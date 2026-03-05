Νίκολα Πελτζ: Οι ευχές στον Μπρούκλιν Μπέκαμ για τα γενέθλιά του - Όποιος σε γνωρίζει σε αγαπά, είσαι ο πιο ξεχωριστός άνθρωπος

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, του ευχήθηκαν δημόσια για τα γενέθλιά του μέσω Instagram Stories. Ο πρώην ποδοσφαιριστής έγραψε: «27 σήμερα.🥹Χρόνια πολλά Bust. Σε αγαπάμε», συνοδεύοντας την ανάρτηση με παλαιότερη φωτογραφία του γιου του.

Η Βικτόρια Μπέκαμ δημοσίευσε ξεχωριστό μήνυμα, σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά Μπρούκλιν, σε αγαπάμε τόσο πολύ ».

Δεν είναι σαφές αν ο Μπρούκλιν απάντησε ιδιωτικά στους γονείς του, ωστόσο δεν αναδημοσίευσε τα μηνύματά τους στον λογαριασμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, φέρεται να έχει ζητήσει από τους γονείς του να μην κάνουν δημόσιες αναρτήσεις με εκείνον και να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του.

Τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε τοποθετηθεί δημόσια μέσω Instagram για τη συνεχιζόμενη ένταση με την οικογένειά του , δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί προς το παρόν συμφιλίωση. Στην ίδια δήλωση υποστήριξε ότι οι γονείς του προσπάθησαν στο παρελθόν να επηρεάσουν αρνητικά τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ, μεταξύ άλλων φέρνοντας στη ζωή τους γυναίκες από προηγούμενες σχέσεις του.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του «καπέλωσε» τον πρώτο χορό του ζευγαριού στον γάμο τους το 2022.