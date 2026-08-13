Πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Μαυροβούνιο: Παρόντες δίπλα στον Νόλε, ο Ντίβατς με τον Γιόβετιτς

Είναι ένας συναρπαστικός άνθρωπος και ανυπομονώ ο κόσμος να δει αυτή την εξερεύνηση της ζωής ενός GOAT, σε μια ιδιαίτερη φάση της καριέρας του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης Τζέισον Χίρ.Στο τρέιλερ εμφανίζονται οι Αντρέ Αγκάσι, Ράφα Ναδάλ και η σύζυγός του, Γελένα Τζόκοβιτς.