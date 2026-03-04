Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ ευχήθηκαν δημόσια στον Μπρούκλιν για τα γενέθλιά του παρά την οικογενειακή ρήξη: «Σε αγαπάμε»
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι δύο γονείς στο Instagram αγκαλιά με τον γιο τους
Τα γενέθλιά του έχει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και οι δύο γονείς του, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, παρά την οικογενειακή τους ρήξη, του ευχήθηκαν δημόσια μέσα από αναρτήσεις στα social media.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής ανέβασε αρχικά σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία παλιά φωτογραφία όπου βρισκόταν μαζί με τη Βικτόρια και τον γιο τους στην πισίνα, αγκαλιασμένοι, και έγραψε: «27 σήμερα. Χρόνια πολλά Μπαστ. Σε αγαπάμε», όπως συνήθιζαν να φωνάζουν τον νεαρό όταν ήταν μικρός. Στη συνέχεια ανέβασε και δεύτερη φωτογραφία με τους δυο τους να ποζάρουν στην κάμερα χαμογελώντας και επισήμανε ξανά πόσο αγαπάει τον γιο του.
Η Βικτόρια Μπέκαμ, με τη σειρά της, ανέβασε στο δικό της προφίλ την πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε και ο σύζυγός της και έγραψε: «Χρόνια πολλά Μπρούκλιν, σε αγαπάμε τόσο πολύ», ενώ ανέβασε και δεύτερη, από το παρελθόν, όπου κρατά στην αγκαλιά της τον 27χρονο και του ευχήθηκε ξανά.
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε δηλώσει πως δεν ήθελε να έχει επαφές με τους γονείς του, καθώς προσπαθούσαν να ελέγξουν τη ζωή του και να διαλύσουν τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ, γεγονός που τον απομάκρυνε από όλη την οικογένεια, δηλαδή και από τα αδέρφια του. Ο ίδιος είχε ζητήσει επίσης να σταματήσουν οι αναφορές από τους γονείς του προς το πρόσωπό του και στα social media, κάτι που ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είχαν τηρήσει μέχρι αυτή τη στιγμή.
