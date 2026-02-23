Ρόμπερτ Αραμάγιο: Ποιος είναι ο ηθοποιός που έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί του Τιμοτέ Σαλαμέ και κατέκτησε δύο BAFTA

το EE Rising Star Award και στη συνέχεια εκείνο του

για τον ρόλο του στο δραματικό φιλμ για το σύνδρομο Τουρέτ, «I Swear».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κοιτάζω ανθρώπους σαν κι εσένα (Λεονάρντο ΝτιΚάπριο), πόσω μάλλον ότι στέκομαι εδώ πάνω».

Και συνέχισε: «Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κέρδισα αυτό το βραβείο. Όλοι σε αυτή την κατηγορία με αφήνουν άφωνο. Όταν ήμουν στη σχολή, ο Ίθαν Χοκ ήρθε να μας μιλήσει στο Juilliard και έκανε μια καταπληκτική ομιλία για τη μακροβιότητα ως ηθοποιός, για την προστασία του “εργαλείου” σου και την αποφυγή αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών. Είχε τεράστια επίδραση σε όλους μας».





Όταν ανακοινώθηκε το όνομά του, ο πατέρας του πετάχτηκε όρθιος, φωνάζοντας από χαρά, και οι δυο τους αγκαλιάστηκαν. Στην ομιλία του, λοιπόν, ο ηθοποιός ευχαρίστησε την οικογένειά του και τη σύντροφό του, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ταυτότητά της, καθώς κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τον Σεπτέμβριο, μάλιστα, άνοιξε για πρώτη φορά λογαριασμό στο Instagram. «Θεέ μου, αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Την προηγούμενη φορά που ήμουν στα BAFTA μου έπεσε το βραβείο, οπότε ελπίζω αυτή τη φορά να πάει καλύτερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, μου φαίνεται απίστευτο. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με στηρίζει πάντα. Βλέπω τον μπαμπά μου εκεί πάνω, τη μαμά μου, την αδελφή μου και την υπέροχη σύντροφό μου. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ. Και τη δεύτερη οικογένειά μου, την οικογένεια του I Swear, σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να πω την ιστορία σας. Ο Τζον Ντέιβιντσον είναι ο πιο απίστευτος άνθρωπος που έχω γνωρίσει», είπε.





