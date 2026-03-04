Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αρίνα Σαμπαλένκα: Το βίντεο που προκάλεσε αίσθηση στο TikTok - «Ω, Θεέ μου, το κορμί μου είναι φανταστικό»
H 27χρονη τενίστρια από τη Λευκορωσία συνδύασε το βαθύ μαύρο τοπ της με διαμάντια και ένα γούνινο παλτό
Φρενίτιδα στους 1,5 εκατομμύρια οπαδούς της στο TikTok προκάλεσε η Αρίνα Σαμπαλένκα με ένα από τα τελευταία βίντεο που ανήρτησε στα social media.
H 27χρονη τενίστρια από τη Λευκορωσία συνδύασε το βαθύ μαύρο τοπ της με διαμάντια και ένα γούνινο παλτό περπατώντας σε ένα διάδρομο με φόντο τους στίχους: «Ω, Θεέ μου, η φόρμα μου είναι φανταστική».
Με λεζάντα «δεν υπάρχουν ψέματα εδώ», το βίντεο της Σαμπαλένκα συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες views με τους followers της να σχολιάζουν την εμφάνισή της.
«Δεν ήμουν εξοικειωμένος με το παιχνίδι της Αρίνα», σχολίασε ένας χρήστης μαζί με ένα emoji που έδειχνε έκπληξη. «Γι' αυτό παρακολουθώ τένις», έγραψε ένας άλλος χρήστης του TikTok, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Πρέπει να παρακολουθώ περισσότερο τένις».
@aryna.sabalenka
No lies here 🤓♬ sue sylvester fit so fantastic - gotmadgummymoney
