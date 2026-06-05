Μέγκι Ντρίο για GNTM: Με χαλάει πιο πολύ απ' όλα η Ηλιάνα που είναι ακόμα εκεί, δεν καταλαβαίνω τι παίζεται με το όνομά της

Στη συνέχεια, η Μέγκι Ντρίο ανέφερε πως θεωρεί πιο κατάλληλη την Έλενα Χριστοπούλου στον ρόλο της παρουσιάστριας του ριάλιτι: «Η Έλενα Χριστοπούλου θα μπορούσε να γίνει άνετα παρουσιάστρια στο GNTM, το κατέχει. Έχει και την εμπειρία για να μπορεί να βγάλει ένα μοντέλο αύριο μεθαύριο και να δώσει και δουλειά», είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μέγκι Ντρίο μίλησε και για την κλοπή στο σπίτι της τον Φεβρουάριο: «Ο λόγος που είμαι λίγο απών είναι επειδή περνάω μία φάση περίεργη. Μπήκαν στο σπίτι μου, κλάπηκαν πράγματα, κοιμόμουν την ώρα που έγινε. Είναι λίγο φρικτό αυτό. Ψυχολογικό. Στο επόμενο διβδόμαδο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Πάνω κάτω γνωρίζουμε ποιος είναι ο δράστης.

Δεν με ενδιαφέρει να τιμωρηθεί. Με ενδιαφέρει πλέον να ξεμπλέξω, να πω ότι ήταν ένα κακό όνειρο. Το δέχτηκα από πρόσωπο στο περιβάλλον μου, που με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Ειδικά τα τελευταία 3,4-4 χρόνια νιώθω προδομένη», είπε.