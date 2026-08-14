«Heart of the Beast»: Κυκλοφόρησε το τελικό τρέιλερ για τη νέα περιπέτεια επιβίωσης με τον Μπραντ Πιτ
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Μπραντ Πιτ Ταινία Τρέιλερ

«Heart of the Beast»: Κυκλοφόρησε το τελικό τρέιλερ για τη νέα περιπέτεια επιβίωσης με τον Μπραντ Πιτ

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Σεπτεμβρίου

«Heart of the Beast»: Κυκλοφόρησε το τελικό τρέιλερ για τη νέα περιπέτεια επιβίωσης με τον Μπραντ Πιτ
Το δεύτερο και τελευταίο τρέιλερ της ταινίας «Heart of the Beast» με τον Μπραντ Πιτ κυκλοφόρησε, με τον ηθοποιό να  πρωταγωνιστεί σε μια σκληρή περιπέτεια επιβίωσης στην άγρια φύση.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η ιστορία επικεντρώνεται στον James Belmont, πρώην αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων, ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος στην άγρια φύση μετά τη συντριβή του αεροσκάφους του. Μαζί του βρίσκεται ο Odin, ο αποστρατευμένος σκύλος μάχης του, με τον οποίο θα χρειαστεί να συνεργαστεί για να επιβιώσουν.

Δείτε το τρέιλερ

Heart of the Beast | Official Trailer 2 (2026 Movie) - Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Άιερ, με το «Heart of the Beast» της Paramount Pictures να συνδυάζει στοιχεία περιπέτειας και θρίλερ επιβίωσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση ανθρώπου και ζώου και ο δεσμός εμπιστοσύνης που δημιουργείται ανάμεσά τους σε συνθήκες ζωής και θανάτου.

Στο φιλμ  συμμετέχουν επίσης, ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζ. Κ. Σίμονς και η Άννα Λαμπ. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Ζηλανδία, με τη διεύθυνση φωτογραφίας να έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ Μάουρο Φιόρε.

Η ταινία έχει διάρκεια 100 λεπτών και βασίζεται σε σενάριο του Κάμερον Αλεξάντερ. Την παραγωγή υπογράφουν οι Ολίβια Χάμιλτον, Μάρτι Μπόουεν, Ντέιβιντ Άιερ και Μπραντ Πιτ. Το «Heart of the Beast» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Σεπτεμβρίου.

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