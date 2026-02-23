Ρόμπερτ Αραμάγιο: Ποιος είναι ο ηθοποιός που έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί του Τιμοτέ Σαλαμέ και κατέκτησε δύο BAFTA
Ο ηθοποιός κέρδισε το βραβείο EE Rising Star Award και του Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «I Swear»
Δύο BAFTA κατέκτησε ο Ρόμπερτ Αραμάγιο, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί του Τιμοτέ Σαλαμέ.
Το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της 79ης τελετής απονομής των κορυφαίων βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που φιλοξενήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ, στις όχθες του Τάμεση, με παρουσιαστή τον Αμερικανοβρετανό ηθοποιό Άλαν Κάμινγκ, ανακοινώθηκε πως ο ηθοποιός κέρδισε το βραβείο το EE Rising Star Award και στη συνέχεια εκείνο του Α' Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στο δραματικό φιλμ για το σύνδρομο Τουρέτ, «I Swear».
Την ώρα που σηκώθηκε, λοιπόν, να παραλάβει το δεύτερο βραβείο, έδειχνε έκπληκτος και με δυσκολία κατάφερε να πει συγκινημένος για το γεγονός πως κέρδισε ουσιαστικά και τον Τιμοτέ Σαλαμέ αλλά και τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κοιτάζω ανθρώπους σαν κι εσένα (Λεονάρντο ΝτιΚάπριο), πόσω μάλλον ότι στέκομαι εδώ πάνω».
Και συνέχισε: «Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κέρδισα αυτό το βραβείο. Όλοι σε αυτή την κατηγορία με αφήνουν άφωνο. Όταν ήμουν στη σχολή, ο Ίθαν Χοκ ήρθε να μας μιλήσει στο Juilliard και έκανε μια καταπληκτική ομιλία για τη μακροβιότητα ως ηθοποιός, για την προστασία του “εργαλείου” σου και την αποφυγή αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών. Είχε τεράστια επίδραση σε όλους μας».
Όταν ανακοινώθηκε το όνομά του, ο πατέρας του πετάχτηκε όρθιος, φωνάζοντας από χαρά, και οι δυο τους αγκαλιάστηκαν. Στην ομιλία του, λοιπόν, ο ηθοποιός ευχαρίστησε την οικογένειά του και τη σύντροφό του, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ταυτότητά της, καθώς κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τον Σεπτέμβριο, μάλιστα, άνοιξε για πρώτη φορά λογαριασμό στο Instagram. «Θεέ μου, αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Την προηγούμενη φορά που ήμουν στα BAFTA μου έπεσε το βραβείο, οπότε ελπίζω αυτή τη φορά να πάει καλύτερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, μου φαίνεται απίστευτο. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με στηρίζει πάντα. Βλέπω τον μπαμπά μου εκεί πάνω, τη μαμά μου, την αδελφή μου και την υπέροχη σύντροφό μου. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ. Και τη δεύτερη οικογένειά μου, την οικογένεια του I Swear, σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να πω την ιστορία σας. Ο Τζον Ντέιβιντσον είναι ο πιο απίστευτος άνθρωπος που έχω γνωρίσει», είπε.
Ο Ρόμπερτ Αραμάγιο είναι Βρετανός ηθοποιός με καταγωγή από το Χαλ του Γιορκσάιρ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυναμικά πρόσωπα της γενιάς του. Ξεκίνησε την υποκριτική σε ηλικία μόλις επτά ετών, όταν ανέλαβε τον ρόλο του Bugsy Malone σε σχολική παράσταση δημοτικού. Από τότε φάνηκε το ταλέντο του στη μίμηση, σε σημείο που συχνά έμπαινε σε μπελάδες επειδή μιμούνταν τους δασκάλους του.
Στα 10 του εντάχθηκε στο Hull Truck Youth Theatre και το 2011, σε ηλικία 16 ετών κέρδισε θέση στη φημισμένη σχολή Juilliard της Νέας Υόρκης, όπου ζει μέχρι σήμερα. Ο πατέρας του έχει δηλώσει πως το να γίνει δεκτός ο γιος του στη Juilliard ήταν «σαν να μαθαίνεις ότι επιλέχθηκε να παίξει ποδόσφαιρο για την Μπαρτσελόνα», καθώς ήταν ο μοναδικός Βρετανός ανάμεσα σε 4.000 επιλεγμένους.
Η πρώτη του μεγάλη ευκαιρία ήρθε όταν η ερμηνεία του ως Alex στην παραγωγή «A Clockwork Orange» του Juilliard του χάρισε τον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο στην ταινία Lost in Florence.
Το 2016 έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά Game of Thrones, όπου υποδύθηκε τον νεαρό Ένταρντ Σταρκ στην έκτη και έβδομη σεζόν, ενώ το 2019 συμμετείχε στο ψυχολογικό θρίλερ «Behind Her Eyes». Το 2020 ανακοινώθηκε ότι θα υποδυθεί τον Elrond στη σειρά «The Lord of the Rings: The Rings of Power».
Στην ταινία «I Swear», που το χάρισε τα δύο βραβεία, ενσαρκώνει τον ακτιβιστή Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος διαγνώστηκε με Σύνδρομο Τουρέτ σε εποχή που ελάχιστα ήταν γνωστά για την πάθηση. Η ταινία εστιάζει στα νεανικά του χρόνια στο Γκάλασιελς και θεωρήθηκε σταθμός στην καριέρα του.
Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone, είχε δηλώσει πως δεν περίμενε καμία διάκριση: «Απλώς δουλεύαμε πολύ σκληρά για να χτίσουμε μια αυθεντική ιστορία… Θα ήταν υπέροχο αν πολλοί άνθρωποι έβλεπαν την ταινία και αναδεικνυόταν το πόσο απίστευτος άνθρωπος είναι ο Τζον».
Μιλώντας για τη συζήτηση γύρω από ηθοποιούς που υποδύονται χαρακτήρες με παθήσεις που δεν έχουν οι ίδιοι, τόνιζε: «Σε κάνει να νιώθεις πως έχεις μεγάλη ευθύνη… Η αυθεντικότητα έπρεπε να είναι το βασικό μου μέλημα». Ο ηθοποιός έχει χαρακτηρίσει τον ρόλο του ως Τζον «τη μεγαλύτερη πρόκληση» της καριέρας του, σημειώνοντας πως η καθοδήγηση του ίδιου του Ντέιβιντσον ήταν ανεκτίμητη.
Πρόσφατα έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο στο Royal Court του Λονδίνου με την παράσταση Guess How Much I Love You?, ένα συγκινητικό δράμα για ένα ζευγάρι που περιμένει το πρώτο του παιδί και έρχεται αντιμέτωπο με ανατροπές που αλλάζουν την αίσθηση του εαυτού και του μέλλοντος.
