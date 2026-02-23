Γιατί το «Marty Supreme» ήταν ο μεγάλος χαμένος των BAFTA
Γιατί το «Marty Supreme» ήταν ο μεγάλος χαμένος των BAFTA
Η ταινία ισοφαρίζει πλέον το ρεκόρ των περισσότερων χαμένων βραβείων της διοργάνωσης μαζί με το «Women in Love» και το «Finding Neverland»
Ο μεγάλος χαμένος των BAFTA φαίνεται πως είναι η ταινία «Marty Supreme», της οποίας πρωταγωνιστής είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ.
Το έργο θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για την 79η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ, στις όχθες του Τάμεση, καθώς είχε 11 υποψηφιότητες, ενώ και ο Σαλαμέ θεωρούνταν φαβορί για το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού, μετά τις προηγούμενες νίκες του στα Critics Choice Awards και τις Χρυσές Σφαίρες τον περασμένο μήνα.
Παρόλα αυτά, δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε ένα βραβείο ούτε η ταινία, αλλά ούτε και ο πρωταγωνιστής της. Ο Βρετανός Ρόμπερτ Αραμάγιο κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για τον χαρακτήρα που υποδύθηκε στο δράμα «I Swear» δίνοντας τέλος στο νικηφόρο σερί του ηθοποιού.
Η ταινία στην οποία ο Σαλαμέ υποδύεται τον επίδοξο πρωταθλητή πινγκ πονγκ Μάρτι Μάουζερ, ισοφαρίζει πλέον το ρεκόρ των περισσότερων χαμένων BAFTA, μαζί με το «Women in Love» του 1969 και το «Finding Neverland» του 2004.
Μεταξύ των υποψηφιοτήτων του, το Marty Supreme διεκδικούσε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, το οποίο κέρδισε το «One Battle After Another,» καθώς και το Β’ Γυναικείου Ρόλου, όπου η Οντέσα Α’Ζάιον ηττήθηκε από τη Γούνμι Μοσάκου του «Sinners».
Το «One Battle After Another», με 14 υποψηφιότητες, απέσπασε έξι BAFTA, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, ενώ το «Sinners», με 13 υποψηφιότητες, κέρδισε τρία βραβεία.
Το έργο θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για την 79η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ, στις όχθες του Τάμεση, καθώς είχε 11 υποψηφιότητες, ενώ και ο Σαλαμέ θεωρούνταν φαβορί για το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού, μετά τις προηγούμενες νίκες του στα Critics Choice Awards και τις Χρυσές Σφαίρες τον περασμένο μήνα.
Παρόλα αυτά, δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε ένα βραβείο ούτε η ταινία, αλλά ούτε και ο πρωταγωνιστής της. Ο Βρετανός Ρόμπερτ Αραμάγιο κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για τον χαρακτήρα που υποδύθηκε στο δράμα «I Swear» δίνοντας τέλος στο νικηφόρο σερί του ηθοποιού.
Η ταινία στην οποία ο Σαλαμέ υποδύεται τον επίδοξο πρωταθλητή πινγκ πονγκ Μάρτι Μάουζερ, ισοφαρίζει πλέον το ρεκόρ των περισσότερων χαμένων BAFTA, μαζί με το «Women in Love» του 1969 και το «Finding Neverland» του 2004.
‘MARTY SUPREME’ has tied the record for most losses for a singular film at the BAFTAs ever.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 22, 2026
See the full winners list: https://t.co/IcZlNB6Mtm pic.twitter.com/w5GjJNgrEV
Μεταξύ των υποψηφιοτήτων του, το Marty Supreme διεκδικούσε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, το οποίο κέρδισε το «One Battle After Another,» καθώς και το Β’ Γυναικείου Ρόλου, όπου η Οντέσα Α’Ζάιον ηττήθηκε από τη Γούνμι Μοσάκου του «Sinners».
Το «One Battle After Another», με 14 υποψηφιότητες, απέσπασε έξι BAFTA, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, ενώ το «Sinners», με 13 υποψηφιότητες, κέρδισε τρία βραβεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα