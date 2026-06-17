Κέιτι Πέρι: Η περασμένη χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη και έχω το δικαίωμα να είμαι θυμωμένη
Κέιτι Πέρι: Η περασμένη χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη και έχω το δικαίωμα να είμαι θυμωμένη
Η τραγουδίστρια περιέγραψε την περίοδο που η ζωή της δοκιμάστηκε επαγγελματικά αλλά και προσωπικά μετά τον χωρισμό της με τον Ορλάντο Μπλουμ
Αρκετά δύσκολη ήταν η περασμένη χρονιά για την Κέιτι Πέρι, με την ίδια να υποστηρίζει πως έχει το δικαίωμα να είναι θυμωμένη για το γεγονός αυτό.
Η ποπ σταρ περιέγραψε το 2025 ως μια ιδιαίτερα σκληρή περίοδο, κατά την οποία η προσωπική και επαγγελματική της ζωή δοκιμάστηκαν έντονα, καθώς η τελευταία της δισκογραφική δουλειά δεν είχε την πορεία που επιθυμούσε, ενώ παράλληλα ήρθε αντιμέτωπη με τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ.
Όπως εξήγησε στο podcast Unfamous, για πρώτη φορά επέτρεψε στον εαυτό της να νιώσει και να εκφράσει τον θυμό που για χρόνια καταπίεζε. «Η περασμένη χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη. Δεν είχα δώσει ποτέ στον εαυτό μου την άδεια να θυμώσει για πράγματα που έπρεπε να με θυμώνουν», ανέφερε, τονίζοντας πως πλέον αντιμετωπίζει τα συναισθήματά της πιο συνειδητά: «Αυτό που έκανα ήταν να τα καταπιέζω, αλλά θα έπρεπε να είμαι θυμωμένη. Έχω το δικαίωμα να είμαι θυμωμένη, έστω και για λίγο. Αντί να πέφτω στο “αχ, τι μου συμβαίνει”, είπα απλώς "ας νιώσω αυτόν τον πόνο". Ας νιώσω αυτόν τον πόνο, ας νιώσουμε αυτόν τον θυμό και ας προχωρήσω, ας μάθω και από αυτό».
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Η ίδια αποκάλυψε ότι μέσα από τη νέα της μουσική επιχειρεί να επεξεργαστεί αυτή τη δύσκολη περίοδο, με το νέο της τραγούδι να αντικατοπτρίζει τη «μάχη με τη σκοτεινή πλευρά» του εαυτού της.
Η ποπ σταρ περιέγραψε το 2025 ως μια ιδιαίτερα σκληρή περίοδο, κατά την οποία η προσωπική και επαγγελματική της ζωή δοκιμάστηκαν έντονα, καθώς η τελευταία της δισκογραφική δουλειά δεν είχε την πορεία που επιθυμούσε, ενώ παράλληλα ήρθε αντιμέτωπη με τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ.
Όπως εξήγησε στο podcast Unfamous, για πρώτη φορά επέτρεψε στον εαυτό της να νιώσει και να εκφράσει τον θυμό που για χρόνια καταπίεζε. «Η περασμένη χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη. Δεν είχα δώσει ποτέ στον εαυτό μου την άδεια να θυμώσει για πράγματα που έπρεπε να με θυμώνουν», ανέφερε, τονίζοντας πως πλέον αντιμετωπίζει τα συναισθήματά της πιο συνειδητά: «Αυτό που έκανα ήταν να τα καταπιέζω, αλλά θα έπρεπε να είμαι θυμωμένη. Έχω το δικαίωμα να είμαι θυμωμένη, έστω και για λίγο. Αντί να πέφτω στο “αχ, τι μου συμβαίνει”, είπα απλώς "ας νιώσω αυτόν τον πόνο". Ας νιώσω αυτόν τον πόνο, ας νιώσουμε αυτόν τον θυμό και ας προχωρήσω, ας μάθω και από αυτό».
Δείτε το βίντεο
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Η ίδια αποκάλυψε ότι μέσα από τη νέα της μουσική επιχειρεί να επεξεργαστεί αυτή τη δύσκολη περίοδο, με το νέο της τραγούδι να αντικατοπτρίζει τη «μάχη με τη σκοτεινή πλευρά» του εαυτού της.
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