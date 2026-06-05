Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της τραυματισμένης πεζοπόρου στον Όλυμπο
ΕΛΛΑΔΑ
Όλυμπος Πεζοπόρος

Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της τραυματισμένης πεζοπόρου στον Όλυμπο

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και την 8η ΕΜΑΚ

Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της τραυματισμένης πεζοπόρου στον Όλυμπο
Εθελοντές από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» προσέγγισαν 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή «Ζωνάρια» στον Όλυμπο και ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο και είναι σε θέση να περπατήσει, θα κατέβει, με τη βοήθεια των εθελοντών στο καταφύγιο, όπου και κατευθύνονται πυροσβέστες. Στη συνέχεια θα την μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ.

Drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρακολουθεί την επιχείρηση για την μεταφορά της 34χρονης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και την 8η ΕΜΑΚ.

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