Ο Νετανιάχου αποκάλεσε τη Βρετανία «Ισλαμική Δημοκρατία»
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Ο Νετανιάχου αποκάλεσε τη Βρετανία «Ισλαμική Δημοκρατία»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη Βρετανία «Ισλαμική Δημοκρατία» κατά τη διάρκεια εκτενούς συνέντευξης σε podcast του Army Radio

Ο Νετανιάχου αποκάλεσε τη Βρετανία «Ισλαμική Δημοκρατία»
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη Βρετανία «Ισλαμική Δημοκρατία» κατά τη διάρκεια  συνέντευξης σε podcast του Army Radio, γράφουν οι «Times of Israel».

Αναφερόμενος στον Ράντολφ Τσόρτσιλ, γιο του Ουίνστον Τσόρτσιλ, και στον εγγονό του, Γουίνστον Σπένσερ Τσόρτσιλ, οι οποίοι, όπως και ο βρετανός πρωθυπουργός της εποχής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εργάστηκαν ως δημοσιογράφοι, ο Νετανιάχου είπε ότι οι δύο άντρες «ήρθαν εδώ και κάλυψαν τον Πόλεμο των Εξι Ημερών με πολύ θετικό τρόπο για εμάς».



«Προσπαθήστε να βρείτε κάτι τέτοιο τώρα στη Βρετανία, την οποία θα μπορούσες να αποκαλέσεις ''Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας''», ανέφερε, γελώντας.

Στη συνέχεια απάντησε «ναι» όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν «ολόκληρη η Ευρώπη είναι έτσι», αναφερόμενος, όπως φαίνεται, στις μουσουλμανικές κοινότητες των ευρωπαϊκών χωρών και στην ολοένα πιο επικριτική στάση πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια.

«Η πρώτη πυρηνική Ισλαμική Δημοκρατία θα είναι η ''Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας''», πρόσθεσε αστειευόμενος ο Νετανιάχου. «Φροντίζουμε να μην υπάρξει άλλη στο Ιράν», τόνισε ακόμη.

Πηγή: Times of Israel
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