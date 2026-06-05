Λάρισα: 67χρονος σκότωσε σκύλο με καραμπίνα και προσπάθησε να τον κρύψει σε κάδο, «ήταν σαν να μου 'φαγε παιδί» λέει η ιδιοκτήτρια του ζώου

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια του σκύλου, ο 67χρονος γείτονάς της ήταν αυτός που πυροβόλησε τον σκύλο Έκτορα, καθώς μετά τον κρότο κινήθηκε προς το μέρος του και τον είδε να κρατά το κυνηγετικό όπλο