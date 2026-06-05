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Μουντιάλ 2026: Παραμένει το πρόβλημα με τις βίζες για την αποστολή του Ιράν
Μουντιάλ 2026: Παραμένει το πρόβλημα με τις βίζες για την αποστολή του Ιράν
Ο πρέσβης της χώρας στο Μεξικό αποκάλυψε ότι ακόμη δεν έχει λυθεί η εκκρεμότητα με τα ταξιδιωτικά έγγραφα κι ενώ απομένουν δέκα ημέρες για τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες
Το θέατρο του παραλόγου με την παρουσία της εθνικής ομάδας του Ιράν στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, εν όψει της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου συνεχίζεται...
Η εμπόλεμη κατάσταση ΗΠΑ-Ιράν έχει επηρεάσει αφάνταστα την ομάδα της Ασίας στην προετοιμασία της, καθώς οι αμερικανικές αρχές από την πρώτη στιγμή δημιούργησαν προβλήματα και απ' ότι φαίνεται εξακολουθούν να βάζουν εμπόδια.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι δεν προτίθενται να χορηγήσουν βίζες εισόδου σε άτομα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, κάτι που επανέλαβε την περασμένη Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκ Ρούμπιο, αλλά αυτή η συνθήκη επηρεάζει άμεσα την Εθνική Ιράν καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν υπηρετήσει την (υποχρεωτική) στρατιωτική τους θητεία στη συγκεκριμένη μονάδα (όπως για παράδειγμα ο Μεχντί Ταρεμί).
Το Ιράν ήδη αναγκάστηκε να αλλάξει τον προγραμματισμό του, καθώς αντί για τις ΗΠΑ θα έχει τη βάση του στην Τιχουάνα του Μεξικού (η αποστολή φτάνει εκεί το πρωί της Κυριακής, αλλά το πρόβλημα παραμένει για τα ταξίδια των αγώνων, με τον πρεσβευτή της ασιατικής χώρας στο Μεξικό με σημερινές του δηλώσεις να κρούει των κώδωνα του κινδύνου καθώς σε δέκα ημέρες είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί ο αγώνας με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες (εκεί θα παίξει και με το Βέλγιο και στο Σιάτλ με την Αίγυπτο).
«Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέχρι την τελευταία στιγμή για να εισέλθουμε (στις ΗΠΑ) και να παίξουμε», δήλωσε ο Αμπολφάζλ Πασαντιντέχ (φωτό), μιλώντας μέσω Ισπανού διερμηνέα στην ιρανική πρεσβεία στην Πόλη του Μεξικού.
Ο Πασαντιντέχ, ο οποίος προέβη σ' αυτές τις δηλώσεις την ημέρα που έφτασε στην Πόλη του Μεξικού το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, περιέγραψε μερικές πυρετώδεις εβδομάδες διαχείρισης της διαφοράς ώρας εννέα ωρών με την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα διαπραγματευόταν τη μεταφορά της βάσης της ομάδας την τελευταία στιγμή από την Αριζόνα στην Τιχουάνα, λόγω των προβλημάτων με τις βίζες και ενός αυξανόμενου αισθήματος στο Ιράν ότι η παρουσία της ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο.
«Ο αθλητισμός και το Παγκόσμιο Κύπελλο δημιουργήθηκαν για να φέρνουν τα έθνη πιο κοντά. Αλλά δεν είμαστε μάρτυρες αυτού αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε ο Ιρανός διπλωμάτης και συνέχισε:
«Οι ΗΠΑ δεν έχουν δηλώσει ποτέ επίσημα ότι δεν επιθυμούν την παραμονή της ομάδας του Ιράν στο έδαφός τους. Αλλά μέσα από τις πράξεις τους, έδειξαν ότι οι Ιρανοί δεν έχουν θέση εκεί.
Η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο —ακόμα και στο έδαφος αυτού που θεωρείται εχθρός του— δείχνει ότι επιδιώκει την ειρήνη. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πείσουμε τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μαζί του και ότι έχουμε προβλήματα μόνο με τις πολιτικές του (Προέδρου των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ».
Τόσο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όσο και από τη FIFA δεν υπήρχε κανένα σχόλιο με το θρίλερ να συνεχίζεται χωρίς κανείς να μπορεί να προδικάσει το τι θα συμβεί.
Η αποστολή του Ιράν σχεδιάζει να πετάει προς τις ΗΠΑ με ιδιωτικό αεροπλάνο τις ημέρες των αγώνων και να επιστρέφει στην Τιχουάνα την ίδια ημέρα, όπως αποκάλυψε ο πρέσβης, ενώ εάν αυτό αποδειχθεί ανέφικτο, θα ταξιδέψουν με λεωφορείο.
Η οδική διαδρομή μεταξύ Τιχουάνα και Λος Άντζελες διαρκεί περίπου δυόμισι ώρες, αλλά μπορεί εύκολα να παραταθεί σε τέσσερις ή περισσότερες ώρες, ανάλογα με την κίνηση και τις ουρές στα σύνορα.
Παραμένει ασαφές πώς η ομάδα θα κατάφερνε να ταξιδέψει με λεωφορείο μέχρι το Σιάτλ, μια διαδρομή τουλάχιστον 20 ωρών, σε περίπτωση που δεν είχε τη δυνατότητα να πετάξει.
Η εμπόλεμη κατάσταση ΗΠΑ-Ιράν έχει επηρεάσει αφάνταστα την ομάδα της Ασίας στην προετοιμασία της, καθώς οι αμερικανικές αρχές από την πρώτη στιγμή δημιούργησαν προβλήματα και απ' ότι φαίνεται εξακολουθούν να βάζουν εμπόδια.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι δεν προτίθενται να χορηγήσουν βίζες εισόδου σε άτομα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, κάτι που επανέλαβε την περασμένη Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκ Ρούμπιο, αλλά αυτή η συνθήκη επηρεάζει άμεσα την Εθνική Ιράν καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν υπηρετήσει την (υποχρεωτική) στρατιωτική τους θητεία στη συγκεκριμένη μονάδα (όπως για παράδειγμα ο Μεχντί Ταρεμί).
Το Ιράν ήδη αναγκάστηκε να αλλάξει τον προγραμματισμό του, καθώς αντί για τις ΗΠΑ θα έχει τη βάση του στην Τιχουάνα του Μεξικού (η αποστολή φτάνει εκεί το πρωί της Κυριακής, αλλά το πρόβλημα παραμένει για τα ταξίδια των αγώνων, με τον πρεσβευτή της ασιατικής χώρας στο Μεξικό με σημερινές του δηλώσεις να κρούει των κώδωνα του κινδύνου καθώς σε δέκα ημέρες είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί ο αγώνας με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες (εκεί θα παίξει και με το Βέλγιο και στο Σιάτλ με την Αίγυπτο).
«Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέχρι την τελευταία στιγμή για να εισέλθουμε (στις ΗΠΑ) και να παίξουμε», δήλωσε ο Αμπολφάζλ Πασαντιντέχ (φωτό), μιλώντας μέσω Ισπανού διερμηνέα στην ιρανική πρεσβεία στην Πόλη του Μεξικού.
Ο Πασαντιντέχ, ο οποίος προέβη σ' αυτές τις δηλώσεις την ημέρα που έφτασε στην Πόλη του Μεξικού το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, περιέγραψε μερικές πυρετώδεις εβδομάδες διαχείρισης της διαφοράς ώρας εννέα ωρών με την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα διαπραγματευόταν τη μεταφορά της βάσης της ομάδας την τελευταία στιγμή από την Αριζόνα στην Τιχουάνα, λόγω των προβλημάτων με τις βίζες και ενός αυξανόμενου αισθήματος στο Ιράν ότι η παρουσία της ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο.
«Ο αθλητισμός και το Παγκόσμιο Κύπελλο δημιουργήθηκαν για να φέρνουν τα έθνη πιο κοντά. Αλλά δεν είμαστε μάρτυρες αυτού αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε ο Ιρανός διπλωμάτης και συνέχισε:
«Οι ΗΠΑ δεν έχουν δηλώσει ποτέ επίσημα ότι δεν επιθυμούν την παραμονή της ομάδας του Ιράν στο έδαφός τους. Αλλά μέσα από τις πράξεις τους, έδειξαν ότι οι Ιρανοί δεν έχουν θέση εκεί.
Η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο —ακόμα και στο έδαφος αυτού που θεωρείται εχθρός του— δείχνει ότι επιδιώκει την ειρήνη. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πείσουμε τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μαζί του και ότι έχουμε προβλήματα μόνο με τις πολιτικές του (Προέδρου των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ».
Τόσο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όσο και από τη FIFA δεν υπήρχε κανένα σχόλιο με το θρίλερ να συνεχίζεται χωρίς κανείς να μπορεί να προδικάσει το τι θα συμβεί.
Η αποστολή του Ιράν σχεδιάζει να πετάει προς τις ΗΠΑ με ιδιωτικό αεροπλάνο τις ημέρες των αγώνων και να επιστρέφει στην Τιχουάνα την ίδια ημέρα, όπως αποκάλυψε ο πρέσβης, ενώ εάν αυτό αποδειχθεί ανέφικτο, θα ταξιδέψουν με λεωφορείο.
Η οδική διαδρομή μεταξύ Τιχουάνα και Λος Άντζελες διαρκεί περίπου δυόμισι ώρες, αλλά μπορεί εύκολα να παραταθεί σε τέσσερις ή περισσότερες ώρες, ανάλογα με την κίνηση και τις ουρές στα σύνορα.
Παραμένει ασαφές πώς η ομάδα θα κατάφερνε να ταξιδέψει με λεωφορείο μέχρι το Σιάτλ, μια διαδρομή τουλάχιστον 20 ωρών, σε περίπτωση που δεν είχε τη δυνατότητα να πετάξει.
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