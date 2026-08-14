Νίκος Φέρμας: Ο αυθεντικός μάγκας που από κλητήρας στη Μυτιλήνη έγινε σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου

Η μία και μοναδική φορά που... έφαγε ξύλο!

Η μεγάλη του αδυναμία και οι θρύλοι

Το τέλος

Αν και ξεχώρισε σε κωμωδίες όπως «Ένας ήρωας με παντούφλες», «Λατέρνα, φτώχεια και γαρύφαλλο», «Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος», «Ποτέ την Κυριακή» και «Καλώς ήλθε το δολάριο», υπηρέτησε με την ίδια επιτυχία και το δράμα. Χαρακτηριστική έχει μείνει η παρουσία του στην ταινία «Λόλα», σε μια συγκλονιστική σκηνή δίπλα στον Νίκο Κούρκουλο, την Τζένη Καρέζη, τον Σπύρο Καλογήρου και τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο.Στη φιλμογραφία του, ο Φέρμας ήταν εκείνος που επέβαλλε τον νόμο. Υπήρξε όμως μία φορά που «έφαγε ξύλο» στην οθόνη — και μάλιστα από τον... Ντίνο Ηλιόπουλο! Στην ταινία «», ο Φέρμας εμφανίζεται στο γραφείο του Διονύση Παπαγιαννόπουλου μπαταρισμένος, με τσιρότα και δεμένο χέρι, καταγγέλλοντας ότι ο «» της κόρης του (Τζένης Καρέζη) τον έκανε... ασήκωτο. Ο «τζες» δεν ήταν άλλος από τον χαμηλών τόνων Ηλιόπουλο, σε μια από τις πιο αστείες σκηνές του ελληνικού σινεμά.Ο Νίκος Φέρμας ήταν παντρεμένος με τη χορεύτρια και ηθοποιό Άννα Παντζίκα. Εκτός όμως από την τέχνη του, είχε και μία μεγάλη αδυναμία: το «χόρτο» και υπάρχουν αρκετές ιστορίες γύρω από αυτό.Ο θεατρικός επιχειρηματίας Βασίλης Μπουρνέλης, περνώντας έξω από το καμαρίνι του Φέρμα και μυρίζοντας τον έντονο καπνό, αναρωτιόταν σκωπτικά: «Μπα! Τι γίνεται σήμερα; Πάλι αγιασμό έχουμε;».Ο σκηνοθέτης είχε περιγράψει το πρώτο τους τετ-α-τετ:- «Είσαι για μια τζούρα, αφεντικό;» τον ρώτησε ο Φέρμας με τη συρτή φωνή του.- «Δεν καπνίζω», απάντησε ο Δημόπουλος.- «Δεν είναι καπνός. Χόρτο είναι. Τράβα μία και θα αρχίσεις να πετάς. Τα πλάνα θα σου ’ρχονται το ένα μετά το άλλο σαν σύννεφα που τα κυνηγάει ο νοτιάς!».Όταν μοιραζόταν το καμαρίνι με τον νεαρό και αθώο τότε Σωτήρη Μουστάκα, ο τελευταίος τον ρώτησε τι είναι αυτό που καπνίζει. «Φάρμακο για το στομάχι», του απάντησε σοβαρός ο Φέρμας. Όταν κάποια μέρα ο Μουστάκας είπε ότι πονάει το στομάχι του και ζήτησε μια τζούρα, ο Φέρμας εξερράγη: «Mα καλά ρε Κύπριε, δεν κατάλαβες τι είναι; Χασίσι είναι!».Ο πιο απίστευτος θρύλος συνέβη στον γάμο του ίδιου του Φέρμα. Ο αδερφικός του φίλος και σκηνοθέτης, Αλέκος Σακελλάριος, αποφάσισε να του κάνει μια φάρσα. Όπως περιέγραψε ο θεατρικός συγγραφέας Λάκης Μιχαηλίδης, ο Σακελλάριος έριξε κρυφά μια φλουδίτσα χασίσι μέσα στο θυμιατήρι του παπά! Αποτέλεσμα; Οι προσκεκλημένοι άρχισαν να ζαλίζονται, ενώ ο παπάς «μαστούρωσε» τόσο πολύ που άρχισε να φωνάζει: «Εγώ είμαι η νυφούλα, εγώ θα σύρω τον χορό του Ησαΐα!», μετατρέποντας τον γάμο σε πανηγύρι.Η δημοσιότητα δεν αλλοίωσε ποτέ τον χαρακτήρα του. Παρέμεινε μέχρι το τέλος ο αυθεντικός, ντόμπρος άνθρωπος της διπλανής πόρτας.Ο Νίκος Φέρμας «έφυγε» αναπάντεχα από τη ζωήσε ηλικία μόλις 67 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη ρόλων που συνεχίζουν να ψυχαγωγούν τις επόμενες γενιές μέχρι και σήμερα.