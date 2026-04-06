Κάνιε Γουέστ: Δύο εταιρείες αποσύρουν τη χορηγία τους από φεστιβάλ του Λονδίνου επειδή θα είναι κεντρικός καλλιτέχνης ο ράπερ
Ο Αμερικανός ράπερ έχει κατά καιρούς επικριθεί για αντισημιτικές δηλώσεις του
Δύο εταιρείες αποσύρουν τη χορηγία τους από φεστιβάλ του Λονδίνου, μετά την είδηση ότι θα είναι κεντρικός καλλιτέχνης ο Κάνιε Γουέστ.
Πιο συγκεκριμένα, η Pepsi και η Diageo ανακοίνωσαν την απόσυρση της χορηγίας τους από το Wireless Festival. Ο Αμερικανός ράπερ, ο οποίος έχει επικριθεί για αντισημιτικές δηλώσεις, επρόκειτο να εμφανιστεί στις τρεις βραδιές του φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στο Λονδίνο. Η Pepsi δήλωσε: «Η Pepsi αποφάσισε να αποσύρει τη χορηγία της από το Wireless Festival». Η Diageo, βρετανική πολυεθνική εταιρεία αλκοολούχων ποτών με έδρα το Λονδίνο, ανέφερε με τη σειρά της την Κυριακή 5 Απριλίου ότι «δεν θα χορηγήσει το Wireless Festival 2026».
Ο ράπερ, γνωστός και ως Ye, έχει αποκλειστεί πολλές φορές από το X λόγω αντισημιτισμού. Τον Ιανουάριο, δημοσίευσε ένα προσωπικό κείμενο στη Wall Street Journal με τίτλο «Σε αυτούς που πλήγωσα», όπου ανέφερε: «Δεν είμαι ναζί ούτε υπέρ του αντισημιτισμού. Αγαπώ τους Εβραίους». Αναφέρθηκε επίσης στην κατάστασή του λόγω της διάγνωσής του με διπολική διαταραχή, γράφοντας: «Στις αρχές του 2025 είχα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο ψυχωσικής, παρανοϊκής και παρορμητικής συμπεριφοράς που κατέστρεψε τη ζωή μου. Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όσο αγνοούσα το πρόβλημα. Είπα και έκανα πράγματα για τα οποία λυπάμαι βαθιά».
Ο Γουέστ είχε χάσει στο παρελθόν τη συνεργασία του με την Adidas μετά από δημοσίευσή του το 2022, στην οποία εμφανιζόταν με σβάστικα.
