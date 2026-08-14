Το βίντεο της Λέβιτ με τον Τραμπ πριν από την παραίτηση και η θεωρία για το «δόλωμα» στο Air Force One
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Κάρολαϊν Λέβιτ Air Force One Παραίτηση ΗΠΑ Λευκός Οίκος

Το βίντεο της Λέβιτ με τον Τραμπ πριν από την παραίτηση και η θεωρία για το «δόλωμα» στο Air Force One

Η αποχώρησή της πυροδότησε σενάρια για τις σχέσεις της με τον Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία που να τα επιβεβαιώνουν -  Τι «διαβάζει» ειδικός στη γλώσσα του σώματος

Το βίντεο της Λέβιτ με τον Τραμπ πριν από την παραίτηση και η θεωρία για το «δόλωμα» στο Air Force One
Επιμέλεια: Μιχάλης Μουσελίμης
38 ΣΧΟΛΙΑ
Ερωτήματα γύρω από την αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ από τον Λευκό Οίκο έχει προκαλέσει ένα βίντεο που την εμφανίζει σε μια φαινομενικά τεταμένη στιγμή με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ, λίγες ώρες πριν ανακοινώσει την παραίτησή της. Την ίδια ώρα, η χρονική συγκυρία της απόφασής της πυροδότησε στο Διαδίκτυο θεωρίες που τη συνέδεσαν ακόμη και με τη μυστική επιχείρηση απομάκρυνσης του Τραμπ από το Air Force One στην Τουρκία, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν έναν τέτοιο συσχετισμό.

Η Λέβιτ, η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου, πρόκειται να αποχωρήσει από την κυβέρνηση Τραμπ έως το τέλος Αυγούστου, έχοντας δηλώσει ότι επιθυμεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα δύο μικρά παιδιά της.

Η 28χρονη χαρακτήρισε την αποχώρησή της «γλυκόπικρη απόφαση» σε ανάρτησή της την Τετάρτη 12 Αυγούστου, λίγο μετά την επιβεβαίωση της παραίτησής της από τον Αμερικανό πρόεδρο. Είχε μόλις επιστρέψει στα καθήκοντά της μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, της κόρης της Βιβιάνα, τον περασμένο Μάιο.



Το βίντεο με τον Τραμπ και τη Νάταλι Χαρπ

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media, η Λέβιτ εμφανίζεται με σταυρωμένα χέρια απέναντι από τη Νάταλι Χαρπ, πολιτική συνεργάτιδα του Τραμπ και πρώην παρουσιάστρια, η οποία κάθεται δίπλα στον πρόεδρο.

Η Λέβιτ φαίνεται να συνομιλεί με τη Χαρπ, ενώ κάποια στιγμή χασμουριέται και κάνει χειρονομίες προς το μέρος της. Και οι δύο γυναίκες κοιτάζουν κατά διαστήματα τα κινητά τους.

Κλείσιμο


Το βίντεο αναρτήθηκε από τον λογαριασμό Call to Activism, ο οποίος υποστήριξε ότι η Λέβιτ εμφανίζεται «εμφανώς απομονωμένη» κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, θέτοντας ερωτήματα για το εάν υπήρχε κάτι περισσότερο πίσω από την αποχώρησή της.

Τι «διαβάζει» ειδικός στη γλώσσα του σώματος

Η Mirror US ζήτησε από την ειδικό στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς να αναλύσει τα πλάνα. Η ίδια επισήμανε εξαρχής ότι η προοπτική της κάμερας μπορεί να δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις για τις αποστάσεις και τη θέση των προσώπων.

Κατά την εκτίμησή της, η Λέβιτ εμφανίζεται περισσότερο αποστασιοποιημένη από ό,τι συνήθως στις δημόσιες εμφανίσεις της δίπλα στον Τραμπ. Έχει στραφεί προς το παράθυρο και δεν επιδεικνύει τη χαρακτηριστική οπτική επαφή και τα χαμόγελα που συνήθως έχει όταν βρίσκεται κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο.

Karoline Leavitt's 'TENSE' Talk With Trump & Blonde Aide Sparks White House Exit Conspiracy Theories


Η Τζέιμς σημείωσε ότι η συμπεριφορά της παραπέμπει σε πλήξη, μαζί με ορισμένα σημάδια δυσφορίας, όπως το σφίξιμο των χειλιών, το τρίψιμο του χεριού και το ξύσιμο του ώμου.

Το βίντεο της Λέβιτ με τον Τραμπ πριν από την παραίτηση και η θεωρία για το «δόλωμα» στο Air Force One
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (δεξιά) συνομιλεί μέσα στο Marine One με την εκτελεστική βοηθό του Νάταλι Χαρπ (κέντρο), ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ (αριστερά) παρακολουθεί, κατά την προσγείωση στο Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 11 Αυγούστου 2026 κατά την επιστροφή του από την Τζενίβα του Οχάιο


Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν διακρίνονται σαφείς ενδείξεις εχθρότητας ανάμεσα στη Λέβιτ και τη Χαρπ. Η τελευταία φαίνεται μάλιστα να χαμογελά όταν συνομιλεί μαζί της, ενώ έχει μπροστά της ανοιχτό φορητό υπολογιστή και κρατά το τηλέφωνό της.

Ούτε προκύπτει από τα πλάνα ότι ο Τραμπ συμμετέχει σε κάποια αντιπαράθεση με τις δύο γυναίκες. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να έχει το χέρι στο αυτί του και, σύμφωνα με την ειδικό, πιθανότατα συνομιλεί στο τηλέφωνο.

Η Τζέιμς επισήμανε επίσης ότι ο εμφανής αναστεναγμός της Λέβιτ μπορεί απλώς να δείχνει ότι είχε κουραστεί από την αναμονή, ενώ η κίνηση με το δάχτυλο προς τη Χαρπ δεν παραπέμπει απαραίτητα σε ένταση αλλά περισσότερο σε προσπάθεια να διευκρινίσει κάτι.

Παρ' όλα αυτά, κατέληξε ότι η συνολική εικόνα της διαφέρει από τη συνήθη «χαμογελαστή εγρήγορση» και την έντονη προσήλωσή της στον Τραμπ, αφήνοντας την εντύπωση μιας διαφορετικής επαγγελματικής και συναισθηματικής κατάστασης.

Το βίντεο της Λέβιτ με τον Τραμπ πριν από την παραίτηση και η θεωρία για το «δόλωμα» στο Air Force One
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ (κέντρο) συνομιλεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (διακρίνεται εν μέρει), ενώ η σύμβουλος επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Μάργκο Μάρτιν (αριστερά) παρακολουθεί, μέσα στο Marine One κατά την προσγείωση στο Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 11 Αυγούστου 2026



Η θεωρία για το Air Force One-«δόλωμα»

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της αποχώρησης της Λέβιτ συνέπεσε χρονικά με τις αποκαλύψεις για τη μυστική επιχείρηση που είχε οργανωθεί κατά την αναχώρηση του Τραμπ από την Τουρκία τον Ιούλιο, εξαιτίας πληροφοριών για πιθανή ιρανική απειλή εναντίον του προεδρικού αεροσκάφους.

Η Washington Post αποκάλυψε ότι ο Τραμπ απομακρύνθηκε μυστικά από το Air Force One και μεταφέρθηκε μέσω οχήματος τροφοδοσίας σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος. Το Air Force One απογειώθηκε κανονικά από την Τουρκία, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «δόλωμα», με υπουργούς, κυβερνητικά στελέχη, εργαζομένους και δημοσιογράφους να παραμένουν σε αυτό.

Watch the Moment Trump Reportedly Snuck Off Air Force One in Catering Truck


Μεταξύ όσων παρέμειναν στο αεροσκάφος ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Αντίθετα, η Νάταλι Χαρπ ήταν μεταξύ των συνεργατών που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνόδευσαν τον Τραμπ στο εναλλακτικό αεροσκάφος.

Τα σενάρια που συνέδεσαν την παραίτηση με την Τουρκία

Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης της Λέβιτ, άρχισε να διακινείται στα social media η θεωρία ότι η ίδια είχε παραμείνει στο Air Force One-«δόλωμα» και ότι το γεγονός αυτό ενδεχομένως επηρέασε την απόφασή της να εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο.

Η θεωρία αναπαράχθηκε από μέσα όπως το International Business Times, το Hindustan Times και το Inkl, τα οποία κατέγραψαν τους ισχυρισμούς χρηστών των social media ότι η Λέβιτ ενδέχεται να είχε ενοχληθεί όταν πληροφορήθηκε πως ο Τραμπ είχε εγκαταλείψει το αεροσκάφος, παίρνοντας μαζί του έναν περιορισμένο κύκλο συνεργατών.

Ορισμένες αναρτήσεις έφθασαν μάλιστα στο σημείο να συνδέσουν την παρουσία της Νάταλι Χαρπ στο αεροσκάφος του Τραμπ με τη μεταγενέστερη αποχώρηση της Λέβιτ.

Το στοιχείο που αποδυναμώνει τη θεωρία

Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η παραίτηση της Λέβιτ σχετίζεται με το περιστατικό στην Τουρκία.

Αντιθέτως, νεότερα δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι η Λέβιτ δεν βρισκόταν στο Air Force One-«δόλωμα» ούτε είχε ταξιδέψει με την προεδρική αποστολή στην Τουρκία, καθώς την περίοδο εκείνη βρισκόταν ακόμη σε άδεια μητρότητας.

Το Irish Star αναφέρει συγκεκριμένα ότι η Λέβιτ βρισκόταν σε άδεια από τα τέλη Απριλίου έως τα μέσα Ιουλίου και συνεπώς δεν επέβαινε σε κανένα από τα δύο αεροσκάφη.

Έτσι, η εκδοχή ότι η 28χρονη παραιτήθηκε επειδή ο Τραμπ την «εγκατέλειψε» στο αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα παραμένει μια ανεπιβεβαίωτη διαδικτυακή θεωρία, η οποία δεν συμβαδίζει με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία.

Η ίδια η Λέβιτ έχει αποδώσει την απόφασή της αποκλειστικά στην οικογένειά της, εξηγώντας ότι μετά την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο συνειδητοποίησε πως δεν μπορούσε να αφιερώνει ταυτόχρονα τον χρόνο και την ενέργεια που απαιτεί η θέση της εκπροσώπου Τύπου και όσα θεωρεί ότι χρειάζονται τα δύο μικρά παιδιά της.
Επιμέλεια: Μιχάλης Μουσελίμης
38 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης