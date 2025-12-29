Marty Supreme: Ρεκόρ για τον Τιμοτέ Σαλαμέ και την A24 στο χριστουγεννιάτικο box office
Marty Supreme: Ρεκόρ για τον Τιμοτέ Σαλαμέ και την A24 στο χριστουγεννιάτικο box office
Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε την ισχυρή του παρουσία στις κινηματογραφικές αίθουσες την εορταστική περίοδο
Ένα νέο εμπορικό ορόσημο στις κινηματογραφικές αίθουσες την περίοδο των Χριστουγέννων πέτυχε ο Τιμοτέ Σαλαμέ, καθώς η νέα του ταινία «Marty Supreme» σημείωσε ισχυρό άνοιγμα στο box office της Βόρειας Αμερικής, καταγράφοντας παράλληλα ιστορικό ρεκόρ για την A24.
Ο Σαλαμέ επιβεβαίωσε την ισχυρή του παρουσία στις κινηματογραφικές αίθουσες την εορταστική περίοδο, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους πιο εμπορικούς ηθοποιούς της γενιάς του. Για τρίτη διαδοχική χρονιά, ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στις κορυφαίες θέσεις του αμερικανικού box office, συνεχίζοντας ένα σερί που ξεκίνησε το 2023 με το μιούζικαλ «Wonka» και ακολούθησε με το βιογραφικό δράμα «A Complete Unknown», όπου ενσάρκωσε τον Μπομπ Ντίλαν. Η νέα του ταινία, το «Marty Supreme», σε σκηνοθεσία του Τζος Σαφντί συνέχισε την επιτυχημένη πορεία, συγκεντρώνοντας 27 εκατομμύρια δολάρια στο εορταστικό τετραήμερο.
Σύμφωνα με το «Variety», η δυναμική αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί η επιστροφή του Σαλαμέ στον ρόλο του «Paul Atreides στο Dune: Part III», με προγραμματισμένη πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου. «Όπως φαίνεται, κάθε χρόνο ο Τιμοτέ σημειώνει μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου στους κινηματογράφους», ανέφερε ο Πολ Ντεργκαραμπεντιάν, ανώτερος αναλυτής μέσων της Comscore. «Ανεξάρτητα από το είδος, είτε πρόκειται για μιούζικαλ, βιογραφική ταινία, επιστημονική φαντασία ή κωμωδία, η επιλογή του σεναρίου και των συνεργατών του, τον καθιστά όχι μόνο έναν γνήσιο σταρ του κινηματογράφου, αλλά και ένα μαγνήτη για το box office», πρόσθεσε.
Δείτε το τρέιλερ του «Marty Supreme»
Με έσοδα 17 εκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο τριήμερο προβολής, το «Marty Supreme» έκανε πρεμιέρα στην τρίτη θέση του box office της Βόρειας Αμερικής, πίσω από το «Avatar: Fire and Ash» με 64 εκατομμύρια δολάρια και το «Zootopia 2» με 20 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για το δεύτερο καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της A24, μετά το «Civil War» του Άλεξ Γκάρλαντ, που είχε σημειώσει 25 εκατομμύρια δολάρια.
Το αθλητικό δράμα είχε ξεκινήσει περιορισμένες προβολές μία εβδομάδα πριν από τις γιορτές στις ΗΠΑ και μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει συνολικά 28,3 εκατομμύρια δολάρια. Το σενάριο υπογράφουν ο σκηνοθέτης μαζί με τον Ρόναλντ Μπρόνστεϊν, ενώ η παραγωγή, με προϋπολογισμό 70 εκατομμυρίων δολαρίων, παρακολουθεί τον Marty Mauser στην πορεία του προς την κορυφή, με στόχο να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή στο πινγκ-πονγκ.
Timothée Chalamet is officially the king of the Christmas box office.— Variety (@Variety) December 28, 2025
It’s the third consecutive holiday season where the A-list star has dominated at the box office, a reign that began with 2023’s family-friendly musical “Wonka” and continued with 2024’s Bob Dylan biopic “A… pic.twitter.com/QIn4kMeP6C
