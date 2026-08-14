Γέννησε η Αναστασία Γιούσεφ: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά
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Αναστασία Γιουσεφ

Γέννησε η Αναστασία Γιούσεφ: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά

Η χορεύτρια θα έχει την ίδια ημέρα γενέθλια με τον γιο της

Γέννησε η Αναστασία Γιούσεφ: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά
Ιωάννα Μαρίνου
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Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Αναστασία Γιούσεφ, κάνοντας γνωστό ότι ο γιος της ήρθε στη ζωή την ημέρα των γενεθλίων της.

Η χορεύτρια αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση την Παρασκευή 14 Αυγούστου μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Πιο αναλυτικά, η Αναστασία Γιούσεφ δημοσίευσε μία εικόνα με το νεογέννητο μωρό από το μαιευτήριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο γιος της γεννήθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ανήμερα των γενεθλίων της, σχολιάζοντας πως στο εξής θα γιορτάζουν μαζί:  «Τελικά το πήρα το δώρο μου. Και αποφάσισε να μοιραζόμαστε τα γενέθλιά μας για πάντα».

Δείτε την ανάρτησή της

Γέννησε η Αναστασία Γιούσεφ: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά

Στις 10 Μαΐου, στη Γιορτή της Μητέρας, η χορεύτρια ανακοίνωσε ότι περίμενε το πρώτο της παιδί, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες, στις οποίες φαινόταν η φουσκωμένη της κοιλιά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Αναστασία Γιούσεφ είχε εκφράσει τη χαρά και τη συγκίνησή της για την εγκυμοσύνη, γράφοντας: «Αστεράκια μου, σας έχω μια μεγάλη έκπληξη. Θα γίνω μαμά. Διανύω την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής μου και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό το μικρό θαυματάκι που μεγαλώνει μέσα μου. Ένα ακόμη όμορφο όνειρο εκπληρώνεται. Ένα μικρό πλασματάκι κουνιέται στην κοιλίτσα μου, με κλωτσάει κάθε μέρα και ήδη μου έχει αλλάξει όλο τον κόσμο. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω, μωρό μου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και στις μέλλουσες μανούλες».

Ιωάννα Μαρίνου
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