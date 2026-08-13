Εξώφυλλο στο «TIME» η Σαμπαλένκα: Ο γάμος που σχεδιάζει στην Ελλάδα το 2027 και η άποψή της για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το «TIME» παρουσιάζει την πολυτάραχη ζωή της κορυφαίας τενίστριας του πλανήτη - Την μάχη της με την κατάθλιψη, το Tik Tok που είναι σαν ψυχοθεραπεία για εκείνη, τους τρανς στα αθλήματα των γυναικών αλλά και για τον γάμο της με τον Γιώργο Φραγκούλη ο οποίος θέλει να γίνει στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2027

Νέα Υόρκη.



Η Νο1 τενίστρια στον κόσμο, με αφορμή το US Open, έγινε εξώφυλλο στο αμερικανικό «ΤΙΜΕ» και μίλησε για τη ζωή της, το τένις, την Ρωσία και την Ουκρανία, τις σπασμένες ρακέτες αλλά και τον γάμο της.









TIME’s new cover: How Aryna Sabalenka became the most compelling player in tennis https://t.co/ChuRS0nIQS pic.twitter.com/RxCikFo80X — TIME (@TIME) August 13, 2026





Ρωτήθηκε φυσικά για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και για τον Λουκασένκο. «Η Σαμπαλένκα θέλει ειρήνη και δεν υποστηρίζει τον πόλεμο. «Κανείς δεν υποστηρίζει», λέει. «Είναι τόσο προφανές». Υποστηρίζει τον αυταρχικό πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν; «Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό», απαντά» γράφει το «TIME».



«Brash, goofy, hard-­hitting, unfiltered, aggressive, unafraid to lose her temper at her coach and support staff in front of a global audience—this package makes Sabalenka arguably the most compelling player in tennis. “I want to be remembered as a fighter on court, but so cool… pic.twitter.com/385gksib0k — News Aryna Sabalenka (@Sabanewsss) August 13, 2026 Κλείσιμο



Η Σαμπαλένκα μίλησε και για την κριτική που δέχεται για την υπερβολική χρήση του Tik Tok. «Περισσότερο τένις λιγότερο TikTok», έγραψε hater για την Σαμπαλένκα και εκείνη εξηγεί ότι βρίσκει την ανάρτηση θεραπευτική. «Απλώς ξεχνάς τα πάντα», λέει. «Προσπαθείς να χορέψεις, να κινήσεις το σώμα σου, οπότε για αυτά τα 30, 40 λεπτά, μερικές φορές και μια ώρα, απλώς επικεντρώνεσαι σε ένα πράγμα και δεν σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Είναι σαν μια μικρή απόδραση». Η Σαμπαλένκα απαντά και σε αυτούς που μπαίνουν στο προφίλ της και την κράζουν: «Φίλε, απλώς βρες τα δικά σου πράγματα πριν μπεις στη ζωή των άλλων».



Πάντως παλαιότερα δεν είχε ούτε καν Instagram και είπε γι' αυτό: «Νομίζω ότι το να μην έχω Instagram με βοήθησε πραγματικά να επικεντρωθώ στον εαυτό μου και να μην αναστατώνομαι ή να στενοχωριέμαι επειδή δεν έζησα την καλύτερη ζωή».



Όταν αποσυρθεί από το τένις: «Θέλω να με θυμούνται ως μαχήτρια στο γήπεδο, αλλά τόσο κουλ και διασκεδαστική εκτός γηπέδου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να καταλάβουν ότι πρέπει να ισορροπείς. Δεν χρειάζεται να είσαι πλήρως, απόλυτα συγκεντρωμένος στα όνειρά σου. Μια μέρα μπορούν να σε καταστρέψουν».



Αρίνα Σαμπαλένκα ετοιμάζεται να κατακτήσει ένα ακόμα US Open στην καριέρα της και γέμισε τις μπαταρίες της στη Μύκονο για να είναι έτοιμη για τη μεγάλη πρόκληση στηΗ Νο1 τενίστρια στον κόσμο, με αφορμή το US Open, έγινε εξώφυλλο στο αμερικανικό «ΤΙΜΕ» και μίλησε για τη ζωή της, το τένις, την Ρωσία και την Ουκρανία, τις σπασμένες ρακέτες αλλά και τον γάμο της.Όπως είναι γνωστό ο Έλληνας σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης, της έχει κάνει πρόταση γάμου και η Λευκορωσίδα τενίστρια αναφέρει στο «TIME» θα ήθελε να παντρευτεί στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2027.«Θα ήθελε πολύ να κάνει οικογένεια στα 32 της και μετά να επιστρέψει στο τένις για μερικές σεζόν πριν αποκτήσει δεύτερο παιδί. Αλλά αναφέρει μια εκδοχή μιας παλιάς εβραϊκής παροιμίας: Ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο Θεός γελάει. «Αυτό θέλω ιδανικά», λέει. «Αλλά ό,τι και να φέρει η ζωή, είμαι έτοιμη γι' αυτό» αναφέρει το δημοσίευμα.Ρωτήθηκε φυσικά για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και για τον Λουκασένκο. «Η Σαμπαλένκα θέλει ειρήνη και δεν υποστηρίζει τον πόλεμο. «Κανείς δεν υποστηρίζει», λέει. «Είναι τόσο προφανές». Υποστηρίζει τον αυταρχικό πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν; «Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό», απαντά» γράφει το «TIME».Η Σαμπαλένκα μίλησε και για την κριτική που δέχεται για την υπερβολική χρήση του Tik Tok. «Περισσότερο τένις λιγότερο TikTok», έγραψε hater για την Σαμπαλένκα και εκείνη εξηγεί ότι βρίσκει την ανάρτηση θεραπευτική. «Απλώς ξεχνάς τα πάντα», λέει. «Προσπαθείς να χορέψεις, να κινήσεις το σώμα σου, οπότε για αυτά τα 30, 40 λεπτά, μερικές φορές και μια ώρα, απλώς επικεντρώνεσαι σε ένα πράγμα και δεν σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Είναι σαν μια μικρή απόδραση». Η Σαμπαλένκα απαντά και σε αυτούς που μπαίνουν στο προφίλ της και την κράζουν: «Φίλε, απλώς βρες τα δικά σου πράγματα πριν μπεις στη ζωή των άλλων».Πάντως παλαιότερα δεν είχε ούτε καν Instagram και είπε γι' αυτό: «Νομίζω ότι το να μην έχω Instagram με βοήθησε πραγματικά να επικεντρωθώ στον εαυτό μου και να μην αναστατώνομαι ή να στενοχωριέμαι επειδή δεν έζησα την καλύτερη ζωή».Όταν αποσυρθεί από το τένις: «Θέλω να με θυμούνται ως μαχήτρια στο γήπεδο, αλλά τόσο κουλ και διασκεδαστική εκτός γηπέδου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να καταλάβουν ότι πρέπει να ισορροπείς. Δεν χρειάζεται να είσαι πλήρως, απόλυτα συγκεντρωμένος στα όνειρά σου. Μια μέρα μπορούν να σε καταστρέψουν».

Πριν από λίγα χρόνια ο πρώην σύντροφός της, Κονσταντίν Κολτσόφ αυτοκτόνησε. Η Σαμπαλένκα προετοιμαζόταν για το Miami Open και παρά την άσχημη είδηση έπαιξε. «Το τένις με έσωσε πραγματικά από την κατάθλιψη», λέει. «Προσπαθούσα απλώς να επικεντρωθώ στην προπόνηση, απλώς για να περνάω λιγότερο χρόνο με τον εαυτό μου στις σκέψεις μου. Έκλαιγα πολύ στην προπόνηση. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή στη ζωή μου».



Εξήγησε ακόμα γιατί βγάζει όλο το πάθος και ζει έντονα τους αγώνες: «Όταν κρατάω αυτή την αρνητικότητα μέσα μου, συνεχίζει να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει. Σε καταστρέφει από μέσα σε σημείο που δεν έχεις καμία ενέργεια και δύναμη να ανταγωνιστείς και να παλέψεις. Έτσι, το βρήκα πολύ χρήσιμο να φωνάζω κάτι. Πρέπει να το απελευθερώσω».



Για την είσοδο των τρανς στα γυναικεία αθλήματα: . «Είναι προφανές ότι βιολογικά, οι άνδρες είναι πολύ πιο δυνατοί από τις γυναίκες», είπε, «οπότε νιώθω ότι δεν θα ήταν πραγματικά δίκαιο για τις γυναίκες να αγωνίζονται εναντίον βιολογικών ανδρών».



Τέλος επεσήμανε ότι την τρελαίνει η ατμόσφαιρα στο US Open και τόνισε πως ήθελε να το κατακτήσει ξανά.