Νίκολα Πελτζ: Οι ευχές στον Μπρούκλιν Μπέκαμ για τα γενέθλιά του - Όποιος σε γνωρίζει σε αγαπά, είσαι ο πιο ξεχωριστός άνθρωπος
Ο Μπρούκλιν δέχτηκε δημόσια ευχές και από τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, τις οποίες ωστόσο δεν αναδημοσίευσε
Τα συναισθήματά της για τον Μπρούκλιν Μπέκαμ εξέφρασε η Νίκολα Πελτζ με αφορμή τα γενέθλιά του, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο ξεχωριστό άνθρωπο της ζωής της.
Η Πελτζ προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τα γενέθλια του Μπέκαμ, την ώρα που η ένταση στις σχέσεις με την οικογένειά του φαίνεται να συνεχίζεται. Η ηθοποιός και μοντέλο μοιράστηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου ένα βίντεο από τον εορτασμό, καταγράφοντας τη στιγμή που ο 27χρονος έσβηνε τα κεριά του.
Στο βίντεο που δημοσίευσε η Πελτζ φαίνεται η διακόσμηση που ετοίμασε, με χρυσά μπαλόνια, λουλούδια, δώρα και ένα κουτί με ροζ ντόνατς που σχημάτιζαν τη φράση «χαρούμενα γενέθλια Μπρούκλιν». Ο Μπέκαμ, βλέποντας την έκπληξη, ακούγεται να λέει: «Ουάου, αυτό είναι ωραίο» και τότε η σύζυγός του απάντησε: «Πρέπει να κάνεις μια ευχή», με τον Μπέκαμ να σκύβει πάνω από το κουτί, να σκέφτεται για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να σβήνει τα κεράκια. «Χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ. Ελπίζω να πραγματοποιηθούν οι ευχές σου», του είπε η ηθοποιός, ενώ εκείνος πρόσθεσε: «Αυτό είναι τόσο γλυκό».
Στη λεζάντα της ανάρτησης η Πελτζ έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Ελπίζω όλα τα όνειρα και οι ευχές σου να πραγματοποιηθούν! Φωτίζεις κάθε χώρο στον οποίο μπαίνεις και όποιος σε γνωρίζει σε αγαπά. Είσαι ο πιο ξεχωριστός άνθρωπος και λατρεύω που είμαι σύζυγός σου. Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ». Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απάντησε σχολιάζοντας: «Το κορίτσι μου».
Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, του ευχήθηκαν δημόσια για τα γενέθλιά του μέσω Instagram Stories. Ο πρώην ποδοσφαιριστής έγραψε: «27 σήμερα.🥹Χρόνια πολλά Bust. Σε αγαπάμε», συνοδεύοντας την ανάρτηση με παλαιότερη φωτογραφία του γιου του. Η Βικτόρια Μπέκαμ δημοσίευσε ξεχωριστό μήνυμα, σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά Μπρούκλιν, σε αγαπάμε τόσο πολύ ».
Δεν είναι σαφές αν ο Μπρούκλιν απάντησε ιδιωτικά στους γονείς του, ωστόσο δεν αναδημοσίευσε τα μηνύματά τους στον λογαριασμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, φέρεται να έχει ζητήσει από τους γονείς του να μην κάνουν δημόσιες αναρτήσεις με εκείνον και να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του.
Τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε τοποθετηθεί δημόσια μέσω Instagram για τη συνεχιζόμενη ένταση με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί προς το παρόν συμφιλίωση. Στην ίδια δήλωση υποστήριξε ότι οι γονείς του προσπάθησαν στο παρελθόν να επηρεάσουν αρνητικά τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ, μεταξύ άλλων φέρνοντας στη ζωή τους γυναίκες από προηγούμενες σχέσεις του. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του «καπέλωσε» τον πρώτο χορό του ζευγαριού στον γάμο τους το 2022.
