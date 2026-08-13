Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Μαυροβούνιο: Παρόντες δίπλα στον Νόλε, ο Ντίβατς με τον Γιόβετιτς
Πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Μαυροβούνιο: Παρόντες δίπλα στον Νόλε, ο Ντίβατς με τον Γιόβετιτς
Το ντοκιμαντέρ σκηνοθέτησε ο δημιουργός του «The Last Dance», Τζέισον Χιρ και ασχολείται με τα δύσκολα παιδικά χρόνια του Σέρβου από τα χρόνια του πολέμου στην καταξίωση με τίτλο «ο λύκος του χειμώνα»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πρωταγωνίστησε στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του με τίτλο «Ο Λύκος τον Χειμώνα», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Αυγούστου μέσω του Amazon Prime Video.
Σε μια λαμπερή εκδήλωση που έγινε στο Μαυροβούνιο έκανε επίσημη πρεμιέρα με εκλεκτούς καλεσμένους και προσωπικούς φίλους του Νόλε.
Ξεχώρισαν οι Βλάντε Ντίβατς και Στέφαν Γιόβετιτς, ενώ κοντά του ήταν και ο πρώην προπονητής του επί σειρά ετών, Μαριάν Βάιντα και φυσικά η οικογένειά του.
Με τους δύο πρώτους ο Σέρβος διατηρεί στενούς δεσμούς, μάλιστα όταν ο Μαυροβούνιος σέντερ φορ κατέκτησε με τον Ολυμπιακό το Conference League, ο Τζόκοβιτς είχε ανεβάσει ξεχωριστά συγχαρητήρια για τον φίλο του.
Την σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ για τον Νόβακ Τζόκοβιτς έχει αναλάβει να σκηνοθετήσει ο Τζέισον Χιρ, δημιουργός του «The Last Dance» για τον Μάικλ Τζόρνταν, γεγονός που έχει ανεβάσει στα ύψη τις προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα.
Το ντοκιμαντέρ ασχολείται με την πορεία του Σέρβου θρύλου του τένις από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στην πατρίδα του, εν μέσω πολέμου, μέχρι την εκτόξευσή του στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού.
Εστιάζει επίσης και στον τρόπο που χειρίστηκε την εικόνα του για να είναι ο «κακός» του Big Three.
«Ο Νόβακ μάς έδωσε πλήρη πρόσβαση στη σωματική και πνευματική του προετοιμασία, ενώ τον γνωρίσαμε ως πατέρα, σύζυγο, φίλο και μια προσωπικότητα που πολλές φορές δίχασε το κοινό.
Σε μια λαμπερή εκδήλωση που έγινε στο Μαυροβούνιο έκανε επίσημη πρεμιέρα με εκλεκτούς καλεσμένους και προσωπικούς φίλους του Νόλε.
Ξεχώρισαν οι Βλάντε Ντίβατς και Στέφαν Γιόβετιτς, ενώ κοντά του ήταν και ο πρώην προπονητής του επί σειρά ετών, Μαριάν Βάιντα και φυσικά η οικογένειά του.
Με τους δύο πρώτους ο Σέρβος διατηρεί στενούς δεσμούς, μάλιστα όταν ο Μαυροβούνιος σέντερ φορ κατέκτησε με τον Ολυμπιακό το Conference League, ο Τζόκοβιτς είχε ανεβάσει ξεχωριστά συγχαρητήρια για τον φίλο του.
Την σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ για τον Νόβακ Τζόκοβιτς έχει αναλάβει να σκηνοθετήσει ο Τζέισον Χιρ, δημιουργός του «The Last Dance» για τον Μάικλ Τζόρνταν, γεγονός που έχει ανεβάσει στα ύψη τις προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα.
Το ντοκιμαντέρ ασχολείται με την πορεία του Σέρβου θρύλου του τένις από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στην πατρίδα του, εν μέσω πολέμου, μέχρι την εκτόξευσή του στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού.
Εστιάζει επίσης και στον τρόπο που χειρίστηκε την εικόνα του για να είναι ο «κακός» του Big Three.
«Ο Νόβακ μάς έδωσε πλήρη πρόσβαση στη σωματική και πνευματική του προετοιμασία, ενώ τον γνωρίσαμε ως πατέρα, σύζυγο, φίλο και μια προσωπικότητα που πολλές φορές δίχασε το κοινό.
Είναι ένας συναρπαστικός άνθρωπος και ανυπομονώ ο κόσμος να δει αυτή την εξερεύνηση της ζωής ενός GOAT, σε μια ιδιαίτερη φάση της καριέρας του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης Τζέισον Χίρ.
Στο τρέιλερ εμφανίζονται οι Αντρέ Αγκάσι, Ράφα Ναδάλ και η σύζυγός του, Γελένα Τζόκοβιτς.
Στο τρέιλερ εμφανίζονται οι Αντρέ Αγκάσι, Ράφα Ναδάλ και η σύζυγός του, Γελένα Τζόκοβιτς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα