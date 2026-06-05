Μουντιάλ 2026: Παραμένει το πρόβλημα με τις βίζες για την αποστολή του Ιράν

Ο πρέσβης της χώρας στο Μεξικό αποκάλυψε ότι ακόμη δεν έχει λυθεί η εκκρεμότητα με τα ταξιδιωτικά έγγραφα κι ενώ απομένουν δέκα ημέρες για τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες