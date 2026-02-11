Eurovision 2026: Άστους να λαλούν, λέει η Antigoni Buxton μετά τις αντιδράσεις στην Κύπρο για το βίντεο κλιπ της
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο κλιπ του «Jalla» με το οποίο θα εκπροσωπήσει η τραγουδίστρια την Κύπρο στον διαγωνισμό - Το ΡΙΚ προχώρησε σε διορθωτικές παρεμβάσεις
Στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες το βίντεο κλιπ για το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026, απάντησε η τραγουδίστρια του «Jalla», Antigoni Buxton ξεκαθαρίζοντας πως δεν επηρεάζεται από την αρνητική κριτική.
Πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, αλλά και από άλλους επαγγελματικούς κλάδους, απέστειλαν επιστολή προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), ζητώντας να αποσυρθούν τόσο το κομμάτι «Jalla» όσο και το βίντεο κλιπ. Στην επιστολή τους υποστηρίζουν πως πρόκειται για μια ακατάλληλη εικόνα της Κύπρου και της παράδοσής της.
Σε δηλώσεις που έκανε η Antigoni Buxton στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, τόνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να θίξει την Κύπρο, αναφέροντας: «Εγώ αγαπάω την Κύπρο και έδειξα ένα βίντεο που δείχνει την Κύπρο, που αγαπάω και αυτό θα πω. Άστους να λαλούν».
Μία ημέρα μετά την πρώτη δημόσια προβολή του βίντεο κλιπ της κυπριακής συμμετοχής στη Eurovision 2026, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου προχώρησε σε διορθωτικές παρεμβάσεις, αφαιρώντας πλάνα με μοτοσικλέτες, τα οποία κρίθηκε ότι δεν ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της οδικής ασφάλειας.
Παράλληλα, η διοίκηση του ΡΙΚ απαντά στις επικρίσεις που δέχεται το «Jalla», στον απόηχο επιστολής ομάδας καλλιτεχνών και προσώπων από την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, οι οποίοι φτάνουν να ζητούν ακόμη και την απόσυρση τραγουδιού και βίντεο κλιπ. Αίτημα απόσυρσης έχουν διατυπώσει και μέλη ακροδεξιών οργανώσεων. Από πλευράς δημόσιας κυπριακής ραδιοτηλεόρασης, η θέση είναι πως το θέμα με τις μοτοσικλέτες που εμφανίζονται να κάνουν σούζες αφορά αποκλειστικά το οπτικό σκέλος και όχι την ουσία της συμμετοχής.
Η αντίδραση εκφράστηκε μέσω επιστολής προς το ΡΙΚ, υπογεγραμμένης -όπως αναφέρεται- από πρόσωπα «από τον χώρο της τέχνης, της επιστήμης και της εκπαίδευσης». Οι υπογράφοντες κάνουν λόγο για «απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου» που «προσβάλλει τη χώρα μας, τις παραδόσεις μας και την αισθητική μας» και ζητούν την απόσυρση του βίντεο κλιπ, ακόμη και την αποχώρηση του τραγουδιού από τον διαγωνισμό. Ταυτόχρονα θέτουν ζήτημα διαφάνειας, ζητώντας ενημέρωση για το κόστος παραγωγής και συμμετοχής, καθώς και για τα μέλη της κριτικής επιτροπής που κατέληξαν στην επιλογή.
Κόβονται σκηνές από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού
Τι απαντά το ΡΙΚΑπό την πλευρά του, το ΡΙΚ ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα απόσυρσης της κυπριακής συμμετοχής, επισημαίνοντας ότι το τραγούδι έχει βρει θετική ανταπόκριση στο διαδίκτυο και έχει συγκεντρώσει ευνοϊκά σχόλια στα social media.
Ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, τοποθετήθηκε για τη συμμετοχή της Κύπρου, σημειώνοντας: «Το ΡΙΚ δεν συμμερίζεται την όποια σύγκριση εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε μουσεία όπως το Λούβρο ή την Στοκχόλμη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που στόχο έχει να ενώσει. Σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube είναι στην ολότητά τους θετικές. Η δε συντριπτική πλειοψηφία των σχολιασμών εξάρει ότι στο κλιπ παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της μοντέρνας Κύπρου, καθώς και τα ήχοι και ύφος μουσικής με έθνικ στοιχεία από την περιοχή και τη Μεσόγειο».
Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά ότι η φετινή κυπριακή συμμετοχή επιχειρεί να συνδυάσει το παραδοσιακό στοιχείο με σύγχρονες μουσικές αναφορές: «Ο διαγωνισμός, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, δεν σχετίζεται με την Προεδρία που η χώρα μας έχει αναλάβει και που η δημόσια ραδιοτηλεόραση στηρίζει ποικιλοτρόπως. Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και οι χώρες συχνά επιλέγουν τραγούδια που προσφέρουν διασκέδαση σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο στάδιο και εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο. Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου, με μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και επαγγελματισμό, όπως πράττει εδώ και χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όποιες σκηνές που δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας αφαιρέθηκαν από το κλιπ, το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης».
