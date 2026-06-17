Κόνι Μεταξά: Είμαι ελεύθερη, οι άντρες με φλερτάρουν μόνο άμα έχω βαφτεί
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Κόνι Μεταξά Άντρες Μακιγιάζ

Κόνι Μεταξά: Είμαι ελεύθερη, οι άντρες με φλερτάρουν μόνο άμα έχω βαφτεί

Δεν ψάχνω τον έρωτα, σχολίασε η τραγουδίστρια

Κόνι Μεταξά: Είμαι ελεύθερη, οι άντρες με φλερτάρουν μόνο άμα έχω βαφτεί
Ιωάννα Μαρίνου
39 ΣΧΟΛΙΑ
Ελεύθερη δήλωσε πως είναι η Κόνι Μεταξά σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, τονίζοντας παράλληλα ότι δέχεται φλερτ μόνο όταν είναι βαμμένη.

Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, τονίζοντας πως αυτή την περίοδο δεν την ενδιαφέρει να δεσμευτεί, ενώ πρόσθεσε πως μεγαλώνοντας έχει πάψει να πιστεύει στον καλοκαιρινό έρωτα. 

Όσο για το εάν τη φλερτάρουν οι άντρες σε δημόσιες εμφανίσεις της, η Κόνι Μεταξά απάντησε: «Άμα έχω βαφτεί» και συμπλήρωσε: «Είμαι ελεύθερη, δεν ψάχνω τον έρωτα. Υπάρχει ακόμα ο καλοκαιρινός έρωτας; Έχω να το νιώσω πολύ καιρό».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
39 ΣΧΟΛΙΑ

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