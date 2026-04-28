Ηλίας Μπόγδανος για Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Ο γάμος μας δεν θα γίνει αυτό το καλοκαίρι
Έχουμε πράγματα που μας κρατάνε απασχολημένους, εξήγησε ο τραγουδιστής
Σχετικά με τον επικείμενο γάμο του με την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου ρωτήθηκε ο Ηλίας Μπόγδανος. Ο τραγουδιστής είχε κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Σε δηλώσεις που έκανε, διευκρίνισε πως το μυστήριο δεν θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες. Οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπουν να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες. Το πιο πιθανό σενάριο, πρόσθεσε, είναι ο γάμος να γίνει το καλοκαίρι του 2027.
«Δεν θα γίνει αυτό το καλοκαίρι ο γάμος. Έχουμε ακόμη πραγματάκια και οι δυο που μας κρατάνε λίγο busy στο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχει γίνει η πρόταση. Από εκεί και πέρα, θα γίνει μάλλον το επόμενο καλοκαίρι», σημείωσε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τρίτη 28 Απριλίου.

Τον Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια του γάμου ενός φίλου του κι, ενώ τραγουδούσε στο γλέντι, ο Ηλίας Μπόγδανος γονάτισε και ζήτησε από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί. Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο Σάκης Τανιμανίδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής εμφανιζόταν να γονατίζει μπροστά στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου και να της λέει: «Αλεξάνδρα θες να παντρευτούμε;», με εκείνη να απαντάει θετικά συγκινημένη.
Ο Ηλίας Μπόγδανος την είχε αγκαλιάσει και είχε στραφεί προς την πεθερά του που ήταν επίσης εκεί. «Έχω την άδειά σας να την παντρευτώ;» την είχε ρωτήσει, με εκείνη να τον παραπέμπει στον πατέρα της Αλεξάνδρας Εξαρχοπούλου, ο οποίος του είχε δώσει το «οκ».
