22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με δύο νέα βίντεο θυμάται τη βραδιά που καθήλωσε τον κόσμο
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Ολυμπιακοί Αγώνες Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 Δημήτρης Παπαϊωάννου Τελετή έναρξης

22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με δύο νέα βίντεο θυμάται τη βραδιά που καθήλωσε τον κόσμο

«Από εμένα για εσάς, με αγάπη, για να γιορτάσουμε την 22η επέτειό μας», έγραψε ο άνθρωπος που επιμελήθηκε καλλιτεχνικά μία από τις πιο εμβληματικές τελετές στην ιστορία των Ολυμπιακών

22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με δύο νέα βίντεο θυμάται τη βραδιά που καθήλωσε τον κόσμο
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Είκοσι δύο χρόνια μετά τη βραδιά που η Αθήνα υποδέχθηκε ολόκληρο τον κόσμο, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επιστρέφει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καλλιτεχνικής του διαδρομής και σε μια εικόνα που παραμένει βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων: την ιστορική τελετή εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 22 χρόνων από την τελετή έναρξης, ο διεθνώς αναγνωρισμένος χορογράφος, σκηνοθέτης και εικαστικός δημοσίευσε στο Instagram δύο νέα, εντυπωσιακά βίντεο από την ιστορική τελετή της 13ης Αυγούστου 2004.

«Ένα ολοκαίνουργιο μοντάζ σε υψηλή ανάλυση. Από εμένα για εσάς, με αγάπη. Για να γιορτάσουμε την 22η επέτειό μας», έγραψε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στις δύο διαδοχικές αναρτήσεις του, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ξαναδεί, με νέα εικόνα, στιγμές από το υπερθέαμα που ταξίδεψε την Ελλάδα και τον πολιτισμό της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα βίντεο που δημοσίευσε ο Δ. Παπαϊωάννου:


Την καλλιτεχνική διεύθυνση των τελετών έναρξης και λήξης ανέλαβε ο ίδιος, δημιουργώντας ένα θέαμα που συνέδεσε την αρχαία ελληνική κληρονομιά με τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από το σώμα, το νερό, το φως, τη μουσική και την εικόνα.

Κλείσιμο
Το 2004 οι Ολυμπιακοί Αγώνες επέστρεψαν στην Ελλάδα, 108 χρόνια μετά τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896. Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας διεξήχθησαν από τις 13 έως τις 29 Αυγούστου 2004, με την τελετή έναρξης στο Ολυμπιακό Στάδιο να αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές εκείνου του καλοκαιριού.

Υπενθυμίζεται ότι η τελετή  ξεκίνησε με μια συμβολική αντίστροφη μέτρηση 28 δευτερολέπτων, ένα δευτερόλεπτο για κάθε Ολυμπιάδα από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων έως εκείνη της Αθήνας.

22 χρόνια από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004:

22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με δύο νέα βίντεο θυμάται τη βραδιά που καθήλωσε τον κόσμο
Action Images - Eurokinissi / Μάρκος Χουζούρης

22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με δύο νέα βίντεο θυμάται τη βραδιά που καθήλωσε τον κόσμο
Φωτογραφία: Action Images - Eurokinissi / Kώστας Μακρυδήμας
22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με δύο νέα βίντεο θυμάται τη βραδιά που καθήλωσε τον κόσμο
22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με δύο νέα βίντεο θυμάται τη βραδιά που καθήλωσε τον κόσμο
22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με δύο νέα βίντεο θυμάται τη βραδιά που καθήλωσε τον κόσμο

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004

22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με δύο νέα βίντεο θυμάται τη βραδιά που καθήλωσε τον κόσμο

22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με δύο νέα βίντεο θυμάται τη βραδιά που καθήλωσε τον κόσμο
22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με δύο νέα βίντεο θυμάται τη βραδιά που καθήλωσε τον κόσμο


Ολόκληρη η τελετή έναρξης:

Athens 2004 Opening Ceremony - Full Length | Athens 2004 Replays
235 ΣΧΟΛΙΑ

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