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον υποχρέωσε να παραμείνει την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη

Ανατροπή με τον Κωνσταντέλια: Ταξιδεύει στο Βέλγιο για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ
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Νέα ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ταξιδεύει τελικά στις Βρυξέλλες και να τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για την αποψινή ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πολύ σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον υποχρέωσε να παραμείνει την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και αναχωρεί στις 12:50 με απευθείας πτήση για τη βελγική πρωτεύουσα.

Μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες θα μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή του ΠΑΟΚ και θα ενσωματωθεί στην ομάδα, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Lotto Park.

Μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες θα μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή του ΠΑΟΚ και θα ενσωματωθεί στην ομάδα, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Lotto Park.

Η συμμετοχή του Κωνσταντέλια στην αρχική ενδεκάδα θα αποφασιστεί από τον Ιταλό τεχνικό, με βάση την κατάστασή του και την ώρα κατά την οποία θα ενσωματωθεί στην αποστολή

Πηγή: gazzetta.gr
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