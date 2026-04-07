Ντέιβιντ Σουίμερ για την εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ στο φεστιβάλ του Λονδίνου: Δεν θα πρέπει να του δίνεται βήμα

Ο ίδιος επεσήμανε ότι αυτή τη φορά ο καλλιτέχνης απέδωσε τη συμπεριφορά του σε πρόβλημα υγείας, σημειώνοντας: «Εξήγησε ότι ήταν μια κατάσταση υγείας που τον οδήγησε να στοχοποιήσει συγκεκριμένα τους Εβραίους με λόγο μίσους και απειλές βίας» και έπειτα εξέφρασε αμφιβολίες για την ειλικρίνεια της συγγνώμης, τονίζοντας ότι δεν έχει συνοδευτεί από πράξεις. «Μια επιστολή συγγνώμης είναι απλώς αυτό: λέξεις στο χαρτί. Μια διαφήμιση που δημιουργεί δημοσιότητα πριν από μια περιοδεία. Δεν διαγράφει χρόνια κακοποίησης», ανέφερε. «Είναι εύκολο για τους διάσημους φίλους του να τον χτυπούν στην πλάτη και να λένε “Όλα καλά”. Αλλά η κοινότητα που έχει πληγεί περισσότερο δεν έχει λόγο να εμπιστευτεί ότι η συγγνώμη του είναι αυθεντική».Στην ίδια ανάρτηση κάλεσε τον καλλιτέχνη να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως να αποσύρει επισήμως το τραγούδι «Heil Hitler», να το αποκηρύξει δημόσια, να συναντηθεί με εβραϊκούς φορείς και να προσφέρει μέρος των εσόδων του σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. «Πιστεύω στη συγχώρεση, αλλά απαιτεί πολύ περισσότερα από αυτό», σημείωσε, καταλήγοντας ότι μέχρι να υπάρξει αποκατάσταση της εμπιστοσύνης «δεν θα πρέπει να του δίνεται βήμα για να εμφανίζεται».Παράλληλα, κάλεσε και άλλους χορηγούς του φεστιβάλ να αποχωρήσουν.Το Wireless Festival, παρόλα αυτά, προχωρά κανονικά με την πώληση εισιτηρίων για τις εμφανίσεις του Κάνιε Γουέστ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Festival Republic, Μελβιν Μπεν, υπερασπίστηκε την απόφαση, αναφέροντας: «Έχω υπάρξει μάρτυρας πολλών επεισοδίων απεχθούς συμπεριφοράς που έπρεπε να συγχωρήσω και να αφήσω πίσω μου». Παράλληλα, σύμφωνα με το Variety, χαρακτήρισε τις προηγούμενες δηλώσεις του καλλιτέχνη «αποκρουστικές», αλλά σημείωσε ότι η εμφάνισή του αφορά τη μουσική του «που απολαμβάνουν εκατομμύρια».Σε δήλωση που έκανε ο Κάνιε Γουέστ, τόνισε πως μοναδικός του στόχος είναι να δείξει πώς έχει αλλάξει και να φέρει ενότητα μέσα από τη μουσική του: «Ο μόνος μου στόχος είναι να έρθω στο Λονδίνο και να παρουσιάσω μια επίδειξη αλλαγής, φέρνοντας ενότητα, ειρήνη και αγάπη μέσα από τη μουσική μου», είπε.Όπως συμπλήρωσε, θα ήταν ευγνώμων να συναντήσει μέλη της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο: «Θα ήμουν ευγνώμων για την ευκαιρία να συναντηθώ με μέλη της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτοπροσώπως». «Ξέρω ότι τα λόγια δεν είναι αρκετά. Θα πρέπει να δείξω αλλαγή μέσα από τις πράξεις μου. Αν είστε ανοιχτοί, είμαι εδώ», πρόσθεσε.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock