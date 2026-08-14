Σελένα Γκόμεζ: Επενδυτές μηνύουν τη startup ψυχικής υγείας που διευθύνει για απάτη
Σελένα Γκόμεζ: Επενδυτές μηνύουν τη startup ψυχικής υγείας που διευθύνει για απάτη
Η Wondermind ιδρύθηκε το 2021, με την Γκόμεζ να αναφέρεται ως συνιδρύτρια και επικεφαλής μάρκετινγκ
Αντιμέτωπη με μήνυση βρίσκεται η Σελένα Γκόμεζ για τη startup ψυχικής υγείας Wondermind, καθώς πέντε επενδυτές υποστηρίζουν ότι παραπλανήθηκαν σχετικά με την πορεία της επιχείρησης και τη συμμετοχή της τραγουδίστριας σε αυτή.
Η Wondermind ιδρύθηκε το 2021, με την Γκόμεζ να αναφέρεται ως συνιδρύτρια και επικεφαλής μάρκετινγκ. Σύμφωνα με την αγωγή, οι πέντε επενδυτές επένδυσαν συνολικά 1,2 εκατομμύρια δολάρια το 2022, έχοντας την προσδοκία ότι η δημοφιλία και η τεράστια απήχηση της Γκόμεζ στα social media θα συνέβαλαν στην ανάπτυξη της εταιρείας.
Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι για τρία χρόνια δεν ενημερώθηκαν για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η εταιρεία. «Για τρία χρόνια, ενώ η εταιρεία κατέρρεε αθόρυβα, κανένας από τους ιδρυτές, τα στελέχη ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της δεν είπε λέξη στους επενδυτές, των οποίων τα χρήματα χρηματοδοτούσαν την κατάρρευση» αναφέρεται στη μήνυση.
Στην υπόθεση έχουν συμπεριληφθεί επίσης η μητέρα της Σελένα Γκόμεζ, Μάντι Τίφι, η οποία ήταν και εκείνη διευθύνουσα σύμβουλος της Wondermind, καθώς και η πρώην συνεργάτιδά τους, Ντανιέλα Πιέρσον. Οι επενδυτές κάνουν λόγο, μεταξύ άλλων, για χρηματιστηριακή απάτη, απάτη κατά το κοινό δίκαιο και παραβίαση σύμβασης, ζητώντας την επιστροφή των χρημάτων που επένδυσαν, καθώς και αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα.
Σύμφωνα με τους μηνυτές, το 2022 η εταιρεία παρουσιαζόταν να έχει κέρδη 95 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι επενδυτές φέρεται να είχαν ενημερωθεί για πιθανές συνεργασίες με εταιρείες όπως η JPMorgan, διαφημιστικές συμφωνίες, εξώφυλλα με διασημότητες και τη δημιουργία μιας πρωτοποριακής εφαρμογής.
«Οι συνεργασίες δεν υπήρχαν. Οι πρωτοβουλίες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Η εφαρμογή δεν δημιουργήθηκε ποτέ», υποστηρίζουν στη μήνυση. Οι επενδυτές φέρεται να πληροφορήθηκαν για τα προβλήματα της Wondermind μετά από δημοσίευμα του The Cut πέρυσι, το οποίο έκανε λόγο για εσωτερικές διαμάχες και προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στην εταιρεία.
Η μήνυση επικαλείται, μεταξύ άλλων, το συγκεκριμένο δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι η Γκόμεζ δεν τήρησε τις συμβατικές υποχρεώσεις της εξαιτίας «των μακροχρόνιων προσωπικών προβλημάτων της με τη μητέρα της». Η Γκόμεζ, η Τίφι και η Πιέρσον κατείχαν συνολικά σχεδόν το 90% των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τη μήνυση .
Η Τίφι φέρεται ακόμη να είχε ενημερώσει τους επενδυτές ότι η Πιέρσον χρησιμοποίησε χρήματα της εταιρείας για την κάλυψη του ενοικίου της στη Νέα Υόρκη, το οποίο ανερχόταν περίπου σε 60.000 δολάρια τον μήνα. Η Ντανιέλα Πιέρσον αποχώρησε από τη Wondermind το 2023.
Σε δήλωσή της την Πέμπτη 13 Αυγούστου, η Πιέρσον ανέφερε ότι «αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον της και δηλώνει ότι θα παρουσιάσει συγκεκριμένα έγγραφα και οικονομικά αρχεία που αποδεικνύουν τα γεγονότα». Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ χρήματα των επενδυτών για προσωπικά έξοδα.
Η Wondermind ιδρύθηκε το 2021, με την Γκόμεζ να αναφέρεται ως συνιδρύτρια και επικεφαλής μάρκετινγκ. Σύμφωνα με την αγωγή, οι πέντε επενδυτές επένδυσαν συνολικά 1,2 εκατομμύρια δολάρια το 2022, έχοντας την προσδοκία ότι η δημοφιλία και η τεράστια απήχηση της Γκόμεζ στα social media θα συνέβαλαν στην ανάπτυξη της εταιρείας.
Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι για τρία χρόνια δεν ενημερώθηκαν για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η εταιρεία. «Για τρία χρόνια, ενώ η εταιρεία κατέρρεε αθόρυβα, κανένας από τους ιδρυτές, τα στελέχη ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της δεν είπε λέξη στους επενδυτές, των οποίων τα χρήματα χρηματοδοτούσαν την κατάρρευση» αναφέρεται στη μήνυση.
Investors sue Selena Gomez for alleged fraud over mental-health start-up https://t.co/G2eMfjmhTO https://t.co/G2eMfjmhTO— Reuters (@Reuters) August 13, 2026
Σύμφωνα με τους μηνυτές, το 2022 η εταιρεία παρουσιαζόταν να έχει κέρδη 95 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι επενδυτές φέρεται να είχαν ενημερωθεί για πιθανές συνεργασίες με εταιρείες όπως η JPMorgan, διαφημιστικές συμφωνίες, εξώφυλλα με διασημότητες και τη δημιουργία μιας πρωτοποριακής εφαρμογής.
«Οι συνεργασίες δεν υπήρχαν. Οι πρωτοβουλίες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Η εφαρμογή δεν δημιουργήθηκε ποτέ», υποστηρίζουν στη μήνυση. Οι επενδυτές φέρεται να πληροφορήθηκαν για τα προβλήματα της Wondermind μετά από δημοσίευμα του The Cut πέρυσι, το οποίο έκανε λόγο για εσωτερικές διαμάχες και προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στην εταιρεία.
Η μήνυση επικαλείται, μεταξύ άλλων, το συγκεκριμένο δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι η Γκόμεζ δεν τήρησε τις συμβατικές υποχρεώσεις της εξαιτίας «των μακροχρόνιων προσωπικών προβλημάτων της με τη μητέρα της». Η Γκόμεζ, η Τίφι και η Πιέρσον κατείχαν συνολικά σχεδόν το 90% των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τη μήνυση .
Η Τίφι φέρεται ακόμη να είχε ενημερώσει τους επενδυτές ότι η Πιέρσον χρησιμοποίησε χρήματα της εταιρείας για την κάλυψη του ενοικίου της στη Νέα Υόρκη, το οποίο ανερχόταν περίπου σε 60.000 δολάρια τον μήνα. Η Ντανιέλα Πιέρσον αποχώρησε από τη Wondermind το 2023.
Σε δήλωσή της την Πέμπτη 13 Αυγούστου, η Πιέρσον ανέφερε ότι «αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον της και δηλώνει ότι θα παρουσιάσει συγκεκριμένα έγγραφα και οικονομικά αρχεία που αποδεικνύουν τα γεγονότα». Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ χρήματα των επενδυτών για προσωπικά έξοδα.
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