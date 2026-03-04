Ο Έλληνας σύντροφoς της Σαμπαλένκα υπέκυψε στις... πιέσεις και της έκανε πρόταση γάμου, δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Φραγκούλης δημιούργησε ένα ρομαντικό σκηνικό και με ένα μονόπετρο ζήτησε από την Λευκορωσίδα σταρ του τένις, να τον παντρευτεί - Η ίδια είχε εκφραστεί αρκετές φορές δημόσια λέγοντας πως... περιμένει μια πρόταση