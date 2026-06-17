Κέιτι Πέρι: Η περασμένη χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη και έχω το δικαίωμα να είμαι θυμωμένη

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Η ίδια αποκάλυψε ότι μέσα από τη νέα της μουσική επιχειρεί να επεξεργαστεί αυτή τη δύσκολη περίοδο, με το νέο της τραγούδι να αντικατοπτρίζει τη «μάχη με τη σκοτεινή πλευρά» του εαυτού της.