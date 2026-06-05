Ο Σιακαντάρης του Τσίπρα απαντά θετικά στον Φάμελλο: Να έρθουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα, «πολύτιμες οι εμπειρίες τους»
Ο Σιακαντάρης του Τσίπρα απαντά θετικά στον Φάμελλο: Να έρθουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα, «πολύτιμες οι εμπειρίες τους»
«Πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φαμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποιησης του λόγου του νέου κόμματος»
Με θετικά λόγια υποδέχθηκε την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου η οποία εγκρίθηκε από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Σιακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.
Ο βασικός εμπνευστής του μανιφέστου της ΕΛ.Α.Σ κ. Σιακαντάρης, σε ανάρτησή του άνοιξε στην ουσία την πόρτα του νέου κόμματος για τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που άλλωστε είχε πράξει λίγο νωρίτερα και ο ίδιος ο κ. Φάμελλος με την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος που πέρασε κατά πλειοψηφία με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το νέο κόμμα Τσίπρα και δεν το βλέπει αντιπαραθετικά.
Ο κ. Σιακαντάρης έγραψε: «Πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φαμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποιησης του λόγου του νέου κόμματος».
Ο βασικός εμπνευστής του μανιφέστου της ΕΛ.Α.Σ κ. Σιακαντάρης, σε ανάρτησή του άνοιξε στην ουσία την πόρτα του νέου κόμματος για τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που άλλωστε είχε πράξει λίγο νωρίτερα και ο ίδιος ο κ. Φάμελλος με την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος που πέρασε κατά πλειοψηφία με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το νέο κόμμα Τσίπρα και δεν το βλέπει αντιπαραθετικά.
Ο κ. Σιακαντάρης έγραψε: «Πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φαμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποιησης του λόγου του νέου κόμματος».
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