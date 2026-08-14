Επικράτησαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα - Πάρτι στα διυλιστήρια
Επικράτησαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα - Πάρτι στα διυλιστήρια
Παραμένει κοντά στις φετινές κορυφές του ο Γενικός Δείκτης - Νέο ιστορικό υψηλό για τη Motor Oil, διεύρυνε το ρεκόρ 26ετίας η HELLENiQ ENERGY - Ξεχώρισε η ΕΤΕ από τις τραπεζικές μετοχές
Μίνι αντίδραση έβγαλαν σήμερα οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ωστόσο, ήταν αρκετή ώστε να αποφευχθεί το αρνητικό πρόσημο σε εβδομαδιαία βάση, με τον Γενικό Δείκτη να πετυχαίνει το τέταρτο συνεχόμενο ανοδικό του πενθήμερο. Διατηρήθηκε, δε, σε απόσταση βολής από τα υψηλά έτους.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (14/8) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 10,02 μονάδες ή +0,38% και έκλεισε στις 2.623,25 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε σε περίπου 22 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.601,60 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.623,29 μονάδες. Υψηλό έτους σε επίπεδο κλεισίματος αποτελούν οι 2.628,73 μονάδες, έχοντας φτάσει ενδοσυνεδριακά ακόμη και πάνω από τις 2.644 μονάδες. Τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω, στον Νοέμβριο του 2009. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +0,31%, σημειώνει κέρδη +2,08% τον Αύγουστο και +23,7% εντός του 2026.
Τα διυλιστήρια συνεχίζουν να έχουν την τιμητική τους, ειδικά από τη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε επίπεδα άνω των 80 δολαρίων το βαρέλι. Η Motor Oil «αναρριχήθηκε» σε νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας πάνω από τα 55 ευρώ. Η HELLENiQ ENERGY έπιασε τα 14,5 ευρώ και ανανέωσε το ρεκόρ 26 ετών (επίπεδα Ιανουαρίου 2000). Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα, βάζοντας «πλάτη» ώστε να κλείσει σε θετικό έδαφος ο κλάδος.
Η υποτονική συναλλακτική δραστηριότητα δεν επιτρέπει στον Γενικό Δείκτη να διασπάσει τα υψηλά 17 ετών, παρά την παρουσία ισχυρών καταλυτών, όπως η εισαγωγή της Motor Oil στον δείκτη MSCI Standard Greece. Ωστόσο, η προσπάθεια αναμέτρησης με τα επίπεδα Νοεμβρίου 2009 παραμένει ανοιχτή για τις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις. Γι’ αυτό η επενδυτική κοινότητα «ζυγίζει» τις πιθανότητες για την καταγραφή νέων υψηλών κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.
Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η Bally’s Intralot θα δημοσιεύσει τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2026. Την ίδια μέρα (17/8) η Real Consulting θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,1 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό του μερίσματος να υπολογίζεται σε 0,095 ευρώ ανά μετοχή.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (14/8) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 10,02 μονάδες ή +0,38% και έκλεισε στις 2.623,25 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε σε περίπου 22 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.601,60 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.623,29 μονάδες. Υψηλό έτους σε επίπεδο κλεισίματος αποτελούν οι 2.628,73 μονάδες, έχοντας φτάσει ενδοσυνεδριακά ακόμη και πάνω από τις 2.644 μονάδες. Τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω, στον Νοέμβριο του 2009. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +0,31%, σημειώνει κέρδη +2,08% τον Αύγουστο και +23,7% εντός του 2026.
Τα διυλιστήρια συνεχίζουν να έχουν την τιμητική τους, ειδικά από τη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε επίπεδα άνω των 80 δολαρίων το βαρέλι. Η Motor Oil «αναρριχήθηκε» σε νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας πάνω από τα 55 ευρώ. Η HELLENiQ ENERGY έπιασε τα 14,5 ευρώ και ανανέωσε το ρεκόρ 26 ετών (επίπεδα Ιανουαρίου 2000). Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα, βάζοντας «πλάτη» ώστε να κλείσει σε θετικό έδαφος ο κλάδος.
Στήριγμα οι διεθνείς αγορές – Ανακοινώνει αποτελέσματα η Bally’s IntralotΉπιες είναι οι μεταβολές που καταγράφονται στα χρηματιστήρια του εξωτερικού, με τον S&P 500 να «φλερτάρει» με νέα ιστορικά υψηλά, κινούμενος πάνω από τις 7.800 μονάδες. Τα πρόσφατα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία για την επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ έχουν περιορίσει τους φόβους των επενδυτών για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτεί τη διάθεση ανάληψης ρίσκου παγκοσμίως, προσφέροντας στηρίγματα και στην εγχώρια αγορά.
Η υποτονική συναλλακτική δραστηριότητα δεν επιτρέπει στον Γενικό Δείκτη να διασπάσει τα υψηλά 17 ετών, παρά την παρουσία ισχυρών καταλυτών, όπως η εισαγωγή της Motor Oil στον δείκτη MSCI Standard Greece. Ωστόσο, η προσπάθεια αναμέτρησης με τα επίπεδα Νοεμβρίου 2009 παραμένει ανοιχτή για τις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις. Γι’ αυτό η επενδυτική κοινότητα «ζυγίζει» τις πιθανότητες για την καταγραφή νέων υψηλών κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.
Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η Bally’s Intralot θα δημοσιεύσει τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2026. Την ίδια μέρα (17/8) η Real Consulting θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,1 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό του μερίσματος να υπολογίζεται σε 0,095 ευρώ ανά μετοχή.
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