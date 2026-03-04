Ο Έλληνας σύντροφoς της Σαμπαλένκα υπέκυψε στις... πιέσεις και της έκανε πρόταση γάμου, δείτε βίντεο
Ο Έλληνας σύντροφoς της Σαμπαλένκα υπέκυψε στις... πιέσεις και της έκανε πρόταση γάμου, δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Φραγκούλης δημιούργησε ένα ρομαντικό σκηνικό και με ένα μονόπετρο ζήτησε από την Λευκορωσίδα σταρ του τένις, να τον παντρευτεί - Η ίδια είχε εκφραστεί αρκετές φορές δημόσια λέγοντας πως... περιμένει μια πρόταση
Με ένα αστραφτερό μονόπετρο σε ένα ρομαντικό σκηνικό ο Γιώργος Φραγκούλης έκανε στην Αρίνα Σαμπαλένκα την πολυπόθητη για εκείνη πρόταση γάμου, με την ίδια φυσικά να απαντά καταφατικά και το ζευγάρι να αναμένεται να παντρευτεί σε λίγο καιρό.
Σε μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, χωρίς πολλά λόγια, η Λευκορωσίδα σταρ του τένις και ο Ελληνας επιχειρηματίας ανακοίνωσαν πως θα παντρευτούν. Εσύ και εγώ για πάντα. 3 Μαρτίου 2026» έγραψαν στην ανάρτησή τους.
Το βίντεο δείχνει πως ο Γιώργος Φραγκούλης έστησε ένα σκηνικό γεμάτο ροζ και λευκά λουλούδια μαζί με αρκετά κεριά ώστε να δημιουργήσει ρομαντική ατμόσφαιρα ώστε να κάνει την... μεγάλη ερώτηση στη σύντροφό του η οποία φάνηκε συγκινημένη.
Δείτε το βίντεο:
Το... μονόπετρο που χάρισε ο Γιώργος Φραγκούλης στην Αρίνα Σαμπαλένκα:
Τα τελευταία χρόνια που πλέον έχει αποδείξει την αξία της στα κορτ και σπάνια βρίσκει αντίπαλο, έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερα εξωστρεφής περσόνα που στο τένις δεν συνηθίζεται. Παράγει αρκετό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ είναι και φίλη με την πρώην σύντροφο του Στέφανου Τσιτσιπά, Πάουλα Μπαντόσα. Με την οποία επίσης ανεβάζουν πολλά βίντεο μαζί.
Στις αρχές Ιανουαρίου, η Λευκορωσίδα τενίστρια αφού κέρδισε το τουρνουά του Μπρίσμπεϊν στην Αυστραλία, μετά την απονομή ευχαρίστησε τους διοργανωτές έστρεψε το κεφάλι της προς τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη. «Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον σύντροφό μου και ελπίζω σε λίγο καιρό να τον αποκαλώ αλλιώς» του είπε και συνέχισε: «Ας ασκήσουμε επιπλέον πίεση, εντάξει;». Εκείνος χαμογέλασε και όπως φάνηκε... πήρε το μήνυμα
Σε μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, χωρίς πολλά λόγια, η Λευκορωσίδα σταρ του τένις και ο Ελληνας επιχειρηματίας ανακοίνωσαν πως θα παντρευτούν. Εσύ και εγώ για πάντα. 3 Μαρτίου 2026» έγραψαν στην ανάρτησή τους.
Το βίντεο δείχνει πως ο Γιώργος Φραγκούλης έστησε ένα σκηνικό γεμάτο ροζ και λευκά λουλούδια μαζί με αρκετά κεριά ώστε να δημιουργήσει ρομαντική ατμόσφαιρα ώστε να κάνει την... μεγάλη ερώτηση στη σύντροφό του η οποία φάνηκε συγκινημένη.
Δείτε το βίντεο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το... μονόπετρο που χάρισε ο Γιώργος Φραγκούλης στην Αρίνα Σαμπαλένκα:
Οι πιέσεις της Σαμπαλένκα στον Ελληνα σύντροφό της για τον γάμοΗ 27χρονη αθλήτρια από την Λευκορωσία βρίσκεται αυτή στη καλύτερη φόρμα της ζωής της μιας και φιγουράρει σχεδόν μόνιμα στην θέση Νο.1 της Παγκόσμιας Κατάταξης του WTA για τις γυναίκες, ενώ στην καριέρα της έχει κατακτήσει συνολικά 22 τίτλους και έχει βγάλει (αποκλειστικά και μόνο από τις διοργανώσεις) πάνω από 46 εκατ. δολάρια.
Τα τελευταία χρόνια που πλέον έχει αποδείξει την αξία της στα κορτ και σπάνια βρίσκει αντίπαλο, έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερα εξωστρεφής περσόνα που στο τένις δεν συνηθίζεται. Παράγει αρκετό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ είναι και φίλη με την πρώην σύντροφο του Στέφανου Τσιτσιπά, Πάουλα Μπαντόσα. Με την οποία επίσης ανεβάζουν πολλά βίντεο μαζί.
Στις αρχές Ιανουαρίου, η Λευκορωσίδα τενίστρια αφού κέρδισε το τουρνουά του Μπρίσμπεϊν στην Αυστραλία, μετά την απονομή ευχαρίστησε τους διοργανωτές έστρεψε το κεφάλι της προς τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη. «Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον σύντροφό μου και ελπίζω σε λίγο καιρό να τον αποκαλώ αλλιώς» του είπε και συνέχισε: «Ας ασκήσουμε επιπλέον πίεση, εντάξει;». Εκείνος χαμογέλασε και όπως φάνηκε... πήρε το μήνυμα
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα... καμπανάκια ωστόσο είχαν ξεκινήσει να χτυπούν αρκετούς μήνες νωρίτερα, μετά από έναν αγώνα για το US Open στο στάδιο Louis Armstrong. Η Σαμπαλένκα αντιμετώπιζε τότε την Λέιλα Φερνάντες με την γιγαντοοθόνη του γηπέδου να καταγράφει την πρόταση γάμου ενός θεατή στις κερκίδες στη σύντροφό του. Μετά τη νίκη της αποκάλυψε πως συγκινήθηκε και έστειλε ένα μήνυμα στον σύντροφό της.
«Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια αγώνα μου. Ήταν μια πολύ γλυκιά στιγμή, αλλά προσπαθούσα να μην αρχίσω να χαμογελάω, γιατί είναι πολύ χαριτωμένο και πιστεύω ότι είναι πολύ ευτυχισμένοι αυτή τη στιγμή. Προσπαθούσα απλώς να παραμείνω συγκεντρωμένη στο παιχνίδι μου, και ήταν μια υπέροχη στιγμή, και όπως είπα στο γήπεδο, τους εύχομαι ευτυχισμένο γάμο (χαμογελώντας)» σχολίαζε αρχικά και όταν την ρώτησαν αν ελπίζει «κάποιος άλλος από το κοινό να πήρε ιδέες», η Λευκορωσίδα είπε «Δεν θέλω τέτοια πρόταση γάμου. Αλλά κοίταξα τον φίλο μου. Ναι. Χωρίς πίεση».
Σε συνέντευξη που έδωσε τον Αύγουστο του 2024 στο περιοδικό PEOPLE, η Σαμπαλένκα μίλησε ανοιχτά για το πώς ο Φραγκούλης ήταν η μεγαλύτερη πηγή στήριξης της, ενώ προσπαθούσε να ξεπεράσει τον πόνο της. «Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και ήμουν πολύ χαρούμενη που τον είχα στο πλευρό μου, πάντα να με ενθαρρύνει, πάντα να φροντίζει να κάνουμε κάτι διασκεδαστικό», είπε.
Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Φραγκούλης σπούδασε νομικά στο FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) το 2014, όπως είπε στο Forbes Brazil τον Ιούλιο του 2023. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πήρε το πτυχίο του ούτε έδωσε τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος στη Βραζιλία. «Πάντα ήξερα ότι δεν θα γίνω δικηγόρος», είπε ο Φραγκούλης. «Αυτό που πραγματικά ήθελα ήταν να γίνω επιχειρηματίας».
Στη συνέχεια, ίδρυσε την Oakberry. Η μάρκα συνδέεται με την βραζιλιάνικη καταγωγή του, καθώς το κύριο συστατικό του προϊόντος, τα μούρα ακάι, συλλέγονται στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. «Το ακάι, ως φρούτο, υπάρχει μόνο χάρη στην κουλτούρα επιβίωσης των κοινοτήτων που ζουν στις όχθες των ποταμών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου», δήλωσε ο Φραγκούλης στο Forbes Brazil τον Ιούνιο του 2023.
Ο Φραγκούλης ίδρυσε την Oakberry, μια μάρκα υπερτροφών που ειδικεύεται σε προϊόντα ακάι, τον Δεκέμβριο του 2016. Η μάρκα γρήγορα κέρδισε δημοτικότητα για τα μπολ και τα smoothies ακάι και επεκτάθηκε ραγδαία, με πάνω από 700 καταστήματα σε περισσότερες από 40 χώρες. Η εταιρεία συγκέντρωσε κεφάλαια ύψους 67 εκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη του 2023, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως ηγετική δύναμη στην αγορά των σούπερ τροφίμων. Από το 2024 έχει καταστήματα και στην Ελλάδα, ενώ μιλώντας στο newmoney.gr είχε δηλώσει πως «Είμαι Έλληνας, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω δουλειές σε 45 χώρες και η Ελλάδα να μην συμπεριλαμβάνετε σε αυτές. Ακόμα και αν έχανα χρήματα από εδώ -κάτι που δεν συμβαίνει φυσικά- δεν θα την παρέλειπα. Θεωρώ τον εαυτό μου 100% Έλληνα».
Τον Ιανουάριο του 2024, η Σαμπαλένκα έγινε ambassador της μάρκας Oakberry. «Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το μέλλον του τένις και συνεργαζόμαστε στενά μαζί της για να δημιουργήσουμε κάποια πραγματικά συναρπαστικά πράγματα τα επόμενα χρόνια», είχε δηλώσει εκείνη την εποχή ο Γιώργος Φραγκούλης. Σε συνέντευξή της τον Αύγουστο του 2024, η Λευκορωσίδα μοιράστηκε πόσο εκτιμά το στοιχείο της δημιουργικότητας που περιλαμβάνεται στη συνεργασία της με την Oakberry.
Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, ο Φραγκούλης υπήρξε σταθερός υποστηρικτής της επαγγελματίας τενίστριας φίλης του. Συχνά τον βλέπουμε μαζί με τη Σαμπαλένκα στους αγώνες της, να την ενθαρρύνει σε κρίσιμες στιγμές. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί κατά τη διάρκεια του Mutua Madrid Open τον Απρίλιο του 2024, όπου η 27χρονη ήταν φιναλίστ στο τουρνουά.
Ο Φραγκούλης είναι επίσης εκεί για να την υποστηρίξει όταν ο αγώνας δεν πηγαίνει όπως θα ήθελε και για να της προσφέρει λίγη κωμική ανακούφιση. Αφού η Σαμπαλένκα έχασε το Australian Open του 2025 από την Madison Keys, ο Ελληνας επιχειρηματίας δημοσίευσε μια φωτογραφία τους μαζί με τον Τζάκι Τσαν στο Instagram, γράφοντας: «Τουλάχιστον γνωρίσαμε τον Jackie Chan (που είναι πολύ cool)».
Εκτός από την καριέρα του ως επιχειρηματίας, ο Φραγκούλης είναι επίσης λάτρης των μηχανοκίνητων αθλημάτων, έχοντας συμμετάσχει σε 128 αγώνες του Porsche GT3 Cup Challenge, σύμφωνα με το Driver Database. «Το να μπαίνω στο αυτοκίνητο και να αγωνίζομαι είναι μια από τις λίγες στιγμές που τίποτα άλλο δεν έχει σημασία», έχει δηλώσει.
Επίσης, είναι μέτοχος της γαλλικής ομάδας Λε Μανς μαζί με μια σειρά από άλλες προσωπικότητες όπως ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά.
«Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια αγώνα μου. Ήταν μια πολύ γλυκιά στιγμή, αλλά προσπαθούσα να μην αρχίσω να χαμογελάω, γιατί είναι πολύ χαριτωμένο και πιστεύω ότι είναι πολύ ευτυχισμένοι αυτή τη στιγμή. Προσπαθούσα απλώς να παραμείνω συγκεντρωμένη στο παιχνίδι μου, και ήταν μια υπέροχη στιγμή, και όπως είπα στο γήπεδο, τους εύχομαι ευτυχισμένο γάμο (χαμογελώντας)» σχολίαζε αρχικά και όταν την ρώτησαν αν ελπίζει «κάποιος άλλος από το κοινό να πήρε ιδέες», η Λευκορωσίδα είπε «Δεν θέλω τέτοια πρόταση γάμου. Αλλά κοίταξα τον φίλο μου. Ναι. Χωρίς πίεση».
“No pressure!” 👀 pic.twitter.com/4Y9lAYTTjN— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025
Ποιος είναι ο Γιώργος Φραγκούλης που θα παντρευτεί με την Αρίνα ΣαμπαλένκαΤο ζευγάρι εμφανίστηκε για πρώτη φορά μαζί τον Απρίλιο του 2024, ένα μήνα μετά τον τραγικό και πρόωρο θάνατο του πρώην φίλου της Σαμπαλένκα, Κωνσταντίν Κολτσόφ, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Μάρτιο του 2024.
Σε συνέντευξη που έδωσε τον Αύγουστο του 2024 στο περιοδικό PEOPLE, η Σαμπαλένκα μίλησε ανοιχτά για το πώς ο Φραγκούλης ήταν η μεγαλύτερη πηγή στήριξης της, ενώ προσπαθούσε να ξεπεράσει τον πόνο της. «Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και ήμουν πολύ χαρούμενη που τον είχα στο πλευρό μου, πάντα να με ενθαρρύνει, πάντα να φροντίζει να κάνουμε κάτι διασκεδαστικό», είπε.
Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Φραγκούλης σπούδασε νομικά στο FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) το 2014, όπως είπε στο Forbes Brazil τον Ιούλιο του 2023. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πήρε το πτυχίο του ούτε έδωσε τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος στη Βραζιλία. «Πάντα ήξερα ότι δεν θα γίνω δικηγόρος», είπε ο Φραγκούλης. «Αυτό που πραγματικά ήθελα ήταν να γίνω επιχειρηματίας».
@aryna.sabalenka
I think they’re fans of my new look 😂♬ original sound - EpicGamingMusic
Στη συνέχεια, ίδρυσε την Oakberry. Η μάρκα συνδέεται με την βραζιλιάνικη καταγωγή του, καθώς το κύριο συστατικό του προϊόντος, τα μούρα ακάι, συλλέγονται στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. «Το ακάι, ως φρούτο, υπάρχει μόνο χάρη στην κουλτούρα επιβίωσης των κοινοτήτων που ζουν στις όχθες των ποταμών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου», δήλωσε ο Φραγκούλης στο Forbes Brazil τον Ιούνιο του 2023.
Ο Φραγκούλης ίδρυσε την Oakberry, μια μάρκα υπερτροφών που ειδικεύεται σε προϊόντα ακάι, τον Δεκέμβριο του 2016. Η μάρκα γρήγορα κέρδισε δημοτικότητα για τα μπολ και τα smoothies ακάι και επεκτάθηκε ραγδαία, με πάνω από 700 καταστήματα σε περισσότερες από 40 χώρες. Η εταιρεία συγκέντρωσε κεφάλαια ύψους 67 εκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη του 2023, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως ηγετική δύναμη στην αγορά των σούπερ τροφίμων. Από το 2024 έχει καταστήματα και στην Ελλάδα, ενώ μιλώντας στο newmoney.gr είχε δηλώσει πως «Είμαι Έλληνας, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω δουλειές σε 45 χώρες και η Ελλάδα να μην συμπεριλαμβάνετε σε αυτές. Ακόμα και αν έχανα χρήματα από εδώ -κάτι που δεν συμβαίνει φυσικά- δεν θα την παρέλειπα. Θεωρώ τον εαυτό μου 100% Έλληνα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τον Ιανουάριο του 2024, η Σαμπαλένκα έγινε ambassador της μάρκας Oakberry. «Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το μέλλον του τένις και συνεργαζόμαστε στενά μαζί της για να δημιουργήσουμε κάποια πραγματικά συναρπαστικά πράγματα τα επόμενα χρόνια», είχε δηλώσει εκείνη την εποχή ο Γιώργος Φραγκούλης. Σε συνέντευξή της τον Αύγουστο του 2024, η Λευκορωσίδα μοιράστηκε πόσο εκτιμά το στοιχείο της δημιουργικότητας που περιλαμβάνεται στη συνεργασία της με την Oakberry.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, ο Φραγκούλης υπήρξε σταθερός υποστηρικτής της επαγγελματίας τενίστριας φίλης του. Συχνά τον βλέπουμε μαζί με τη Σαμπαλένκα στους αγώνες της, να την ενθαρρύνει σε κρίσιμες στιγμές. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί κατά τη διάρκεια του Mutua Madrid Open τον Απρίλιο του 2024, όπου η 27χρονη ήταν φιναλίστ στο τουρνουά.
Ο Φραγκούλης είναι επίσης εκεί για να την υποστηρίξει όταν ο αγώνας δεν πηγαίνει όπως θα ήθελε και για να της προσφέρει λίγη κωμική ανακούφιση. Αφού η Σαμπαλένκα έχασε το Australian Open του 2025 από την Madison Keys, ο Ελληνας επιχειρηματίας δημοσίευσε μια φωτογραφία τους μαζί με τον Τζάκι Τσαν στο Instagram, γράφοντας: «Τουλάχιστον γνωρίσαμε τον Jackie Chan (που είναι πολύ cool)».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Εκτός από την καριέρα του ως επιχειρηματίας, ο Φραγκούλης είναι επίσης λάτρης των μηχανοκίνητων αθλημάτων, έχοντας συμμετάσχει σε 128 αγώνες του Porsche GT3 Cup Challenge, σύμφωνα με το Driver Database. «Το να μπαίνω στο αυτοκίνητο και να αγωνίζομαι είναι μια από τις λίγες στιγμές που τίποτα άλλο δεν έχει σημασία», έχει δηλώσει.
Επίσης, είναι μέτοχος της γαλλικής ομάδας Λε Μανς μαζί με μια σειρά από άλλες προσωπικότητες όπως ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα