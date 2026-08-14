Ο σουλτάνος του Μπρουνέι αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους από τη νύφη του γιατί του έδειξε «ασέβεια»
Ο σουλτάνος του Μπρουνέι αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους από τη νύφη του γιατί του έδειξε «ασέβεια»
Η 33χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά που «αμαύρωσε το καλό όνομα της μοναρχίας»
Aναταραχή στους κόλπους μιας από τις πλουσιότερες και πιο κλειστές βασιλικές οικογένειες του κόσμου προκαλεί η απόφαση του σουλτάνου του Μπρουνέι, Χασανάλ Μπολκιάχ, να αφαιρέσει όλους τους βασιλικούς τίτλους από τη νύφη του, Πενγκιράν Ραμπιάτουλ Ανταουίγια, κρίνοντας ότι η συμπεριφορά της ήταν ανάρμοστη και έδειχνε «έλλειψη σεβασμού» προς το πρόσωπό του.
Όπως μεταδίδει η Daily Mail, ο 80χρονος Χασανάλ Μπολκιάχ, ο μακροβιότερος εν ενεργεία μονάρχης στον κόσμο, εξέδωσε σχετικό διάταγμα για την 33χρονη σύζυγο του γιου του, πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ, ο οποίος είναι τέταρτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Πενγκιράν χάνει τη θέση και τους τίτλους της στη βασιλική οικογένεια εξαιτίας «ανάρμοστης συμπεριφοράς», η οποία φέρεται να «αμαύρωσε το καλό όνομα της μοναρχίας».
Το παλάτι δεν έχει αποκαλύψει τι ακριβώς έκανε η 33χρονη ώστε να προκαλέσει την οργή του σουλτάνου. Το Γραφείο του Μεγάλου Αυλάρχη επιβεβαίωσε, πάντως, ότι δεν θεωρείται πλέον μέλος της βασιλικής οικογένειας.
«Η ανάκληση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συμπεριφορά της Πενγκιράν Ραμπιάτουλ Ανταουίγια, η οποία κρίθηκε ανάρμοστη για σύζυγο μέλους της βασιλικής οικογένειας», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι πράξεις της «αμαύρωσαν το καλό όνομα της μοναρχίας και κατέδειξαν έλλειψη σεβασμού προς τον σουλτάνο Χασανάλ Μπολκιάχ».
Η Πενγκιράν εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια του Μπρουνέι το 2015, όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ σε μια εντυπωσιακή γαμήλια τελετή, με τους εορτασμούς να διαρκούν συνολικά δέκα ημέρες. Ο Αμπντούλ Μαλίκ είναι ο δεύτερος γιος του σουλτάνου από τον πρώτο του γάμο με τη βασίλισσα Σαλέχα. Συνολικά ο Χασανάλ Μπολκιάχ έχει αποκτήσει 12 παιδιά από τρεις γάμους.
Το ζευγάρι έχει τέσσερις κόρες: την πριγκίπισσα Μουθία, 10 ετών, την πριγκίπισσα Φατίγια, οκτώ ετών, την πριγκίπισσα Χαλίσα, έξι ετών, και την πριγκίπισσα Ναμπίλα, 16 μηνών. Παρά την απόφαση που εκδόθηκε σε βάρος της μητέρας τους, οι βασιλικοί τίτλοι των τεσσάρων παιδιών δεν φαίνεται να επηρεάζονται, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.
Όπως μεταδίδει η Daily Mail, ο 80χρονος Χασανάλ Μπολκιάχ, ο μακροβιότερος εν ενεργεία μονάρχης στον κόσμο, εξέδωσε σχετικό διάταγμα για την 33χρονη σύζυγο του γιου του, πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ, ο οποίος είναι τέταρτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Πενγκιράν χάνει τη θέση και τους τίτλους της στη βασιλική οικογένεια εξαιτίας «ανάρμοστης συμπεριφοράς», η οποία φέρεται να «αμαύρωσε το καλό όνομα της μοναρχίας».
Το παλάτι δεν έχει αποκαλύψει τι ακριβώς έκανε η 33χρονη ώστε να προκαλέσει την οργή του σουλτάνου. Το Γραφείο του Μεγάλου Αυλάρχη επιβεβαίωσε, πάντως, ότι δεν θεωρείται πλέον μέλος της βασιλικής οικογένειας.
«Η ανάκληση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συμπεριφορά της Πενγκιράν Ραμπιάτουλ Ανταουίγια, η οποία κρίθηκε ανάρμοστη για σύζυγο μέλους της βασιλικής οικογένειας», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι πράξεις της «αμαύρωσαν το καλό όνομα της μοναρχίας και κατέδειξαν έλλειψη σεβασμού προς τον σουλτάνο Χασανάλ Μπολκιάχ».
Ο λαμπερός γάμος και τα τέσσερα παιδιά
Η Πενγκιράν εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια του Μπρουνέι το 2015, όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ σε μια εντυπωσιακή γαμήλια τελετή, με τους εορτασμούς να διαρκούν συνολικά δέκα ημέρες. Ο Αμπντούλ Μαλίκ είναι ο δεύτερος γιος του σουλτάνου από τον πρώτο του γάμο με τη βασίλισσα Σαλέχα. Συνολικά ο Χασανάλ Μπολκιάχ έχει αποκτήσει 12 παιδιά από τρεις γάμους.
Το ζευγάρι έχει τέσσερις κόρες: την πριγκίπισσα Μουθία, 10 ετών, την πριγκίπισσα Φατίγια, οκτώ ετών, την πριγκίπισσα Χαλίσα, έξι ετών, και την πριγκίπισσα Ναμπίλα, 16 μηνών. Παρά την απόφαση που εκδόθηκε σε βάρος της μητέρας τους, οι βασιλικοί τίτλοι των τεσσάρων παιδιών δεν φαίνεται να επηρεάζονται, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.
Ο αμφιλεγόμενος μονάρχης του Μπρουνέι
Ο Χασανάλ Μπολκιάχ βρίσκεται στον θρόνο από το 1967. Εκτός από σουλτάνος, είναι και πρωθυπουργός του Μπρουνέι από το 1984, τη χρονιά που η χώρα ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Βρετανία.
Σε αντίθεση με άλλους μονάρχες της Ευρώπης, διαθέτει εξαιρετικά εκτεταμένες εξουσίες. Είναι παράλληλα υπουργός Άμυνας, Εξωτερικών και Οικονομικών, ενώ ελέγχει πλήρως και την αστυνομία. Ως επικεφαλής της ισλαμικής θρησκείας στη χώρα διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στη θρησκευτική πολιτική του κράτους.
Η μακρά διακυβέρνησή του έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο διεθνούς κριτικής για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2014 ο σουλτάνος προώθησε την εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου ισλαμικού ποινικού δικαίου, το οποίο προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ποινές όπως λιθοβολισμό, ακρωτηριασμό και μαστίγωμα για ορισμένα αδικήματα.
Το 2019 η διεθνής κατακραυγή κορυφώθηκε όταν τέθηκαν σε ισχύ διατάξεις που προέβλεπαν ακόμη και θάνατο διά λιθοβολισμού για ομοφυλοφιλικές σεξουαλικές πράξεις και μοιχεία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι το υφιστάμενο μορατόριουμ στις εκτελέσεις θα ίσχυε και για τις συγκεκριμένες διατάξεις.
Η πολιτική αυτή είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις διεθνώς. Μεταξύ άλλων, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Έλτον Τζον είχαν καλέσει σε μποϊκοτάζ ξενοδοχείων που συνδέονται με τον σουλτάνο, ιδιαίτερα εκείνων της Dorchester Collection.
Παρά τις επικρίσεις για τον τρόπο που ασκεί την εξουσία, ο Χασανάλ Μπολκιάχ διατηρούσε στενές σχέσεις με τη βρετανική μοναρχία και ιδιαίτερα με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'. Οι δυο τους είχαν συναντηθεί επανειλημμένα τόσο στο Λονδίνο όσο και στην πρωτεύουσα του Μπρουνέι, Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν, ενώ ο σουλτάνος είχε χριστεί ιππότης από τη βασίλισσα, όπως είχε συμβεί προηγουμένως και με τον πατέρα του.
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