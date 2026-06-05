Μέμος Μπεγνής για το χρέος του: Προσπαθώ οκτώ χρόνια να απαλλαγώ, είναι ένα βάρος που με κρατάει ξύπνιο τις νύχτες
Μέμος Μπεγνής για το χρέος του: Προσπαθώ οκτώ χρόνια να απαλλαγώ, είναι ένα βάρος που με κρατάει ξύπνιο τις νύχτες
Δεν θα το έκανα ξανά, εγώ είμαι καλλιτέχνης, είπε ο ηθοποιός για την επιχειρηματική του κίνηση
Στην επιχειρηματική κίνηση που έκανε στο παρελθόν και στις οικονομικές εκκρεμότητες που προέκυψαν από αυτή αναφέρθηκε ο Μέμος Μπεγνής, σχολιάζοντας ότι εδώ και οκτώ χρόνια προσπαθεί να απαλλαγεί από ένα σημαντικό χρέος, το οποίο, όπως είπε, εξακολουθεί να τον πιέζει στην καθημερινότητά του.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για το ταχυφαγείο που είχε ανοίξει στη Σαλαμίνα, εξηγώντας πως το μαγαζί ήταν σε καλό σημείο και είχε επιτυχία στον κόσμο. Ωστόσο, ο Μέμος Μπεγνής παραδέχτηκε η έλλειψη εμπειρίας του στον χώρο των επιχειρήσεων και οι οικονομικές υποχρεώσεις που συσσωρεύτηκαν οδήγησαν στη δημιουργία ενός σημαντικού χρέους.
Όπως δήλωσε, εδώ και οκτώ χρόνια προσπαθεί να διευθετήσει την υπόθεση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα απαλλαγεί από ένα βάρος που εξακολουθεί να τον απασχολεί έντονα: «Ήταν ένα ταχυφαγείο που άνοιξε σε συγκλονιστικό σημείο και πήγαινε συγκλονιστικά, απλά επειδή εγώ είμαι άσχετος με το επιχειρείν, δεν πρόκειται να το ξανακάνω αυτό γιατί δεν το ξέρω, δεν το έχω. Είμαι χαζός σε αυτό το κομμάτι, έχω πάρει απόφαση ότι δεν το έχω. Επειδή ήμουν διαχειριστής δυστυχώς και δεν ήξερα τότε τι σημαίνει αυτό, ήταν πάρα πολύ ακριβό το μαγαζί και πληρώναμε τους κατασκευαστές μέσω επιταγών, τα έσοδα πήγαιναν εκεί. Πήγε πίσω το ΕΦΚΑ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μαζευτεί ένα χρέος μεγάλο και όταν εγώ έφυγα, επειδή δεν πληρώθηκε, ήρθε το χρέος σε εμένα. Παλεύω αυτήν την περίοδο να απαλλαγώ, είναι ήδη οκτώ χρόνια που προσπαθώ. Περιμένω και ελπίζω, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο να απαλλαγώ γιατί είναι ένα βάρος που με κρατάει ξύπνιο τις νύχτες και είναι ένα άγχος. Δεν είναι απλό πράγμα, είναι ένα μεγάλο ποσό. Πιστεύω θα τα καταφέρω. Δεν θα το έκανα ξανά, εγώ είμαι καλλιτέχνης».
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«Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα, μέχρι σήμερα είμαι με χρέη»
Πριν από λίγες ημέρες, στις 26 Μαΐου ο ηθοποιός είχε κάνει δηλώσεις στο «Happy Day» όπου είχε μιλήσει για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική του κίνηση. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι αποφάσισε να επενδύσει τα χρήματα που είχε αποταμιεύσει από τη δουλειά του στην υποκριτική, ωστόσο η προσπάθεια αυτή δεν είχε την εξέλιξη που περίμενε. Όπως είπε: «Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα. Άνοιξα ένα ταχυφαγείο, και μέχρι σήμερα είμαι με χρέη. Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει, και είναι πολλά. Δεν το έχω εγώ το επιχειρείν. Δεν ήξερα να διαχειρίζομαι κάτι τέτοιο. Εντάξει, θα ξεμπερδέψω πιστεύω, κοντά είμαι».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για το ταχυφαγείο που είχε ανοίξει στη Σαλαμίνα, εξηγώντας πως το μαγαζί ήταν σε καλό σημείο και είχε επιτυχία στον κόσμο. Ωστόσο, ο Μέμος Μπεγνής παραδέχτηκε η έλλειψη εμπειρίας του στον χώρο των επιχειρήσεων και οι οικονομικές υποχρεώσεις που συσσωρεύτηκαν οδήγησαν στη δημιουργία ενός σημαντικού χρέους.
Όπως δήλωσε, εδώ και οκτώ χρόνια προσπαθεί να διευθετήσει την υπόθεση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα απαλλαγεί από ένα βάρος που εξακολουθεί να τον απασχολεί έντονα: «Ήταν ένα ταχυφαγείο που άνοιξε σε συγκλονιστικό σημείο και πήγαινε συγκλονιστικά, απλά επειδή εγώ είμαι άσχετος με το επιχειρείν, δεν πρόκειται να το ξανακάνω αυτό γιατί δεν το ξέρω, δεν το έχω. Είμαι χαζός σε αυτό το κομμάτι, έχω πάρει απόφαση ότι δεν το έχω. Επειδή ήμουν διαχειριστής δυστυχώς και δεν ήξερα τότε τι σημαίνει αυτό, ήταν πάρα πολύ ακριβό το μαγαζί και πληρώναμε τους κατασκευαστές μέσω επιταγών, τα έσοδα πήγαιναν εκεί. Πήγε πίσω το ΕΦΚΑ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μαζευτεί ένα χρέος μεγάλο και όταν εγώ έφυγα, επειδή δεν πληρώθηκε, ήρθε το χρέος σε εμένα. Παλεύω αυτήν την περίοδο να απαλλαγώ, είναι ήδη οκτώ χρόνια που προσπαθώ. Περιμένω και ελπίζω, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο να απαλλαγώ γιατί είναι ένα βάρος που με κρατάει ξύπνιο τις νύχτες και είναι ένα άγχος. Δεν είναι απλό πράγμα, είναι ένα μεγάλο ποσό. Πιστεύω θα τα καταφέρω. Δεν θα το έκανα ξανά, εγώ είμαι καλλιτέχνης».
Δείτε το βίντεο
«Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα, μέχρι σήμερα είμαι με χρέη»
Πριν από λίγες ημέρες, στις 26 Μαΐου ο ηθοποιός είχε κάνει δηλώσεις στο «Happy Day» όπου είχε μιλήσει για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική του κίνηση. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι αποφάσισε να επενδύσει τα χρήματα που είχε αποταμιεύσει από τη δουλειά του στην υποκριτική, ωστόσο η προσπάθεια αυτή δεν είχε την εξέλιξη που περίμενε. Όπως είπε: «Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα. Άνοιξα ένα ταχυφαγείο, και μέχρι σήμερα είμαι με χρέη. Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει, και είναι πολλά. Δεν το έχω εγώ το επιχειρείν. Δεν ήξερα να διαχειρίζομαι κάτι τέτοιο. Εντάξει, θα ξεμπερδέψω πιστεύω, κοντά είμαι».
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