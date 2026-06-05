Μέγκι Ντρίο για GNTM: Με χαλάει πιο πολύ απ' όλα η Ηλιάνα που είναι ακόμα εκεί, δεν καταλαβαίνω τι παίζεται με το όνομά της
Μέγκι Ντρίο για GNTM: Με χαλάει πιο πολύ απ' όλα η Ηλιάνα που είναι ακόμα εκεί, δεν καταλαβαίνω τι παίζεται με το όνομά της
«Η Μπέττυ Μαγγίρα από πού κι ως πού θα μπορεί να κρίνει ένα μοντέλο;», αναρωτήθηκε ακόμη η πρώην παίκτρια του ριάλιτι σχολιάζοντας τη νέα κριτική επιτροπή
Την κριτική του νέου κυκλου του GNTM που θα ξεκινήσει να προβάλλεται την επόμενη σεζόν σχολίασε η Μέγκι Ντρίο, δηλώνοντας πως αυτό που την χαλάει περισσότερο είναι που η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται ακόμα εκεί και δεν μπορεί να καταλάβει τι «παίζεται» με το όνομά της.
Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι μόδας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 5 Ιουνίου και ανέφερε επίσης πως η Μπέττυ Μαγγίρα που αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στην επιτροπή, δεν μπορεί να κρίνει ένα μοντέλο. Παράλληλα, μίλησε για την κλοπή που έγινε στο σπίτι της, ενώ σχολίασε και το γεγονός πως πολλές instagrammers βρέθηκαν στο φεστιβάλ Καννών φέτος.
Η Μέγκι Ντρίο είπε αρχικά για τη νέα επιτροπή του GNTM: «Εγώ είμαι πολύ φαν της Μπέττυς Μαγγίρα. Την αγαπώ αλλά κριτής σε ένα ριάλιτι που σχετίζεται με μόδα, δεν μπορεί να είναι μία γυναίκα η οποία έχει στυλ, αλλά από πού κι ως πού θα μπορεί να κρίνει ένα μοντέλο; Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Για εμένα ίσως γινόταν το ανάποδο καλύτερα. Δηλαδή, να πήγαινε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη θέση του κριτή και να ερχόταν η Μπέττυ Μαγγίρα στη θέση του παρουσιαστή. Να αλλάξουν το όνομα του ριάλιτι. Να το πουν "Βρείτε τον επόμενο influencer"».
Όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής την ενημέρωσε πως η Μπέττυ Μαγγίρα έχει κάνει μόντελινγκ, απάντησε: «Για πόσο καιρό έκανε μόντελινγκ η Μπέττυ Μαγγίρα; Δεν λέμε "η Μπέττυ Μαγγίρα το μοντέλο". Εμένα αυτό που με χαλάει πιο πολύ απ' όλα είναι η Ηλιάνα που είναι ακόμα εκεί. Δεν καταλαβαίνω τι παίζεται με το όνομα αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν νοοτροπία».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Μέγκι Ντρίο ανέφερε πως θεωρεί πιο κατάλληλη την Έλενα Χριστοπούλου στον ρόλο της παρουσιάστριας του ριάλιτι: «Η Έλενα Χριστοπούλου θα μπορούσε να γίνει άνετα παρουσιάστρια στο GNTM, το κατέχει. Έχει και την εμπειρία για να μπορεί να βγάλει ένα μοντέλο αύριο μεθαύριο και να δώσει και δουλειά», είπε.
Όσον αφορά στις Κάννες και στα αρνητικά σχόλια που υπήρξαν, ιδιαίτερα για την παρουσία της Ιωάννας Τούνη εκεί, η ίδια επισήμανε: «Στις Κάννες πήγα κι εγώ. Αυτό είναι κάτι άλλο. Στις Κάννες για να πούμε και όλα, μπορεί να πάει οποιοσδήποτε αν έχει χρήματα. Αυτό που κρατάει την Ιωάννα Τούνη στην επικαιρότητα δεν αυτούσια το influencing που κάνει. Συνέχεια μιλάμε για εκείνη και λέμε με ποιον χώρισε, τι έστειλε... Δεν λέμε κάτι για τη δουλειά της».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μέγκι Ντρίο μίλησε και για την κλοπή στο σπίτι της τον Φεβρουάριο: «Ο λόγος που είμαι λίγο απών είναι επειδή περνάω μία φάση περίεργη. Μπήκαν στο σπίτι μου, κλάπηκαν πράγματα, κοιμόμουν την ώρα που έγινε. Είναι λίγο φρικτό αυτό. Ψυχολογικό. Στο επόμενο διβδόμαδο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Πάνω κάτω γνωρίζουμε ποιος είναι ο δράστης. Δεν με ενδιαφέρει να τιμωρηθεί. Με ενδιαφέρει πλέον να ξεμπλέξω, να πω ότι ήταν ένα κακό όνειρο. Το δέχτηκα από πρόσωπο στο περιβάλλον μου, που με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Ειδικά τα τελευταία 3,4-4 χρόνια νιώθω προδομένη», είπε.
Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι μόδας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 5 Ιουνίου και ανέφερε επίσης πως η Μπέττυ Μαγγίρα που αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στην επιτροπή, δεν μπορεί να κρίνει ένα μοντέλο. Παράλληλα, μίλησε για την κλοπή που έγινε στο σπίτι της, ενώ σχολίασε και το γεγονός πως πολλές instagrammers βρέθηκαν στο φεστιβάλ Καννών φέτος.
Η Μέγκι Ντρίο είπε αρχικά για τη νέα επιτροπή του GNTM: «Εγώ είμαι πολύ φαν της Μπέττυς Μαγγίρα. Την αγαπώ αλλά κριτής σε ένα ριάλιτι που σχετίζεται με μόδα, δεν μπορεί να είναι μία γυναίκα η οποία έχει στυλ, αλλά από πού κι ως πού θα μπορεί να κρίνει ένα μοντέλο; Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Για εμένα ίσως γινόταν το ανάποδο καλύτερα. Δηλαδή, να πήγαινε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη θέση του κριτή και να ερχόταν η Μπέττυ Μαγγίρα στη θέση του παρουσιαστή. Να αλλάξουν το όνομα του ριάλιτι. Να το πουν "Βρείτε τον επόμενο influencer"».
Όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής την ενημέρωσε πως η Μπέττυ Μαγγίρα έχει κάνει μόντελινγκ, απάντησε: «Για πόσο καιρό έκανε μόντελινγκ η Μπέττυ Μαγγίρα; Δεν λέμε "η Μπέττυ Μαγγίρα το μοντέλο". Εμένα αυτό που με χαλάει πιο πολύ απ' όλα είναι η Ηλιάνα που είναι ακόμα εκεί. Δεν καταλαβαίνω τι παίζεται με το όνομα αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν νοοτροπία».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Μέγκι Ντρίο ανέφερε πως θεωρεί πιο κατάλληλη την Έλενα Χριστοπούλου στον ρόλο της παρουσιάστριας του ριάλιτι: «Η Έλενα Χριστοπούλου θα μπορούσε να γίνει άνετα παρουσιάστρια στο GNTM, το κατέχει. Έχει και την εμπειρία για να μπορεί να βγάλει ένα μοντέλο αύριο μεθαύριο και να δώσει και δουλειά», είπε.
Όσον αφορά στις Κάννες και στα αρνητικά σχόλια που υπήρξαν, ιδιαίτερα για την παρουσία της Ιωάννας Τούνη εκεί, η ίδια επισήμανε: «Στις Κάννες πήγα κι εγώ. Αυτό είναι κάτι άλλο. Στις Κάννες για να πούμε και όλα, μπορεί να πάει οποιοσδήποτε αν έχει χρήματα. Αυτό που κρατάει την Ιωάννα Τούνη στην επικαιρότητα δεν αυτούσια το influencing που κάνει. Συνέχεια μιλάμε για εκείνη και λέμε με ποιον χώρισε, τι έστειλε... Δεν λέμε κάτι για τη δουλειά της».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μέγκι Ντρίο μίλησε και για την κλοπή στο σπίτι της τον Φεβρουάριο: «Ο λόγος που είμαι λίγο απών είναι επειδή περνάω μία φάση περίεργη. Μπήκαν στο σπίτι μου, κλάπηκαν πράγματα, κοιμόμουν την ώρα που έγινε. Είναι λίγο φρικτό αυτό. Ψυχολογικό. Στο επόμενο διβδόμαδο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Πάνω κάτω γνωρίζουμε ποιος είναι ο δράστης. Δεν με ενδιαφέρει να τιμωρηθεί. Με ενδιαφέρει πλέον να ξεμπλέξω, να πω ότι ήταν ένα κακό όνειρο. Το δέχτηκα από πρόσωπο στο περιβάλλον μου, που με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Ειδικά τα τελευταία 3,4-4 χρόνια νιώθω προδομένη», είπε.
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