Λάρισα: 67χρονος σκότωσε σκύλο με καραμπίνα και προσπάθησε να τον κρύψει σε κάδο, «ήταν σαν να μου 'φαγε παιδί» λέει η ιδιοκτήτρια του ζώου
ΕΛΛΑΔΑ
Σκύλος Λάρισα φόνος Κάθειρξη Φυλάκιση

Λάρισα: 67χρονος σκότωσε σκύλο με καραμπίνα και προσπάθησε να τον κρύψει σε κάδο, «ήταν σαν να μου 'φαγε παιδί» λέει η ιδιοκτήτρια του ζώου

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια του σκύλου, ο 67χρονος γείτονάς της ήταν αυτός που πυροβόλησε τον σκύλο Έκτορα, καθώς μετά τον κρότο κινήθηκε προς το μέρος του και τον είδε να κρατά το κυνηγετικό όπλο

Λάρισα: 67χρονος σκότωσε σκύλο με καραμπίνα και προσπάθησε να τον κρύψει σε κάδο, «ήταν σαν να μου 'φαγε παιδί» λέει η ιδιοκτήτρια του ζώου
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«Ήταν σαν να μου ‘φαγε ένα παιδί». Με αυτά τα λόγια ηλικιώμενη περιέγραψε τη δολοφονία του σκύλου της από 67χρονο, που βρέθηκε χθες ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας με βαρύ κατηγορητήριο για τον φόνο του συμπαθούς τετράποδου σε χωριό της Λάρισας πριν από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, ο σκύλος με το όνομα Έκτορας ήταν η συντροφιά δύο ηλικιωμένων, το «παιδί» τους όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ηλικιωμένη, ο 67χρονος γείτονάς της ήταν αυτός που πυροβόλησε τον σκύλο καθώς μετά τον κρότο κινήθηκε προς το μέρος του και τον είδε να κρατά το κυνηγετικό όπλο ενώ στη συνέχεια να προσπαθεί να κρύψει τον σκύλο σε έναν κάδο. Η εξέταση αργότερα έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από σκάγια από κοντινή απόσταση.


«Από τότε που έφυγε ο Έκτορας μας χάσαμε την υγεία μας»

«Από τότε που έφυγε ο Έκτορας μας χάσαμε την υγεία μας. Ήταν σαν να μου ‘φαγε ένα παιδί» τόνισε με οργή η ηλικιωμένη.

Στην απολογία του ο 67χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, παραδέχτηκε ότι είναι κάτοχος του όπλου ως κυνηγός και ότι το επίδικο διάστημα δεν ήταν στο σπίτι του. «Τα σκυλιά τα θεωρώ μέρος της οικογένειας. Δεν είχα κανένα λόγο να το κάνω αυτό. Δεν ξέρω γιατί με κατηγορούν», ανέφερε ο 67χρονος.

Το δικαστήριο ωστόσο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και αφού τον κήρυξε ένοχο για τον φόνο του σκύλου την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, του επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών και έξι μηνών και χρηματικό πρόστιμο 2,5 χιλιάδων ευρώ με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Να σημειωθεί πως του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.
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