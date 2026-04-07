Μπλόκο της βρετανικής κυβέρνησης στον Κάνιε Γουέστ, δεν του δόθηκε άδεια να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις αντιδράσεις
Μπλόκο της βρετανικής κυβέρνησης στον Κάνιε Γουέστ, δεν του δόθηκε άδεια να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις αντιδράσεις
Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών η απόφαση ελήφθη με το σκεπτικό ότι η παρουσία του ράπερ σε φεστιβάλ του Λονδίνου δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον
Η βρετανική κυβέρνηση μπλόκαρε την άδεια του Κάνιε Γουέστ να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την προγραμματισμένη του εμφάνιση στο φετινό Wireless Festival στο Λονδίνο.
Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε στο BBC ότι ο ράπερ υπέβαλε αίτηση χθες για να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω Ηλεκτρονικής Άδειας Ταξιδιού (ETA). Όπως ανέφερε, η απόφαση άρνησης της άδειας ελήφθη με το σκεπτικό ότι η παρουσία του ράπερ δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
Τα τελευταία χρόνια, ο Γουέστ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω σειράς αντισημιτικών, ρατσιστικών και φιλοναζιστικών δηλώσεων. Το Wireless Festival δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί δημόσια για την απόφαση.
Εκπρόσωπος της Campaign Against Antisemitism δήλωσε: «Η κυβέρνηση πήρε ξεκάθαρα τη σωστή απόφαση εδώ. Για μία φορά, όταν είπε ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στήριξε τα λόγια της με πράξεις. Κάποιος που έχει καυχηθεί ότι έβγαλε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια πουλώντας μπλουζάκια με σβάστικες και που κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο Heil Hitler μόλις πριν από λίγους μήνες, προφανώς δεν θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον στο Ηνωμένο Βασίλειο».
Εν συνεχεία, πρόσθεσε: «Το Wireless Festival, στην απελπισμένη του προσπάθεια για κέρδος, υπερασπίστηκε την πρόσκληση μέχρι τέλους. Αυτό είναι ντροπιαστικό και οι χορηγοί του θα πρέπει να συνεχίσουν να κρατούν αποστάσεις».
Ο Γουέστ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «θα ήταν ευγνώμων» να συναντήσει μέλη της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις αντιδράσεις για τη συμμετοχή του. Σε ανακοίνωσή του, ο ράπερ δήλωσε ότι «παρακολουθεί τη συζήτηση γύρω από το Wireless» και προσφέρθηκε να συναντήσει εκπροσώπους της κοινότητας για να τους ακούσει. «Ξέρω ότι τα λόγια δεν αρκούν», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης, που έχει ιστορικό αντισημιτικών δηλώσεων. «Θα πρέπει να δείξω την αλλαγή μέσα από τις πράξεις μου. Αν είστε ανοιχτοί, είμαι εδώ», τόνισε.
Σε ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Αντιπροσώπων των Βρετανών Εβραίων (Board of Deputies of British Jews) είχε επισημάνει ότι είναι «διατεθειμένο» να συναντήσει τον ράπερ, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποσυρθεί από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Wireless.
«Η εβραϊκή κοινότητα θα θέλει να δει πραγματική μεταμέλεια και αλλαγή πριν πιστέψει ότι το κατάλληλο μέρος για να δοκιμαστεί αυτή η ειλικρίνεια είναι η κεντρική σκηνή του Wireless Festival», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του οργανισμού, Φιλ Ρόζενμπεργκ.
Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε στο BBC ότι ο ράπερ υπέβαλε αίτηση χθες για να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω Ηλεκτρονικής Άδειας Ταξιδιού (ETA). Όπως ανέφερε, η απόφαση άρνησης της άδειας ελήφθη με το σκεπτικό ότι η παρουσία του ράπερ δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
Τα τελευταία χρόνια, ο Γουέστ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω σειράς αντισημιτικών, ρατσιστικών και φιλοναζιστικών δηλώσεων. Το Wireless Festival δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί δημόσια για την απόφαση.
Εκπρόσωπος της Campaign Against Antisemitism δήλωσε: «Η κυβέρνηση πήρε ξεκάθαρα τη σωστή απόφαση εδώ. Για μία φορά, όταν είπε ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στήριξε τα λόγια της με πράξεις. Κάποιος που έχει καυχηθεί ότι έβγαλε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια πουλώντας μπλουζάκια με σβάστικες και που κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο Heil Hitler μόλις πριν από λίγους μήνες, προφανώς δεν θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον στο Ηνωμένο Βασίλειο».
Εν συνεχεία, πρόσθεσε: «Το Wireless Festival, στην απελπισμένη του προσπάθεια για κέρδος, υπερασπίστηκε την πρόσκληση μέχρι τέλους. Αυτό είναι ντροπιαστικό και οι χορηγοί του θα πρέπει να συνεχίσουν να κρατούν αποστάσεις».
Kanye West blocked from travelling to UK, government tells BBC, after controversy over Wireless Festival booking https://t.co/UXWq3rVYsQ— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 7, 2026
Σε ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Αντιπροσώπων των Βρετανών Εβραίων (Board of Deputies of British Jews) είχε επισημάνει ότι είναι «διατεθειμένο» να συναντήσει τον ράπερ, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποσυρθεί από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Wireless.
«Η εβραϊκή κοινότητα θα θέλει να δει πραγματική μεταμέλεια και αλλαγή πριν πιστέψει ότι το κατάλληλο μέρος για να δοκιμαστεί αυτή η ειλικρίνεια είναι η κεντρική σκηνή του Wireless Festival», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του οργανισμού, Φιλ Ρόζενμπεργκ.
