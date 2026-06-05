Ο Σιακαντάρης του Τσίπρα απαντά θετικά στον Φάμελλο: Να έρθουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα, «πολύτιμες οι εμπειρίες τους»

«Πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φαμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποιησης του λόγου του νέου κόμματος»