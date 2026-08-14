Επικράτησαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα - Πάρτι στα διυλιστήρια

Παραμένει κοντά στις φετινές κορυφές του ο Γενικός Δείκτης - Νέο ιστορικό υψηλό για τη Motor Oil, διεύρυνε το ρεκόρ 26ετίας η HELLENiQ ENERGY - Ξεχώρισε η ΕΤΕ από τις τραπεζικές μετοχές